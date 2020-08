Ludwigshafen: Ticketvorverkauf für Festival des Deutschen Films gestartet

Ludwigshafen – Am Mittwoch, 12. August 2020, startete der Ticketvorverkauf für das Open Air-Kino des Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein. Das Programm ist bereits seit Ende Juli veröffentlicht: 19 Tage lang präsentieren die Festivalmacher ein kleines, aber vielfältiges Open Air-Programm bestehend aus 18 Filmen aus Deutschland und aller Welt.

Mit drei Vorstellungen am Abend mit jeweils 350 Sitzplätzen sind die Tickets in diesem Jahr rar und es lohnt sich zeitnah online zu gehen, denn unter tickets.fflu.de wird das Hauptkontingent angeboten. Der Eintrittspreis beträgt 24 Euro für zwei Personen. Es gibt auf Grund der Hygienevorschriften nur Doppel-Sitzplätze, die nur zusammenhängend verkauft werden. Einzelsitzplätze sowie Ermäßigungen kann es in diesem Jahr leider nicht geben.

Der Vorverkauf in Ludwigshafen folgte eine Woche später, am 18. August im „Wilhelm-Hack-Museum“ in Ludwigshafen. Restkarten werden dann direkt an der Festivalkasse auf der Parkinsel verkauft.