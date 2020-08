Karlsruhe: KSC erreicht erstmals 10.000 Mitglieder

Karlsruhe – Erstmals erreicht der Karlsruher SC die „magische“ Grenze von über 10.000 Mitgliedern, die den KSC zu ihrer „WahlHEIMAT“ gewählt haben – dass dies nun ausgerechnet in der aktuellen Corona-Zeit gemeinsam erreicht werden konnte, ist beeindruckend und gleichermaßen ein großartiges Zeichen der KSC-Fans.

„Unsere Fans und Mitglieder hatten schon immer ein besonderes Gespür dafür, wann sie der Verein am meisten braucht und man zusammenstehen muss. Dass wir jetzt, in einer Phase, in der Fußball nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden darf, innerhalb von 10 Tagen über 500 neue Mitglieder gewinnen konnten, freut uns besonders und macht uns sehr stolz auf die KSC-Familie. Zusammenhalt ist ein hohes Gut in der momentanen Zeit.“, so der frisch gewählte KSC-Präsident Holger Siegmund-Schultze.

Wie bereits vorab angekündigt, erhält das 10.000 Mitglied in den nächsten Tagen eine besondere Überraschung: Die lebenslange Mitgliedschaft und zugleich einen exklusiven Tag hinter den Kulissen beim KSC-Media Day – inklusive eigener Autogrammkarte und einem Bild mit der gesamten KSC-Mannschaft. Damit auch dem nahen Kontakt zur Mannschaft nichts im Wege steht, wird der glückliche Gewinner im Vorfeld auch auf Corona getestet.

Natürlich bekommt von nun auch jedes weitere Neumitglied die neu gestaltete Begrüßungsbox und den neuen, individuellen Mitgliedsausweis sowie alle weiteren Vorteile, die bestehende Mitglieder bereits genießen. Premium-Mitglieder können dabei zwischen drei verschiedenen Designs ihres eigenen Mitgliedsausweises wählen.

Alle Vorteile im Überblick

Mitglieder genießen Ermäßigungen im KSC-Fanshop und bei Spielen der Frauen- und KSC GRENKE aKAdemie-Mannschaften. Exklusive Gewinnspiele und besondere Vorkaufsrechte für Topspiele der KSC-Profis sowie Partien des DFB-Pokals runden die Vorteile ab. „Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen noch nicht feststeht, wann und unter welchen Voraussetzungen wieder Zuschauer im Stadion erlaubt sind, haben wir unsere Mitglieder natürlich besonders im Blick. Sollten sich hier erste Entscheidungen ergeben, können sich die KSC-Mitglieder sicher sein, dass wir ihre Treue und Unterstützung berücksichtigen werden“, so Geschäftsführer Michael Becker.

Weitere Informationen zur KSC-Mitgliedschaft und allen Vorteilen gibt es unter ksc.de/wahlheimat