Mannheim: Detroit-Abend im Mannheimer Jazz-Café Kazzwoo am 27. August 2020

Mannheim – Das Jazz-Café unter Leitung von Thomas Schäffner in der Mannheimer Innenstadt setzt seine Reihe literarisch-musikalischer Abende am 27. August 2020 fort.

Unter dem Titel „Detroit-Poesie“ liest die Autorin Usch Kiausch aus ihrem Zyklus „Detroit – Icecream Soda & Silver Thunderbird“, erschienen im Mai 2020 im Haßlocher Brot & Kunst-Verlag. In ihrem Buch hat sie persönliche Erfahrungen in der früheren „MoTown“ literarisch verdichtet. Begleitet wird sie bei ihrer Lesung von dem bekannten Mannheimer Jazzmusiker Robert Schippers, der eigene Interpretationen der „Detroit-Poesie“ an Klavier und Keyboards präsentiert.

Usch Kiausch arbeitet als freie Autorin, Verlagslektorin und Übersetzerin in Mannheim und Neustadt/Weinstraße und ist Mitglied des Neustadter Literatennetzes TeXtur. Robert Schippers studierte Jazz-Klavier an den Musikhochschulen in Mannheim und Rotterdam und trat unter anderem mit dem Gitarristen und Song-Schreiber Ali Neander („Rodgau Monotones“ sowie „Ali Neander Organ Quartett“) und der Mannheimer Sängerin und Pianistin Ingrid Schwarz auf.

Donnerstag, 27. 8. 2020, ab 20 Uhr

Jazz-Café Kazzwoo, K 2, 23 Mannheim

Eintritt frei (Spende bei der Hut-Sammlung erbeten)

Voranmeldung unter 0621 – 445 80776; bitte an Corona-Schutzmasken denken.