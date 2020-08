Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Ziege entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Aus einem Gehege in der Nähe eines Feldweges zwischen Neustadt und Haßloch wurde in der Nacht von Freitag (14.08.2020) auf Samstag (15.08.2020) eine Kupferhalsziege entwendet. Das Gehege befindet sich im Bereich der „Rehbachwiesen“ – südlich der L 532 in der Nähe des Rehbaches, östlich der Anschlussstelle Neustadt-Nord. Wer Hinweise auf verdächtigte Personen oder Fahrzeuge machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder unter der E-Mail-Adresse pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Quad aus Schrebergarten gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – In einen Schrebergarten westlich des „Holzhofes“ in Neustadt an der Weinstraße drangen in der Nacht von Freitag (14.08.2020) auf Samstag (15.08.2020) unbekannte Täter ein. Die Täter gelangten durch Aufschneiden eines Maschendrahtzaunes auf das Gelände und entwendeten aus diesem u.a. ein blaues Quad. Da dieses Quad nicht mehr fahrbereit war, wird davon ausgegangen, dass dieses mit einem Anhänger abtransportiert worden sein könnte. Die Polizei Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de an hiesige Dienststelle zu wenden.

Bad Dürkheim: Körperverletzung, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 15.08.2020, gegen 15:00 Uhr, wurde am Bahnhof in Bad Dürkheim im Bereich der Gleise ein 15-jähriger Bad Dürkheimer mit rotem T-Shirt von einer männlichen Person mit grauem T-Shirt geschlagen und getreten. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Offensichtliche Verletzungen trug der Jugendliche nicht davon, sein T-Shirt wurde jedoch bei der Auseinandersetzung zerrissen. Die bislang unbekannte männliche Person mit grauem T-Shirt rannte in Richtung Kurpark davon. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Pkw beschädigt; Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht zum Samstag ein Pkw der Marke Mini-Cooper in Haßloch in der Brunnengasse erheblich beschädigt. Der/die Täter zerkratzten die Beifahrerseite des o.g. Pkw mit spitzem Gegenstand und verursachten so einen Schaden von ca. 4000EUR. Sollten Anwohner oder andere Zeugen im Laufe der Nacht dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, so möge man sich bitte mit der Polizei in Haßloch unter der Tel. 06324/9330 in Verbindung setzen.

Weisenheim am Sand: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Weisenheim am Sand (ots) – Zu einem Verkehrsunfall in Weisenheim am Sand kam es am Sonnntag, gegen 02:15 Uhr, als eine 19-Jährige Mercedes-Fahrerin von der Laumersheimer Straße kommend in den Kreisverkehr einfuhr und den im Kreisverkehr fahrenden Renault eines 21-Jährigen aus der VG Freinsheim übersah. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 500 EUR, verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Esthal: Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Biergarten

Esthal – Gestern Abend (15.08.2020) wurde die Polizei nach Esthal gerufen. Nach Informationen von Zeugen sei das Einhalten der Corona-Maßnahmen überprüft worden.

Die Polizeiinspektion Neustadt bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion einen Polizeieinsatz am späten Abend in Esthal.

Grund dieses Einsatzes waren Mitteilungen über ruhestörenden Lärm ausgehend von einem Biergarten.

Da dieser gut besucht war, überprüften die Polizeibeamten an dieser Örtlichkeit auch routinemäßig die Einhaltung der einschlägigen „Corona-Vorschriften“, die offensichtlich eingehalten wurden.

Gezielte Kontrollen fanden an diesem Abend von der Polizei nicht statt.