Esthal: Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in Biergarten

Esthal – Gestern Abend (15.08.2020) wurde die Polizei nach Esthal gerufen. Nach Informationen von Zeugen sei das Einhalten der Corona-Maßnahmen überprüft worden.

Die Polizeiinspektion Neustadt bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion einen Polizeieinsatz am späten Abend in Esthal.

Grund dieses Einsatzes waren Mitteilungen über ruhestörenden Lärm ausgehend von einem Biergarten.

Da dieser gut besucht war, überprüften die Polizeibeamten an dieser Örtlichkeit auch routinemäßig die Einhaltung der einschlägigen „Corona-Vorschriften“, die offensichtlich eingehalten wurden.

Gezielte Kontrollen fanden an diesem Abend von der Polizei nicht statt.

