Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule im September 2020

Bad Dürkheim – Energiewende, Waldbaden, Onlinekurs Tai-Chi.

Die gesunde Mittagspause mit Rückengymnastik

Sanftes Training der gesamten Wirbelsäule zur Stärkung der Mitte, um gestärkt und entspannt in die zweite Tageshälfte zu gehen.

10 Termine, mittwochs ab 2. September, 12.30 bis 13.15 Uhr, 36 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 06322/961-2403

Bewegung zu geistiger und körperlicher Aktivität für Ältere

Erhaltung von Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit mit altersgerechten Übungen in einem abwechslungsreichen Mix. Der Kurs ist geeignet für alle, die sich in bestehenden Kursen überfordert fühlen. Die Übungen fördern Reaktionsvermögen und Koordination und geben mehr Sicherheit.

5 Termine, freitags ab 2. September, 13.30 bis 14.15 Uhr, 13 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 06322/961-2403

Geistig fit für Ältere

Das wissenschaftlich belegte Gedächtnistraining ist ohne Vorkenntnisse leicht zu erlernen und fördert Konzentration, Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit, um sind im Alltag besser und schneller orientieren zu können.

6 Termine, freitags ab 4. September, 10 bis 11.30 Uhr, 40 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 06322/961-2403

online-Kurs: Urban sketching

Erlernen des zeichnerischen und farblichen Einfangens von Momentaufnahmen, Atmosphären und Stadtszenen. Das eigene Werk wird hochgeladen und im Forum besprochen. Der Kurs findet in der vhs.cloud statt. Die Dozentin ist für Fragen im Chat ansprechbar.

3 Termine, freitags ab 11. September, 17.30 bis 19 Uhr, 24 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2444

Sprachen im Schnellverfahren

Konzentration auf das Wesentliche unter ständiger Beachtung des Ziel- und des Zeitaspektes ist die Grundlage dieser Sprachenvermittlung. In nur vier Stunden werden die Strukturen der Sprache aufgezeigt und die wichtigsten Wörter und Sätze trainiert, die ausreichen, um in der jeweiligen Sprache eine Konversation zu führen.

Italienisch findet am Samstag, 12. September von 9 bis 13 Uhr und Spanisch von 14 bis 18 Uhr statt und kostet jeweils 59 €.

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 06322/961-2402

Konversation Deutsch B1/B2

B1, B2 geschafft, aber nach und nach gerät das Erlernte wieder etwas in Vergessenheit. Der Konversationskurs will Sicherheit geben und das Sprechfähigkeit verbessern. Diskussion gesellschaftlicher Themen und Wiederholung von Grammatik, Redemitteln und Wortschatz.

8 Termine, dienstags ab 15. September, 18 bis 19.30 Uhr, 46 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 06322/961-2403

Waldbaden für Kinder von 8 bis 17 Jahren

Shinrin Yoku ist in Japan ein wesentlicher Bestandteil der medizinischen Grundversorgung. Den Wald bewusst erleben, seine Wirkung auf Körper, Geist und Seele erfahren stärkt die körpereigene Abwehr. Das besondere Erlebnis für Kinder: Beim langsamen Gehen haben die Kinder die Möglichkeit, die Wirkung und Schönheit des Waldes alleine und gemeinsam mit anderen Kindern zu erleben. Dauer der Wanderung: circa 2 Stunden mit Schwierigkeitsgrad leicht.

Samstag, 19. September, 9 bis 11 Uhr, 7 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Kultursommer Kompass Europa: Nordlichter

Norwegische Spezialitäten mit Sprachbegleitung

Gemüse, Lamm, Fisch und Beeren sind der Schlüssel zur Norwegischen Küche. Kennenlernen traditioneller und bodenständiger Gerichte und nebenbei noch Basics der norwegischen Sprache erlernen.

Samstag, 19. September, 14 bis 18.30 Uhr, 34 €, Bockenheim, Gästehaus Langhauser

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Pippis Erben – Ein kunterbunter Schreibkurs für Nordlichter und alle, in denen noch der Geist einer Pippi Langstrumpf lebt

Astrid Lindgren erfand am Krankenbett ihrer Tochter die unvergesslichen Geschichten über das eigenwillige Mädchen. Eltern oder Großeltern, die selbst gerne eine eigene Geschichte erfinden und aufschreiben möchten, können dies in fröhlicher Runde tun. Gemeinsames Entdecken der Magie der Geschichten Astrid Lindgrens, Kennenlernen von Aufbau, Charakteren und Dialogen. Als Inspiration dient ein kleiner Rundgang durch Bad Dürkheim.

Sonntag, 27. September und 4. Oktober, 13.30 bis 18 Uhr, 33 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr. Süd 2, 06322/961-2402

Die gesetzliche Betreuung: Gesundheitsvorsorge – Einwilligung in medizinische Behandlung

Workshop für ehrenamtliche Betreuer und Interessierte

Die grundlegenden Aspekte einer rechtlichen Betreuung werden dargestellt. Überblick über die gängigsten Sozialleistungen und Möglichkeiten der ambulanten, stationären, teilstationären Versorgung, Einwilligung in Heilbehandlungen, insbesondere hinsichtlich der Tragweite von Patientenverfügungen. Veranstalter sind die Betreuungsvereine im Landkreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt.

Dienstag 22.September, 13 bis 17 Uhr, gebührenfrei

Pfarrsaal Kath. Kirchengemeinde Bad Dürkheim, Kurgartenstr. 16

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2400

Meine Energiewende – In Kooperation mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz

Workshop 1: Was kann ich beim Einkaufen, bei mir zuhause und unterwegs tun?

Lebensmittel einkaufen, essen, lagern und zubereiten, wegwerfen oder recyceln und reparieren – das alles hat Einfluss auf die Umwelt. Gesunde und klimafreundliche Lebensmittel, Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit sind weitere Themen. Der Workshop bietet u.a. einen Label-Check und eine Auswahl veganer Häppchen.

Mittwoch, 23. September, 18.30 bis 20 Uhr

Workshop 2: Mit Ökostrom und LED-Lampen in die Zukunft?! – Heizung, Strom, Glühbirnen und Klimaschutz

Welche Möglichkeiten gibt es, Energie effizient (und aus erneuerbaren Energien) zu nutzen, ohne dabei an Komfort und Lebensqualität zu verlieren?

Exklusiv an diesem Abend – in Kooperation mit dem Meisterbetrieb Elektro B. Eimer aus Bad Dürkheim: alte Leuchten gegen neue wechseln.

Montag, 28. September, 18.30 bis 20 Uhr

An beiden Abenden Raum für Diskussionen und eigene Ideen. Gebühr jeweils 8 €.

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Weinstr.Süd 2, 06322/961-2400

Online-Vortrag: Wald ist mehr als Holz: Gesunde Wälder – gesunde Menschen

„Smart Democracy“: Online-Vortrag in Kooperation mit dem WWF zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen

Es gibt nur noch wenige Urwälder auf dieser Welt und die Zerstörung der Wälder schreitet in rasantem Tempo voran. Meistens werden Wälder zum Ausbau landwirtschaftlicher Nutzflächen gerodet. Auch Waldbränden kommt eine Schlüsselrolle zu. Aber fast immer beginnt die Zerstörung der Wälder mit dem Fällen der Bäume. Dabei sind Wälder weiter mehr als Land und Holz. Sie sind die Lunge unserer Erde, sie sind der Kern unseres Klimas und sie sind Hotspots der Artenvielfalt. Darüber hinaus haben sie auch direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit: Beispielsweise zeigen Untersuchungen aus Brasilien einen Zusammenhang zwischen Waldrodungen und der Zunahme von Malaria-Erkrankungen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe werden die weitreichende Bedeutung unserer Wälder näher beleuchtet und die notwendigen Schritte für ihren Erhalt diskutiert.

Mittwoch, 23. September, 19 bis 20.30 Uhr

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2400

Nachhaltig leben, arbeiten und konsumieren – Eine Webinarreihe für Frauen

In dieser Webinarreihe können sich Frauen online über das Thema „Nachhaltige Entwicklung“ informieren. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Rolle jede Einzelne übernehmen kann auf dem Weg zu einer global gerechten, friedlichen und die Umwelt achtenden Gesellschaft. Durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung von Mann und Frau können die Webinare kostenfrei angeboten werden.

Mein CO2-Fußabdruck

Wie CO2 entsteht und den Klimawandel verursacht

Der CO2-Fußabdruck erfasst die CO2-Emissionen, die ein Mensch durch Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum erzeugt. Je mehr CO2 ausgestoßen wird, desto stärker wird die Erde erwärmt. Die Konsequenzen sind steigende Durchschnittstemperaturen, schmelzende Pole und Gletscher sowie ein steigender Meeresspiegel. Mehr erfahren über die CO2-Emissionen in Deutschland und weltweit und Ermittlung des eigenen CO2-Fußabdrucks.

Mittwoch, 23. September, 20 bis 21.30 Uhr

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Online-Kurs: Messer, Gabel, Scher‘ und … Farbe!

Kreatives Schaffen mit Acrylfarbe und ungewöhnlichen Malwerkzeugen: Mit einem Messer malen, Strukturen schaffen mit einer Gabel oder Frischhaltefolie, tupfen mit Schwämmen oder Wattestäbchen. Als weitere Werkzeuge dienen unsere Finger, eine alte ec-Karte, Japanspachtel und Karton. Die Schere ist hilfreich beim Ausschneiden von Schablonen aus Wellpappe, mit denen wir drucken können oder auch Teile unseres Malgrundes aussparen, die nicht bemalt werden sollen. Dieser Kurs findet ausschließlich in der vhs.cloud statt.

Freitag, 25. September, 18.30 Uhr bis 20 Uhr, 8 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2444

Online-Kurs: Tai Chi

In Kooperation mit der kvhs Neuwied

Tai Chi Chuan ist Meditation in Bewegung und ein ganzheitliches Übungsprogramm für Körper, Geist und Psyche. Es fördert Kraft und Fitness, Beweglichkeit und Koordination, übt tiefe Atmung und Entspannung, bringt Ruhe und Gelassenheit, Achtsamkeit und Konzentration, innere Balance und Stabilität. In diesem Online-Kurs können Sie Tai Chi unter professioneller Anleitung lernen, egal wo Sie gerade sind, zu den Zeiten und in dem Tempo, das zu Ihrem Alltag passt. Dieser Kurs findet ausschließlich in der vhs.cloud statt.

samstags, 26. September bis 14. November, 95 €

Kvhs-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Alle Kurse der kvhs werden in kleinen Gruppen mit entsprechender Hygiene abgehalten. Anmeldungen sind 5 Tage vor Kursbeginn und auch online möglich unter www.kvhs-duew.de.