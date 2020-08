Haßloch: Versuchter Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Vermutlich in der Zeit von 12.08.2020, ca. 19:00 Uhr, bis 13.08.2020, ca. 19:30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Harzofen einzubrechen.

Er begab sich über den rückwärtigen Garten des Anwesens zu einer Tür und manipulierte am Schließzylinder. Auch wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Es blieb aus unbekannten Gründen beim Versuch.

Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324-933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.

