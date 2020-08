Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Unfall nach Sekundenschlaf auf der Autobahn

BAB65/Neustadt-Süd (ots) – Am 14.08.2020, gegen 18:07 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd. Der 54-Jährige Unfallverursacher aus Baden-Württemberg befuhr mit seinem PKW die A65. Kurz vor der Anschlussstelle Neustadt-Süd überholte er einen LKW und wollte zurück auf die rechte Spur wechseln. Während des Spurwechsels schlief der Unfallverursacher ein, kollidierte mit dem vor ihm fahrenden PKW und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde zur Kontrolle in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Bad Dürkheim: Fahren unter Alkoholeinfluss, Führerschein weg

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 15.08.2020, gegen 02:30 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim den Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle. Nachdem dieser in der Eichstraße in Bad Dürkheim zwecks Durchführung der Kontrolle angehalten hatte, konnte unverzüglich Alkoholgeruch bei dem 30-jährigen Autofahrer wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde eingezogen.

Bad Dürkheim: B37 durch umgestürzten Baum mehrere Stunden gesperrt

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 14.08.2020, gegen 21:00 Uhr erging die Mitteilung über einen umgestürzten Baum im Bad Dürkheimer Stadtteil Hardenburg. Dieser drohe auf die Bundesstraße 37 zu stürzen. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurden durch die Polizei unterstützt. Die B37 musste für einen Zeitraum von knapp 3 Stunden vollgesperrt werden. Die Gefahrenstelle konnte durch die Feuerwehr beseitigt werden.

Wachenheim: Gestürzter Fahrradfahrer/Verdacht der Trunkenheit im Verkehr

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Freitag, 14.08.2020, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer die Waldstraße in Wachenheim an der Weinstraße und kam aus nicht bekannten Gründen zu Sturz. Bei Eintreffen der Polizei war der Radfahrer nicht ansprechbar. Dieser war zuvor mit dem Kopf auf einer Bordsteinkante aufgeschlagen und hatte sich hierdurch nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Vor Ort betreuten bereits mehrere Ersthelfer den Gestürzten, unter ihnen eine zufällig anwesende Ärztin und ein Rettungssanitäter. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des Radfahrers. Er wurde zwecks medizinischer Behandlung seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Haßloch: Versuchter Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Vermutlich in der Zeit von 12.08.2020, ca. 19:00 Uhr, bis 13.08.2020, ca. 19:30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Harzofen einzubrechen. Er begab sich über den rückwärtigen Garten des Anwesens zu einer Tür und manipulierte am Schließzylinder. Auch wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Es blieb aus unbekannten Gründen beim Versuch. Wer hat auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324-933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.