Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Dreisten Unternehmer erwartet hohes Bußgeld

Bad Dürkheim (ots) – Beamte der ZVD Rheinpfalz führten in Zusammenarbeit mit Kollegen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am 13.08.2020 Kontrollen des gewerblichen Personenverkehrs in Bad Dürkheim durch. Hierbei stellten sie das Fahrzeug eines Personenbeförderungsunternehmens bei einer gewerblichen Fahrt fest, das bereits im Herbst 2019 die Konzession verloren hatte. Dennoch, so zeigten erste Ermittlungen, führte der Unternehmer seinen Betrieb ungehindert fort. Zudem stellten die Ermittler fest, dass das zur Beförderung verwendete Fahrzeug weder zur Personenbeförderung zugelassen, noch zu diesem Zweck versichert ist. Dennoch wurden sogar Krankentransporte damit regelmäßig durchgeführt. Zur Ahndung dieses besonders dreisten Verhaltens kann die zuständige Verfolgungsbehörde Bußgelder bis zu 20.000 Euro verhängen. Die Ermittlungen dauern an.

Grünstadt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch verlorene Baggerschaufel

Grünstadt (ots) – Ein 63-Jähriger aus Grünstadt befuhr am Freitag den 14.08.2020 gegen 08:41 Uhr mit seinem Lkw samt Anhänger die L395 zwischen Ebertsheim und Eisenberg. Während der Fahrt verlor er eine Baggerschaufel mit einem Gesamtgewicht von 309 Kilogramm von seinem Anhänger. Die Schaufel blieb letztlich auf dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Eisenberg liegen. Der Mann aus Grünstadt bemerkte den Verlust zunächst nicht und fuhr weiter. Verkehrsteilnehmer meldeten das Verkehrshindernis über Notruf. Während der Sachverhaltsaufnahme kam der Verantwortliche zurück zum Unfallort, da er das Fehlen der Schaufel an seinem Ankunftsort bemerkt hatte. Es stellte sich heraus, dass die angebrachten Spanngurte gerissen waren. Durch den Aufprall wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Gegen den Verantwortlichen wurde ein Strafverfahren hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden.

Mertesheim: Sperrung der Eistalstraße aufgrund Überflutung durch Starkregen

Mertesheim (ots) – Wegen des Starkregens am Freitag, 14.08.2020 gegen 16:30 Uhr löste sich an mehreren Stellen neben der L 395 das Erdreich und rutschte auf die Fahrbahn. Aufgrund der erheblichen Schlamm- und Wassermassen war der Fahrstreifen in Richtung Ebertsheim nicht mehr befahrbar und die L395 musste ab Asselheim einseitig für ca. 1 Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehren Obrigheim und Mertesheim (4 Fahrzeuge und 20 Mann) sowie die Straßenmeisterei (4 Fahrzeuge) unterbanden weitere Überflutungen und reinigten die Fahrbahn. Die L 395 wurde um 17:55 Uhr wieder komplett freigegeben.

Deidesheim: Betrunkener Radfahrer

Deidesheim (ots) – Am Donnerstag, 13.08., um 23.00 Uhr fuhr ein 37-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim die Appengasse in Deidesheim aus Richtung Freiwillige Feuerwehr kommend in Richtung Bahnhof. Dabei fuhr er auf der falschen Straßenseite, also in Fahrtrichtung links. Außerdem hatte er kein Licht angeschaltet. Als er schließlich doch auf die richtige Straßenseite wechseln wollte, tat er dies ohne Beachtung eines entgegenkommenden Pkw. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch. Die Beamten konnten einen Zusammenstoß vermeiden. Bei der anschließenden Kontrolle des Radfahrers wurden Anzeichen auf Alkoholkonsum erkannt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Der Radfahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zur Dienststelle verbracht. Dabei wurde er so aggressiv, dass er vorübergehend gefesselt werden musste. Er muss mit einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Während der polizeilichen Maßnahmen gab er an, dass er Alkohol nur zum Schutz vor einer Corona-Infektion konsumiert habe.