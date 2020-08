Fahrsicherheitstag für Pedelec, E-Bike und S-Pedelec

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 05.09.2020 zwischen 08:45-13 Uhr, veranstalten unsere Experten der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen e.V. und dem Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Maxdorf eine “Fit mit der Fahrrad”-Veranstaltung. Diese richtet sich an Pedelec-, E-Bike- und S-Pedelec-FahrerInnen.

Interessierte werden nicht nur Hintergrundinformationen bekommen, sondern können auch an einer Rundfahrt teilnehmen. Hierbei werden Örtlichkeiten an denen es Unfälle gab oder die Unfallpotenzial haben, angefahren und die TeilnehmerInnen auf die möglichen Gefahren hingewiesen.

Eine Teilnahme ist kostenlos aber nur mit einem eigenen Pedelec und mit Fahrradhelm möglich.

Interessierte können sich unter Angabe von Vorname, Name, Telefonnummer und Email-Adresse an folgenden Stellen bis zum 22.08.2020 anmelden:

Kreisverkehrswacht Ludwigshafen per Mail an kreisverkehrswacht-ludwigshafen@web.de oder per Telefon unter: 06237/929830 oder

Carola Kassel unter Tel.: 06237 8711. oder

Helmut Roth unter Tel.: 06237 2287.

Brand in Ludwigshafen-Rheingönheim

Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am 14.08.2020 um 02:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Hauptstraße nach Ludwigshafen-Rheingönheim gerufen. In der Integrierten Leitstelle gingen mehrere Anrufe ein. Beim Eintreffen war eine Wohnung und ein angrenzendes Ladengeschäft im Vollbrand.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit drei vorgehenden Trupps unter Atemschutz und drei C-Rohren. Bereits um 02:40 Uhr war der Brand unter Kontrolle und um 02:57 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden. Die beiden Bewohner und der Hund befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vor dem Gebäude. Eine Person wurde mit leichten Brandverletzungen vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Nachlöscharbeiten dauern zur Zeit noch an. Es wird eine Brandwache gestellt.

Die Technischen Werke stellten die Strom-, Gas- und Wasserzufuhr zum Gebäude ab. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften, die Polizei, die Kriminalpolizei und der Rettungsdienst. Während des Einsatzes übernahmen die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte und Oppau den Stadtschutz bzw. waren ebenfalls an der Einsatzstelle.

Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – In der Rheingönheimer Straße kam es am 13.08.2020 gegen 09:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 32-jährige Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die junge Frau hatte auf Höhe der Diemersteinstraße eine neben ihr fahrende Straßenbahn übersehen, als sie verbotswidrig nach links über die Schienen abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Straßenbahn wurde ersten Einschätzungen zufolge nur leicht beschädigt, eine genaue Schadenssumme wird derzeit ermittelt.

Durch den Unfall wurden keine weiteren Personen verletzt. Es entstand keine Verkehrsbehinderung.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Im Rathauscenter wurde am 12.08.2020, gegen 12:45 Uhr, einer 40-Jährigen der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Sie hatte sich in einem Sonderangebotegeschäft befunden, als der bislang unbekannte Täter zugriff. Im Geldbeutel befand sich unter anderem eine zweistellige Bargeldsumme.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Lkw-Aufbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 12.08., 14:00 Uhr bis zum 13.08.2020, 08:00 Uhr wurde versucht das Führerhaus einer roten Sattelzugmaschine in der Mundenheimer Straße aufzubrechen. Durch den Aufbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Mundenheimer Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Mehrere Fahrten mit E-Scootern unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – In der letzten Woche hat die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 insgesamt vier E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, weil diese im Verdacht standen unter Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Am 08.08.2020, gegen 12 Uhr wurde ein 30-Jähriger in der Uhlandstraße, am 11.08.2020, gegen 19:30 Uhr wurde in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße ein 44-Jähriger und am 13.08.2020, gegen 2 Uhr wurden zwei 21-Jährige kontrolliert. Bei allen E-Scooter-Fahrern konnten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Dies bestätigte, in allen Fällen, ein Drogenvortest.

Alle Tests zeigten ein positives Ergebnis auf THC. Den Fahrern wurde nach den Kontrollen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen.

Bei E-Scootern handelt es sich um Kraftfahrzeuge. Eine E-Sccoter-Fahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist genauso strafbar, wie mit einem Auto.

Die kontrollierten E-Scooter-Fahrer müssen nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss mit einer Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.