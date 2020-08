Unfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagabend 13.08.2020 gegen 23:50 Uhr geschah in der Salierstraße ein Unfall, bei dem der 49-jährige Autofahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in einen Sekundenschlaf fiel und dann zuerst ein geparktes Fahrzeug streifte und anschließend gegen einen anderen geparkten Pkw stieß. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihn durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Betriebsstoffe sind ebenfalls ausgelaufen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden.

Kontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots) – Am späten Donnerstagabend 13.08.2020 zwischen 23:10 und 00:40 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Kontrollstelle in der Ludwigshafener Straße durchgeführt und allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei einem 26-jährigen Autofahrer bemerkten die Beamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain. Der 26-jährige musste mit zur Dienststelle kommen, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnommen hat. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden.