Kreis Bergstraße

Polizei sucht Zeugen nach Brand im ehemaligen Kaufhaus

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Nachdem die Feuerwehr am Freitag (14.8.) einen Brand in einem ehemaligen und nunmehr leerstehenden Kaufhaus gelöscht hat, sucht die Kriminalpolizei (K 10) Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können.

Nach ersten Ermittlungen brannten Holzbohlen im Inneren des Gebäudes “Auf der Laubwiese”. Nach der bisherigen Spurenlage dürfte das Holz, das zur Absicherung diente, angesteckt worden sein. Der Brand wurde gegen 2.30 Uhr entdeckt, nachdem die Sprinkleranlage ausgelöst hat. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei bis zu 15.000 Euro.

Wer vor 2.30 Uhr Personen im Bereich des Brandortes beobachtet hat und/ oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an das Kommissariat 10 in Heppenheim.

Einbrecher verursache n hohen Schaden im Golfclub

Bensheim (ots) – Einen Schaden von mindestens 15.000 Euro haben Einbrecher am frühen Freitagmorgen (13.8.) im Golfclub verursacht. An unterschiedlichen Stellen wurden Türen aufgebrochen oder Glaseinfassungen zerstört, um in mehreren Gebäuden auf dem Gelände eindringen und Wertbehältnisse gewaltsam öffnen zu können.

Mit mehreren Schlägen versuchten die Täter gegen 1.30 Uhr auch in das Privathaus des Verpächterehepaares einzubrechen. Die Haustür hielt stand. Die Bewohner alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthund vorfuhr. Bei der Absuche des Geländes, das an der Wormser Straße angrenzt, konnten die Täter jedoch nicht mehr angetroffen werden. Was alles gestohlen wurde, muss noch erhoben werden. Das weitläufige Gelände wird im Laufe des Freitags vom Erkennungsdienst der Polizei nochmals nach Spuren untersucht.

Bereits am letzten Montag (10.8.) wurde ein Golfclub in Biblis-Wattenheim von Kriminellen heimgesucht (wir haben berichtet). Ob es sich dabei um dieselben Täter handelt und die Frage, wie sich die Täter im aktuellen Fall vom Gelände entfernt haben, ob zu Fuß oder mit einem Auto, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Wer hierzu oder über andere verdächtige Beobachtungen Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 7060 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Im Zeitraum vom 12.08.2020, 23.30 Uhr bis 13.08.2020, 14.30 Uhr ereignete sich in der Straße Am Weißen Rain ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein blauer Opel durch einen unbekannten Fahrzeugführer im vorderen Fahrzeugbereich beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle.

Es muss sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter, LKW oder um ein ähnlich hohes Fahrzeug gehandelt haben. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Gurtpflicht missachtet – Hohe Trefferquote bei Polizeikontrolle

Lampertheim-Hofheim (ots) – Für die Überprüfung der Fahrtauglichkeit von Verkehrsteilnehmern und zur Feststellung von Verstößen im Straßenverkehr, haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Donnerstagmittag (13.8.) eine Kontrollstelle in der Lindenstraße/ Ecke Backhausstraße, im Ortsteil Hofheim eingerichtet. Dreißig Autos passierten den Bereich.

Alarmierend stellten die Beamten fest, dass die Trefferquote von nicht angegurteten Wagenlenkern mit der Zahl 21 sehr hoch war. Dass der Sicherheitsgurt von so vielen Verkehrsteilnehmern nicht angelegt war, hat auch die Ordnungshüter erstaunt. Deswegen ist geplant, ähnliche Kontrollen zeitnah zu wiederholen. Die Bußgeldzahlung in Höhe von 30 Euro bezahlten die Ertappten entweder direkt vor Ort oder werden dies nach Eingang des schriftlichen Bescheids nachholen.

Fahrraddieben keine Chance geben – Polizei lädt zur Fahrradcodierung

Lampertheim (ots) – Die Polizei in Lampertheim lädt Interessierte am Samstag, den 29. August, von 9 bis 13 Uhr zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation in der Florianstraße ein.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Lampertheim um vorige Anmeldung. Diese werden ab Montag, den 17. August, unter der Rufnummer 06206/9440-101 entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-oder Kinderräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Weitere Codierungs-Termine im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen finden Sie hier: https://www.polizei.hessen.de/dienststellen/polizeipraesidium-suedhessen/p raevention/fahrradcodierung/

Darmstadt

Kassenschublade aus Blumenladen entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Die Kassenschublade samt Inhalt entwendeten Kriminelle bei ihrem Beutezug in einem Blumenladen in der Weiterstädter Straße.

Bereits im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (12.8.) und Donnerstagmorgen (13.8.) gelangten die Unbekannten durch ein Fenster ins Innere des Ladens. Dort entwendeten sie unter Gewalteinwirkung die Kassenschublade samt Inhalt. Daraufhin flüchteten sie unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Groß-Gerau

Schwarzer VW Passat gestohlen – Zeugen gesucht

Raunheim (ots) – Einen in der Albert-Schweitzer-Straße geparkten schwarzen VW Passat im Wert von knapp 30.000 Euro, entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Freitag (14.08.) auf bislang nicht bekannte Weise. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-MC 6868 angebracht.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Passat geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet und am Bahnhof

Bad-König (ots) – Zivilfahnder haben am Donnerstagabend (13.08.) zusammen mit einem Diensthundeführer Schwerpunktkontrollen im Stadtgebiet sowie im Bereich des Bahnhofes durchgeführt. Zwischen 18 Uhr und 22 Uhr wurden insgesamt fünf Personen durch die Einsatzkräfte kontrolliert.

In der Frankfurter Straße stoppten die Beamtinnen und Beamten gegen 20 Uhr drei 16, 17 und 22 Jahre alte Männer. Der Älteste aus Bad König hatte einen Joint hinter dem Ohr, welcher sichergestellt wurde. Während der anschließenden Überprüfung warf der 16-Jährige einen Gegenstand in ein angrenzendes Gebüsch. Schnell war klar, warum der Jugendliche aus Höchst sich des Tütchens entledigte. Im Inneren befanden sich insgesamt 50 Ecstasy Tabletten, die in amtliche Verwahrung kamen. Ebenfalls sichergestellt wurde bei der Durchsuchung ein CS-Spray, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial sowie mutmaßliches Drogengeld. Es folgte die vorläufige Festnahme und Durchsuchung seines Zimmers. Im Anschluss wurde er seinen Eltern übergeben.

Gegen 20.40 Uhr war ein 36-Jähriger am Bahnhofsplatz im Visier der Polizeikräfte. Gegenüber den Beamten machte der Gestoppte zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnte bei ihm rund 30 Gramm verkaufsfertig verpacktes Marihuana beschlagnahmt werden. Auch bei ihm stießen die Fahnder zudem auf eine Feinwaage. Vergeblich versuchte der Mann, der keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Die Zivilstreifen holten ihn jedoch ein und nahmen ihn fest.

Der vermeintliche Grund für sein Verhalten zeigte sich nach Abgleich seiner Daten mit dem polizeilichen Fahndungsbestand. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Der Festgenommene kam in eine Justizvollzuganstalt, wo er jetzt über 1 ½ Jahre hinter Gittern verbringen muss.

Das Kommissariat 34 der Odenwälder Kriminalpolizei hat zwei Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Beide Männer müssen sich darin jetzt strafrechtlich verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Erbach (ots) – Am Freitagmittag (14.08.) gegen 16:00 Uhr kam es in Erbach, in der Werner-von-Siemens-Straße in Höhe der Hausnummer 44 zu einem Unfall zweier Fahrzeuge. Die Außenspiegel von zwei entgegenkommenden PKW kollidierten miteinander. Es entstand ein Sachschaden von ca. 450 EUR. Eine Unfallbeteiligte Person floh mit ihrem Wagen daraufhin in Fahrtrichtung Innenstadt.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der

Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen