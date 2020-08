Schlägerei – Polizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Nach einer Schlägerei am Hirschberg in der Nacht zum Freitag, 14. August, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise zu den Tätern. Nach Angaben des 24-jährigen Opfers schlugen zwei Männer gegen 00.30 Uhr auf ihn ein. Tatort war eine Gaststätte. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nicht bekannt.

Beide Männer seien Deutsche gewesen. Einer war 1,70 Meter groß, kräftig gebaut, hatte Tattoos am ganzen Körper und eine Glatze. Er trug ein T-Shirt mit “ACAB” Aufschrift. Der andere Mann war mit 1,90 Meter deutlich größer, schlank und hatte lange Haare. Er trug ein graues T-Shirt.

Hinweise, die zur Identifizierung der Männer führen könnten, bitte an die Polizei Marburg,

Tel. 06421 406 0.

Ruhebank beschädigt

Hermershausen (ots) – Da mühen sich freundliche Helfer, auf Wanderwegen mal eine Ruhebank zu platzieren, damit man sich ausruhen und die Landschaft genießen kann und dann kommen welche daher und machen dieses Engagement und die Ruheoase durch Zerstörung der Bank zunichte. Die Polizei ermittelt nun wegen einer solchen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Die betroffene Bank stand in der Verlängerung der Herbener Straße in der Feldgemarkung von Hermershausen.

Die Schadensfeststellung war am Mittwoch, 05. August. Der materielle Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Wer hat vor diesem Mittwoch im Feld Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Lohra – Garagentor beschädigt

(ots) – Leider ließ sich die Unfallzeit bislang nicht weiter einschränken. Zwischen dem 1. Juni und dem 01. August kollidierte ein Fahrzeug mit dem Garagentor des Anwesens Uhlandstraße 4. An dem Tor entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf das verursachende Fahrzeug.

Wer hat ein Rangiermanöver oder überhaupt ein Fahrmanöver mit der Folge einer möglichen Kollision mit dem Garagentor beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Roten Volvo in der Erlenstraße angefahren

(ots) – Der Schaden an dem roten Volvo ist hinten links am Radkasten und beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Vermutlich kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision. Der Volvo parkte zur Unfallzeit am Freitag, 14. August, zwischen 08.55 und 09.50 Uhr in einer Parkbucht vor dem Anwesen Erlenstraße 22.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Dessen FahrerIn verließ nach dem Unfall den Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Stromkasten durch Tritte beschädigt

Nach ersten Befragungen traten offenbar zwei ca. 1,80 Meter große Männer auf dem Weg durch die Ketzerbach gegen einen Stromkasten und richteten dabei einen Sachschaden an. Die Männer, einer trug eine blaue Hose, der andere hatte ein Fahrrad bei sich, liefen nach der Tat weiter in Richtung Marbach.

Die Tat war am Donnerstag, 13. August, gegen 20.10 Uhr.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach – Schaden am grauen Audi A7

Der beschädigte Audi parkte zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch, 12. August in der Schillerstraße.

Als der Fahrer um 19 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine Delle im hinteren Spoiler.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.000 Euro.

Wie der Schaden entstand, steht nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Fanta bezahlt – Wodka nicht – Ladendieb löst Alarm aus

(ots) – Der in Gießen lebende 36-jährige Mann zahlte an der Kasse des Herkules-Marktes seine Fanta und löste dann beim Passieren den Warensicherungsalarm aus. Seinen Fluchtversuch stoppte ein Zeuge.

Der ertappte Ladendieb trug ein an der Hüfte zusammengeknotetes ansonsten offen getragenes Kurzarmhemd unter einer Weste. Darin verstaut hatte er insgesamt sechs Flaschen Wodka mit einem Warenwert von 230 Euro. Die Ware blieb im Geschäft und der Mann konnte erst im Anschluss an die notwendigen u.a. erkennungsdienstliche Maßnahmen und Vernehmung umfassenden polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Stadtallendorf – Positiver Drogentest

(ots) – Der Drogentest des am Donnerstag 13.08.2020 um 22.40 Uhr in der Rheinstraße kontrollierten Autofahrers reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Fahrt für den bislang polizeilich nicht bekannten 49-Jährigen endete mit der Kontrolle.

Die Polizei veranlasste wie immer in diesen Fällen die notwendige Blutprobe.

Wetter – Alkoholisiert im Auto

(ots) – Der Autoschlüssel steckte noch im Zündschloss des stehenden Autos, als ein Zeugen die offensichtlich alkoholisierte Frau am Steuer bemerkte. Der Zeuge sicherte den Schlüssel und rief die Polizei in den Wetterer Ortsteil.

Der Alkotest der 42-Jährigen zeigte am Donnerstag, 13. August, um 21.56 Uhr über 2 Promille an.

Die Polizei veranlasste wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss die notwendige Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein.

