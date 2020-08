Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Eierwerfer verschmutzen Hauswand

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr mehrere Eier gegen die Fassade eines Hauses in der Eibenstraße geworfen und so einige Schweinerei verursacht.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen, Tel. 06101/5460-0.

Butzbach: Brand in der Kleeberger Straße

Im Garten eines unbewohnten Hauses in der Kleeberger Straße hat es am späten Donnerstagabend gebrannt. Die Flammen beschädigten auch Teile des leerstehenden Wohngebäudes. Feuerwehrleute brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, bevor es zu einem Vollbrand kommen konnte. Offenbar war zuvor ein Holzstapel innerhalb des Gartengeländes in Brand geraten.

Die Brandermittler der Friedberger Kripo schließen derzeit auch Brandstiftung als mögliche Ursache nicht aus. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

Niddatal: Scooterdiebe in Ilbenstadt

Am Mittwoch haben Diebe einen “E-Scooter” aus einem Carport in der Köpperner Straße gestohlen. Zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr entwendeten sie das genannte Elektrokleinstfahrzeug mit angebrachtem Versicherungskennzeichen (KUT-256) im Wert mehrerer Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

Friedberg: Einbruchversuch scheitert

Bei dem Versuch, in einen Handyladen in der Friedberger Kaiserstraße einzusteigen, sind Einbrecher am Mittwochmorgen gescheitert. Gegen kurz vor 6 Uhr hatten die Unbekannten erfolglos an der Tür des Personaleingangs manipuliert und schließlich ihr Handeln abgebrochen.

Nun ermittelt die Friedberger Kripo.

Die Polizisten fragen: Wem sind am Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 100er-Hausnummern aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Tür hält stand

Auch beim Versuch blieb es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bad Nauheimer Carl-Oelemann-Weg. Im Bereich der einstelligen Hausnummern war Langfinger zwischen 20 Uhr und 3.40 Uhr tätig. Jedoch gelang es offenkundig nicht, die Eingangstür des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Entsprechende Werkzeugspuren waren jedoch deutlich sichtbar.

Die Ermittler fragen: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Bad Nauheim: Unfallflucht am Parkplatz

Auf dem Parkplatz am Großen Teich in der Frankfurter Straße kam es zwischen Dienstag, 7.30 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein weiße Audi beschädigt wurde. Das dort abgestellte Fahrzeug war offenbar von einem anderen Autofahrer beim Ein- oder Ausparken berührt worden, wodurch es zu mehreren Kratzern auf der Fahrerseite kam.

Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Friedberg unter 06031/6010.

Nidda: Frontalzusammenstoß auf der L3138 am Donnerstag

(ots) – Auf der L3138 zwischen Nidda-Harb und Nidda-Ulfa ist es am gestrigen Donnerstag zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Gegen 12.20 Uhr war im dortigen Kurvenbereich ein grauer BMW mit einem entgegenkommenden schwarzen Ford kollidiert.

Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Die beiden Insassen des Ford, ein 58-jähriger Mann aus Nidda sowie dessen gleichaltrige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die ebenfalls aus Nidda stammende, 18-jährige BMW-Fahrerin wurde schwerstverletzt. Nachdem Rettungskräfte die im Auto eingeklemmte Frau befreit hatten, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde ein Sachverständiger mit der Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie anschließender Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten war die Strecke über einen Zeitraum von mehreren Stunden voll gesperrt.

