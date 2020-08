Gießen: 27-Jähriger bewirft Passanten mit Flaschen

(ots) – In die Haftzelle musste ein 27-Jähriger Asylbewerber aus Äthiopien. Der Mann hatte am Donnerstag 13.08.2020 gegen 22.50 Uhr, vor einer Gaststätte am Berliner Platz randaliert. Dabei soll er Flaschen auf Passanten geworfen haben. Mehrfach soll er dann auch versucht haben, Zeugen tätlich anzugreifen. Passanten brachten den aggressiven Mann dann zu Boden und verständigten die Polizei.

Auch als die Streife eintraf, beruhigte sich der 27-Jährige nicht. Er trat mehrfach nach den Beamten und beleidigte sie. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu. Die Polizei sucht in diesem zusammen Zeugen bzw. Geschädigte, die von dem Mann attackiert wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Linden: Zeugen nach gefährlichem Fahrmanöver gesucht

(ots) – Sehr gefährlich und rücksichtlos war das, was ein Autofahrer am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, im Bereich der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden gemacht hat. Der Fahrer eines dunklen BMW war zunächst entlang der Siemensstraße in Richtung Robert-Bosch-Straße unterwegs, als er plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden PKW dicht auffuhr. Der Fahrer des PKW machte dann immer wieder durch Motorheulen auf sich aufmerksam und versuchte dann im Kreisverkehr, den PKW einer 25-Jährigen zu überholen. Dabei beschleunigte er so stark, dass das Heck des PKW ausbrach. Die 25-Jährige musste dann mit ihrem PKW auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden.

Der BMW Fahrer konnte dann unerkannt entkommen. An dem BMW sollen sich Gießener Kennzeichen befunden haben. In dem Fahrzeug soll neben dem Fahrer noch eine weitere männliche Person gesessen haben. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um ein Fahrzeug mit Stufenheck. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben oder Angaben zu dem gesuchten Auto machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahrraddiebe fliehen

(ots) – Geflohen sind zwei Männer, die am Freitag, gegen 00.30 Uhr, versucht haben, ein Fahrrad in der Bahnhofstraße zu entwenden. Die beiden Männer hatten versucht, ein Schloss zu knacken. Dabei wurden sie von Zeugen erwischt und rannten weg.

Beide sollen offenbar aus den Maghreb-Staaten stammen und kurze Hosen getragen haben. Während einer etwa 185 Zentimeter groß und schmal war, wird der andere Dieb auf etwa 180 Zentimeter geschätzt. Er soll kräftig sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Außenwand besprüht

(ots) – Im Alter Steinbacher Weg haben Unbekannte in er Nacht zum Freitag 14.08.2020 an einem Schulgebäude einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet.

Die beiden Männer hatten dort eine Außenwand mit Farbe besprüht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrollen am Marktplatz und in der Stadt

(ots) – Mehrere Personen und Fahrzeuge wurden am Donnerstag 13.08.2020 am Marktplatz und in der Gießener Innenstadt sowie in Linden durch die Polizei kontrolliert. Während es am Marktplatz eher ruhig war, wurde in der Ringallee ein 34-jähriger Pole mit Drogen erwischt. Der Verdächtige war bereits wenige Stunden zuvor in der Innenstadt mit Drogen erwischt worden.

In der Gießener Innenstadt und an den Hessenhallen wurden dann noch Fahrzeuge und deren Insassen genauer unter die Lupe genommen. Dabei musste ein offenbar illegaler getunter BMW aus dem Verkehr gezogen werden. Auf einen anderen Autofahrer kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Er war trotz Verbotes der Durchfahrt über den Marktplatz gefahren.

Mehrere Anzeigen wegen Gurt- und Handyverstoß kommt auf andere Autofahrer zu. Sie wurden am Donnerstag in der Innenstadt von Gießen aber auch in der Wetzlarer Straße in Linden angehalten und überprüft.

Gießen: Diebe kommen durch offene Terrassentür

Die Geldbörse, die auf dem Sofa lag, wurde in der Nacht zum Donnerstag durch Unbekannte in der Henriette-Fürth-Straße entwendet. Die Unbekannten hatten offenbar mitbekommen, dass eine Terrassentür des Mehrfamilienhauses offenstand. Sie spazierten in die Wohnung und holten sich zudem noch ein Ladegerät und einen Anhänger für einen elektrischen Krankenfahrstuhl.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Glas auf Scheibe geworfen

Am unteren Rain haben Vandalen am Donnerstagabend eine Wasserflasche aus Glas auf einen PKW geworfen. Dabei wurde an dem Alfa Romeo die Windschutzscheibe beschädigt. Der Schaden liegt bei fast 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrer streift Radfahrer

Am Donnerstagabend ist in der Philipp-Scheidmann-Straße ein 13-jähriger Fahrradfahrer in der Philipp-Scheidemann-Straße in Wieseck von einem anderen Radfahrer überholt worden. Dabei streifte der Unbekannte den Jungen; dieser stürzte in Höhe des Martha-Mendel-Weges und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Davon scheinbar unbeeindruckt radelte der männliche Biker dann weiter.

Der Junge kam ins Krankenhaus.

Nun sucht die Polizei Gießen Nord nach dem flüchtigen Radfahrer. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen, die den Unfall am Donnerstagabend gegen 19 Uhr beobachtet hatten, gebeten, sich telefonisch unter 0641/7006-3755 zu melden.

Biebertal: Promillefahrt endet im Straßengraben

Zwischen Fellinghausen und Frankenbach ist am Donnerstag eine 45-jährige Frau aus Hütenberg am Steuer ihres Peugeot von der Straße abgekommen. Dabei hat sie zwei Verkehrsschilder umgefahren. Glücklicherweise blieb die 45-Jährige unverletzt. Sie hatte getrunken, wie die Polizei wenig später feststellte. Gegen 17 Uhr war das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte zwei Verkehrszeichen erfasst und war schließlich im Straßengraben zum Stehen gekommen. Es war nicht mehr fahrbereit.

Bei den hinzugerufenen Ordnungshütern pustete sie kurz darauf über 2,8 Promille. Sie musste mit zur Dienststelle; ein nahm ihr Blut ab. Den Führerschein behielten die Beamten ein.

Langgöns: Unfall an Landstraßenkreuzung

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und einige Tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am gestrigen Donnerstag auf der Landstraße 3129 zwischen Rechtenbach und Butzbach. Gegen 14.35 Uhr war es an der Kreuzung mit der L3133 zur Kollision eines grauen Ford einer aus Langgöns stammenden 75-Jährigen mit dem braunen Ford eines 44-jährigen Langgönsers gekommen. Verletzt wurde niemand.

Abschleppdienst mussten die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos abtransportieren.

