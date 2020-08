Lambrecht: Information zur Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in der Verbandsgemeinde Lambrecht

Lambrecht, Verbandsgemeinde – Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Corona-Hygienebestimmungen, kann die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen in der VG Lambrecht z.Zt. nicht mehr wie gewohnt angeboten werden. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht mit.

Im Präsenzunterricht wird darauf geachtet, die Schulklassen nicht zu vermischen, was in der Nachmittagsbetreuung nur schwer umsetzbar ist. Zum einen stehen nicht immer ausreichend Räumlichkeiten für eine derartige Schulklassentrennung zur Verfügung und zum anderen kann eine solche getrennte Betreuung der Schulklassen personell nicht geleistet werden.

Es wird ab Schulbeginn versucht, an den Schulen, an denen es möglich ist, auch die Schulklassen, analog zum Vormittag, getrennt voneinander an den Nachmittagen zu betreuen. Dort, wo diese Möglichkeit nicht besteht, werden die Schulklassen wie bisher auch, zusammengelegt. Allerdings mit der Verpflichtung, während der Betreuungszeit, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Nur so ist es möglich, eine unter den aktuellen Corona-Bestimmungen geregelte Nachmittagsbetreuung anzubieten. Der Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz, in seiner aktuellen Fassung, ist entsprechend verpflichtend zu beachten.

„Selbstverständlich sind wir als Träger der Grundschulen und Anbieter der Nachmittagsbetreuung bestrebt, das Betreuungspersonal vorübergehend aufzustocken um das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu reduzieren.“

Sollten sich Eltern bzw. Sorgeberechtigte dazu bereit erklären, in dieser momentanen Situation, die Betreuung an den Nachmittagen unterstützen zu wollen, können sie sich gerne über die Schulleitung, den Schulelternbeirat oder direkt mit der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht (Pfalz) in Verbindung setzen.

Ansprechpartner:

Michele Buschlinger

06325/181-147

michele.buschlinger@vg-lambrecht.de

Alexander Held

063255/181-150

alexander.held@vg-lambrecht.de