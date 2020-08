Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Pferdeschändungen auf Reiterhöfen – Erneuter Zeugenaufruf

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Ein schwerer Fall von Tierquälerei

schockiert derzeit nicht nur die Pferdeliebhaberinnen und Pferdeliebhaber im

Heddesheimer Ortsteil Muckensturm.

Bereits seit Anfang Juni häuften sich im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim Straftaten, bei denen Pferde vorsätzlich verletzt

wurden. Hierbei wurden den Tieren zumeist durch Schneidwerkzeuge Wunden im

Schulter- und Genitalbereich zugefügt. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter

konnten bislang noch nicht erlangt werden.

Die Taten ereigneten sich auf Höfen und Stallungen in den Ortschaften

Heidelberg-Pfaffengrund, Plankstadt und Dilsberg sowie zuletzt im Heddesheimer

Ortsteil Muckensturm.

Durch die Vorfälle fühlen sich die Pferde- und Gutshofbesitzer schockiert und in

hohem Maße in ihrem Sicherheitsempfinden beeinträchtigt. Verdächtige

Wahrnehmungen in Bezug auf unbekleidete Personen, die – teils mit Messern

bewaffnet – in den an die Pferdekoppeln angrenzenden Feldgebieten festgestellt

wurden, verstärken diese Unsicherheit zunehmend.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat nach Bekanntwerden der Taten umfangreiche

Ermittlungen aufgenommen und zwischenzeitlich die Ermittlungsgruppe „Koppel“

eingerichtet. Unter der Federführung des Arbeitsbereichs Gewerbe & Umwelt wurden

in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des

Polizeireviers Ladenburg bereits umfangreiche Maßnahmen getroffen, die nun noch

deutlich forciert und erweitert wurden. Durch täterorientierte Ermittlungsarbeit

sollen mit Hilfe der Kriminaltechnik die bislang unbekannten Täter identifiziert

und überführt werden. Die Tatumstände werden akribisch aufgearbeitet und ein

Schwerpunkt der Ermittlungsarbeit liegt im Bereich der umfassenden Suche und

Sicherung von materiellen Tatspuren, deren forensische Auswertung objektive

Hinweise auf den oder die Täter liefern kann.

Die Ermittler des Polizeipräsidiums Mannheim stehen dazu in engem Kontakt und

Austausch mit den Pferdebesitzern und auch den Reiterhöfen und beraten über

mögliche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Pferde, insbesondere zur

Nachtzeit. Zudem werden Verhaltenshinweise gegeben zum Umgang mit verdächtigen

Wahrnehmungen und dem Feststellen verdächtiger Personen und Fahrzeugen.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim hat einen speziellen Flyer

in Form einer Checkliste entworfen, der Sicherheitshinweise für Pferde-/ und

Stallbesitzer enthält. Diese Checkliste wird an die Höfe, Stallungen und auch

Pferdebesitzer verteilt.

Ebenso wurde ein Podcast aufgenommen, der u. a. Verhaltenshinweise für Pferde-/

und Stallbesitzer enthält. Dieser Podcast ist unter nachfolgendem Link abrufbar:

https://ppmannheim.polizei-bw.de/pferdeschaendungen-in-der-region-tipps-und-checkliste-fuer-pferdebesitzer-und-reiterhofbetreiber/

Erneut bittet die Polizei darum, die Augen offenzuhalten, wachsam zu sein und

verdächtige Wahrnehmungen und Beobachtungen an oder im Umfeld von Reiterhöfen

und Stallungen umgehend der Polizei zu melden. Auch scheinbar harmlos

erscheinende Ereignisse und Feststellungen könnten dazu beitragen, den Fall

aufzuklären und einen Tatverdächtigen zu überführen. Hinweise erbittet die

Polizei unter der Notrufnummer 110 oder an das Polizeirevier Ladenburg, Tel.:

06203/9305-0.