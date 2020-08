Karlsruhe – Mann leistet nach Festnahme aufgrund häuslicher Gewalt Widerstand

Karlsruhe – Ein 25-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen seine 19-jährige

Lebensgefährtin im Schlaf angegriffen und dabei leicht verletzt. Bei der

anschließenden Festnahme des Mannes durch die von den Nachbarn alarmierte

Polizei leistete er Widerstand, wodurch ein Beamter dienstunfähig verletzt

wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen konsumierte das Paar am Donnerstagabend

verschiedene Alkoholika in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Badener Straße und

gingen anschließend schlafen. Als die junge Frau gegen 04:45 Uhr wach wurde,

stand der 25-Jährige vor ihr, versetzte ihr einen Schlag ins Gesicht und packte

sie am Hals. Die 19-Jährige befreite sich aus dem Griff mit Schlägen und Tritten

und rief lautstark um Hilfe.

Nachbarn wurden hierdurch auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die

Polizei. Als Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach wenig später eintrafen,

konnten weitere Angriffe des 25-Jährigen auf seine Partnerin unterbunden werden.

Bei seiner anschließenden Festnahme setzte sich der Mann gegen die Maßnahmen zur

Wehr und versuchte nach den Beamten zu treten. Zudem beleidigte er die

eingesetzten Polizisten mehrfach aufs übelste. Bei den Widerstandhandlungen

erlitt ein Beamter leichte Verletzungen, durch die er später seinen Dienst nicht

weiter fortsetzen konnte.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer

Straftaten eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der

25-Jährige am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Linkenheim-Hochstetten – Auffahrunfall auf der B36

Karlsruhe – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von

8.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am

Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße B36 bei Linkenheim-Hochstetten

ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Fahrer eines Mazdas

gegen 16:00 Uhr die B36 von Karlsruhe in Richtung Mannheim. Hinter ihm folgte

der 49 Jahre alte Fahrer eines Fiats. Auf Höhe von Linkenheim-Hochstetten musste

der 61-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies nahm der 49-Jährige offenbar zu

spät wahr und fuhr auf den vorausfahrenden Mazda auf. Durch die Wucht des

Aufpralls erlitt der Mazda-Fahrer leichte Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fiat wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er von der

Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Die Aufräumarbeiten, bei denen auch

eine Nassreinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe

erforderlich war, dauerten bis etwa 17:30 Uhr an. Bis dahin musste der Verkehr

an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wodurch sich entsprechende

Behinderungen ergaben.

Karlsruhe – Schlägerei in der Südstadt

Karlsruhe – Am Freitagmorgen kam es in der Karlsruher Südstadt zu einer

Schlägerei zwischen zwei Männern.

Gegen 09.45 Uhr lief ein 29-jähriger Tatverdächtiger gemeinsam mit seiner

Freundin die Werderstraße entlang und traf dort einen Bekannten. Nach kurzem

Gespräch geriet der 29-Jährige mit dem namentlich noch unbekannten Mann in

Streit, in dessen Verlauf sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte.

Der nun Tatverdächtige schlug seinem Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins

Gesicht und ließ auch dann nicht von seinem Opfer ab, als dieses schon auf dem

Boden lag.

Schließlich gelang dem Angegriffenen die Flucht in Richtung Hauptbahnhof. Der

29-jährige Beschuldigte wurde von hinzugeeilten Polizeistreifen vorläufig

festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Ettlingen – Einbruch in Sportverein Ettlingenweier

Karlsruhe – Unbekannte sind in einen Sportverein in Ettlingenweier

eingebrochen und haben es auf Bargeld abgesehen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter im Zeitraum zwischen

Dienstag, 18.45 Uhr und Mittwoch, 19.40 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise

in die Büroräumlichkeiten des Sportvereins. Dort entwendeten sie Bargeld sowie

einen Beamer.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Grötzingen – Einbruch in Getränkehandel

Karlsruhe – Getränke im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten

Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag aus einem Getränkehandel in

Karlsruhe-Grötzingen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schnitten die Diebe zunächst zwischen 19:15

und 07:00 Uhr ein Loch in den Zaun des in der Straße „An der Roßweid“ gelegenen

Firmengeländes. Nachdem sie hierdurch auf das Gelände des Getränkehandels

gelangt waren, entwendeten sie dort einige Kisten Softdrinks sowie mehrere

Paletten Eistee. Das Diebesgut transportieren sie anschließend vermutlich mit

einem Kleinbus über den entlang der Pfinz verlaufenden Rad- und Wirtschaftsweg

ab.

Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunkener Radfahrer bei Unfall verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am späten Donnerstagabend ein

stark alkoholisierter Radfahrer in Karlsruhe, als er gegen ein Verkehrszeichen

fuhr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Mann mit seinem Fahrrad

die Daxlander Straße in Grünwinkel und wollte an der Straßenbahnhaltestelle

„Stadtwerke“ die Schienen überqueren. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung

übersah er das Verkehrsschild „Achtung Straßenbahn“, woraufhin er mit dem Schild

kollidierte und hierdurch zu Boden stürzte. Dabei erlitt der 64-Jährige leichte

Verletzungen. Ein Sachschaden entstand nicht.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein zuvor

von der ebenfalls informierten Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 64-Jährigen einen Wert von knapp

über 2,2 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an.

Karlsruhe/Rheinstetten – Zwei mutmaßliche Drogenhändler nach Wohnungsdurchsuchungen in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Marihuana, Haschisch, Kokain und eine vierstellige Bargeldmenge, die mutmaßlich

aus Drogengeschäften stammt, fanden Polizeibeamte im Laufe des Donnerstags bei

Durchsuchungsmaßnahmen in Karlsruhe und Rheinstetten. Gegen die 29- und

34-jährigen Beschuldigten erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am

Freitagmittag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl.

Ab 07.00 Uhr durchsuchten die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe ein Firmengebäude sowie die Wohnungen der zwei mutmaßlichen

Drogenhändler. Die Beamten beschlagnahmten bei den Durchsuchungen circa 5

Kilogramm Marihuana, geringe Mengen Kokain und Haschisch sowie über 9.000 EUR

Bargeld. Der Tatverdacht des Drogenhandels erhärtete sich insbesondere auch

durch aufgefundene Verpackungs- und Versandutensilien für Betäubungsmittel.

Am heutigen Freitag wurden die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Karlsbad – Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe – Ein 18-Jähriger fuhr gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw auf der

Landesstraße 622 in Richtung Langensteinbach. Kurz vor der Ortschaft wollte er

einen vor ihm fahrenden Pkw überholen und scherte aus. Da ihm auf der

Gegenfahrbahn ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte er den Pkw zurück auf den rechten

Fahrstreifen. Hierbei kam er in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über den

Pkw und schleuderte über die Fahrbahn nach links. An der dortigen Böschung

überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum

Liegen. Die 17-jährige Beifahrerin konnte sich selbst aus dem Pkw befreien, der

18-Jährige wurde durch Ersthelfer aus dem Pkw geborgen. Nach einer

Erstversorgung vor Ort wurden die Schwerverletzten in Kliniken gebracht. Zur

Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Landesstraße zwischen der

Abzweigung Spielberg und Langensteinbach bis gegen 21.30 Uhr gesperrt.

Bruchsal – Nach Verkehrsunfall vorläufig festgenommen

Karlsruhe – Wegen des Verdachts unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall

verursacht zu haben wurde am Donnerstagvormittag ein 40-Jähriger vorläufig

festgenommen. Der Beschuldigte fuhr gegen 09.20 Uhr von einem Tankstellengelände

in der Werner-von-Siemens-Straße auf die Fahrbahn ohne auf den Fahrzeugverkehr

zu achten. Hier stieß er dann gegen den Pkw einer Frau. Bei der Unfallaufnahme

ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von

Betäubungsmittel steht. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente, dass der

ukrainische Führerschein des Mannes gefälscht ist. Dem 40-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Karlsruhe – 49-Jähriger flüchtete vor Polizei und kletterte auf Baum

Karlsruhe – Nachdem ein 49-Jährige am Donnerstagnachmittag mit einem

Fahrrad vor der Polizei geflüchtet war, kletterte er auf einen Baum um sich der

Festnahme zu entziehen. Einer Zivilstreife fiel der Mann, der mit einem E-Bike

unterwegs war, auf der Klara-Siebert-Straße auf. Als er erkannte, dass

Polizeibeamte ihn kontrollieren wollten flüchtete er in Richtung Citypark. Er

konnte zunächst den ihn verfolgenden Beamten entkommen. Kurz darauf wurde von

Passanten ein Mann in einem Baum in der Stuttgarter Straße gemeldet. Der zuvor

geflüchtete E-Bike-Fahrer saß in ca. 8 Metern Höhe auf einem Baum. Das E-Bike

war am Baum angelehnt. Da er sich weigerte herunterzusteigen, wurden Feuerwehr

und der Rettungsdienst verständigt. Schließlich konnte der Mann gegen 17.00 Uhr

mit der Drehleiter von der Feuerwehr vom Baum geborgen werden. Er wurde wegen

des Verdachts des Fahrraddiebstahls vorläufig festgenommen und auf die Wache

gebracht.

Stutensee – Betrunkener löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe – Ein erheblich alkoholisierter Mann rief am Donnerstagmittag

gegen 13.10 Uhr in Blankenloch die Polizei auf den Plan, nachdem er in Streit

mit seinem Bruder geraten war und dabei mit einem Küchenmesser hantierte.

Schließlich konnten mehrere Streifenbesatzungen den 54-jährigen Mann beim

Heraustreten aus seinem Haus widerstandslos festnehmen und in eine

psychiatrische Klinik überstellen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Karlsruhe – Einbruch in Autohaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in ein

Autohaus in Mühlburg ein und stahlen Spezialwerkzeuge in fünfstelligem Wert.

Zunächst verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang zu den Werkstatträumen des

Betriebs in der Schoemperlenstraße und hebelten dann die Tür zu einem

Werkstattlager auf. Daraus entwendeten die Unbekannten vier hochwertige

Diagnosegeräte und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Neben dem

Diebesgut verursachten die Täter Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber, die im Zeitraum zwischen Mittwochabend 19.40 Uhr und

Donnerstagmorgen 07.10 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Schoemperlenstraße

oder Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 3611

beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.