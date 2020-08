Mannheim: Vermisste 75-Jährige aus Sandhofen wieder aufgetaucht – Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen –

Mannheim – Die vermisste 75-Jährige, die seit Donnerstagabend aus einem

Altenheim verschwunden war, wurde dank der Öffentlichkeitsfahndung von einem

Zeugen erkannt und konnte dann von einer Polizeistreife wieder wohlbehalten

zurückgebracht werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild aus ihren Beständen wieder zu löschen.

Mannheim-Lindenhof: 48-jähriger Mann an der Straßenbahnhaltestelle überfallen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof – Bereits am frühen Dienstagnachmittag wurde im

Stadtteil Lindenhof ein 48-jähriger Mann von einem unbekannten Täter überfallen.

Der Unbekannte entriss dem Geschädigten gegen 13.30 Uhr gewaltsam eine Tüte mit

Medikamenten, die der Geschädigte fest in der linken Hand hielt. Anschließend

flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte verletzte sich bei

dem Überfall leicht an der linken Schulter.

Der unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,75 cm groß

schlank

zwischen 20 und 30 Jahre alt

Bekleidet mit einer dunklen kurzen Hose

blau/weiß kariertes Polohemd

roter Mund-Nasenschutz

graue Kapuze

brauner Rucksack

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Sandhofen: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 75-jährigen Ursula F. aus Sandhofen

Mannheim-Sandhofen – Seit Donnerstagabend 23 Uhr wird die 75-jährige

Ursula F. aus einem Altenheim in der Spinnereistraße im Mannheimer Stadtteil

Sandhofen vermisst.

Die 75-Jährige gilt durchaus als mobil, ist jedoch hochgradig dement und

befindet sich aus diesem Grund möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 cm groß

ca. 51kg schwer

schlanke Statur

kurze dunkle Haare

Brillenträgerin

bekleidet mit einem hellen Oberteil und einer hellen langen Hose

sie führt eine beige Handtasche bei sich

um den Hals trägt sie ein orangenes Gummiband mit der Aufschrift

„Avendi“

Ein Lichtbild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-vermisstenfahndung/

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Fahndung nach der Vermissten

übernommen. Eine Überprüfung aller bislang bekannten Hinwendungsorte der

Vermissten sowie Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg. Ein

Polizeihubschrauber wird bei der Suche am Freitagmittag ebenfalls eingesetzt.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Ursula F. werden bei der Kriminalpolizei

Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444, über den Polizeinotruf 110, oder

jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

Mannheim-Herzogenried: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried – Am Donnerstag kam es zwischen 05:45 Uhr und 12:25

Uhr auf der Hafenbahnstraße zur Beschädigung eines Autos. Ein auf Höhe der

Nummer 15 abgestellter Hyundai i40 wurde durch mehrere Schuhtritte gegen die

Karosserie am Radkasten und an der Hintertür der Beifahrerseite beschädigt. Der

Sachschaden beträgt rund 6.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizerevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim-Sandhofen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen – Am Donnerstag ereignete sich gegen 18:15 Uhr auf dem

Parkplatz eines Supermarktes in der Amselstraße ein Verkehrsunfall, bei der der

Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigt diesen am

hinteren linken Kotflügel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom

Unfallort. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Einbruch in Gaststätte – wer hat verdächtiges beobachtet?

Mannheim-Lindenhof – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag

auf Freitag in ein Restaurant im Stadtteil Lindenhof ein. Die Einbrecher drangen

zwischen 23.30 Uhr und 3.00 Uhr durch ein Küchenfenster in die Räumlichkeiten

des Lokals ein und begaben sich in die Gasträume. Hier entnahmen sie aus zwei

Mäppchen einen noch unbekannten Bargeldbetrag. Anschließend verließen sie die

Räume durch die Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Höhe des

entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht schätzen.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Jungbusch: von unbekanntem Mann in den Bauch getreten – Polizei sucht Zeugen

Jungbusch-Mannheim – Am Donnerstagabend wurde eine 38-jährige Frau im

Stadtteil Jungbusch mehrmals von einem unbekannten Mann in den Bauch getreten.

Der Unbekannte trat der Frau kurz nach 19 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle

„Dalbergstraße“ offenbar grundlos mit dem Fuß mehrfach in den Bauch.

Anschließend flüchtete der aus der Unterführung, in der sich die Haltestelle

befindet. Die Frau erlitt durch die Tritte Prellungen im Bauchbereich. Sie wurde

nach notärztlicher Erstversorgung zur Untersuchung in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Hier wurden keine schwerwiegenden inneren Verletzungen

diagnostiziert werden, so dass Lebensgefahr ausgeschlossen werden konnte. Sie

wurde zunächst zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 40 Jahre alt

Schlanke Statur

Kurze graue Haare

Trug graue Arbeitskleidung, evtl. mit Farbantragungen

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum

Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt,

Tel.: 0621/1258-0 zu melden.