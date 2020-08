Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 84-jährige Frau wird Opfer einer trickreichen Diebin – Polizei sucht Zeugen

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde,

war bereits am Montagmittag in Meckesheim eine 84-jährige Frau Opfer einer

trickreichen Diebin geworden. Die Seniorin war mit ihrem Auto gerade in den Hof

ihres Anwesens gefahren, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen und um

eine Spende für Gehörlose gebeten wurden. Die 84-Jährige übergab der Frau

daraufhin 5 Euro als Spende. Als die Unbekannte anschließend anfing, herum zu

gestikulieren, forderte die Geschädigte die Frau auf, zu gehen. Später stellte

sie schließlich fest, dass aus ihrer Handtasche das gesamte Bargeld

herausgenommen worden war.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Schlanke, schmale Gestalt

Kurze dunkelblonde Haare

Sprach gebrochen Deutsch ohne erkennbaren ausländischen Akzent

Trug ein helles, ärmelloses Kleid.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Sinsheim/BAB 6: Pkw kollidiert in Baustelle mit Seitenwand / leicht verletzte Fahrerin muss geborgen werden

Sinsheim/BAB 6 – Am Freitag kam es gegen 00:40 Uhr auf der BAB 6 in der

Baustelle zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in

Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall.

Eine 36-jährige Frau verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr

Fahrzeug, überfuhr zunächst mehrere Warnbarken, die am rechten Fahrbahnrand

aufgestellt waren und kollidierte einige Kilometer weiter mit einer linksseitig

befindlichen Betongleitwand. An dieser Betonwand kam das Fahrzeug schließlich

zum Stehen, sodass die Frau von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden

musste. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde

abgeschleppt. Die BAB 6 wurde für die Bergungsmaßnahmen kurzzeitig in beide

Richtungen voll gesperrt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rabiater Autofahrer setzt Scheibenwaschanlage gegen Radfahrer ein – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag kam es gegen 15:00 Uhr auf der

Rockenauer Straße in Richtung Neckarbrücke zu einem kuriosen Vorfall zwischen

einem unbekannten Autofahrer und einem 60-jährigen Fahrradfahrer. Der Autofahrer

fuhr in eine Firmeneinfahrt ein, um zu wenden. Als er beim Wiedereingliedern in

den fließenden Verkehr den Fahrradfahrer übersah, musste dieser stark abbremsen.

Als dieser über das Verhalten des PKW-Fahrers den Kopf schüttelt betätigte

dieser beim Wegfahren mehrmals die Scheibenwaschanlage und spritze den

60-jährigen nass. Hierbei erlitt der Radfahrer eine Augenreizung.

Der PKW wird wie folgt beschrieben: weißer SUV mit Heidelberger Kennzeichen,

Marke Suzuki oder Toyota, der Fahrer war ein dunkelhaariger Mann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100,

zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Freizeitbad – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Dienstagmorgen wurde in ein

Freizeitbad in der Beethovenstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter

drangen durch eine Notfalltür in den Außenbereich ein und durchsuchten

anschließend auch das Innere der Räumlichkeiten. Nachdem gegen 05:10 Uhr der

Einbruchalarm ausgelöst wurde, machten sich sofort mehrere Streifen auf den Weg

zum Freizeitbad, die anschließende Fahndung nach den Tätern verlief ohne

Ergebnis. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet, es

entstand allerdings ein Sachschaden von ca. 5.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr an der

Kreuzung der Straßen „In der Au“/Alte Römerstraße zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem 52-jährigen Motorradfahrer und einem 59-jährigen Seat-Fahrer. Der

Fahrer des Motorrads überholte auf der Straße „In der Au“, trotz unklarer

Verkehrslage, zwei PKWs welche vor ihm fuhren. Er erkannte zu spät, dass der

vordere der beiden PKWs nach links in die Alte Römerstraße abbiegen möchte. Als

der Seat-Fahrer abbog kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – Eingebrochen wurde am Donnerstag zwischen

07:20 Uhr und 08:20 Uhr in eine Wohnung in der Wichernstraße. Der/die

unbekannten Täter drangen auf bisher ungeklärte Weise in die Wohnung ein und

entwendeten zwei Spielekonsolen inklusive Zubehör. Der Diebstahlschaden beträgt

rund 1.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich ans Polizeirevier Ladenburg, unter der

Telefonnummer 06203-93050, zu wenden.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in Altlußheim ein. Die Einbrecher

hebelten ein Fenster neben der Haupteingangstür des Gebäudes in der Dritten

Industriestraße auf und drangen so in die Firmenräume ein. Hier durchsuchten sie

sämtliche Räume und brachen zahlreiche Türen, Schreibtische und Schränke auf.

Sie öffneten zudem gewaltsam zwei Tresore in einem Büro. Was die Täter

erbeuteten ist derzeit noch nicht bekannt, auch der entstandene Schaden kann

noch nicht beziffert werden. Bevor die Täter das Gebäude wieder verließen,

versuchten sie noch, Spuren zu beseitigen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Suchmaßnahmen eingestellt / vermisste Person leicht verletzt augefunden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis – Die Suche nach einer 74-jährigen dementen

Frau aus einem Seniorenzentrum in Nußloch, bei der in der vergangenen Nacht auch

ein Polizeihubschrauber im Bereich Nußloch, Wiesloch und Walldorf eingesetzt

war, ist beendet. Die Frau wurde am Morgen gegen 8 Uhr mit einer leichten

Verletzung, durch eine Streifenwagenbesatzung in Heidelberg Kirchheim

angetroffen.

Nußloch/RNK – Vermißtenfahndung – Hubschrauber im Einsatz

Nußloch – Aktuell fahndet die Polizei im Bereich zwischen Nußloch,

Wiesloch und Walldorf nach einer 74-jährigen Frau. In die Suche ist neben

mehreren Fahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Eine hilflose Lage

kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der K 4122

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Auffahrunfall am

Donnerstagabend auf der K 4122 bei Vorderheubach entstand Sachschaden von rund

5.000 Euro. Ein 36-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der

K 4122 von Schriesheim in Vorderheubach unterwegs. Als er nach links in einen

Waldweg abbog, fuhr ihm ein nachfolgender 51-jähriger Smart-Fahrer hinten auf.

Während beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden, kamen die Fahrer mit dem

Schrecken davon und blieben unverletzt.