Unfallflucht

Nackenheim, Karl-Arand -Straße

Bereits am Dienstag Abend, 11.08.20, 23:40 Uhr kam es in der Karl-Arand-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer befährt die Karl-Arand-Str. in Richtung Bodenheim. In einer Linkskurve kommt er, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Er und mögliche weitere Insassen lassen das Fahrzeug stehen und verlassent die Unfallstelle. An der Halteranschrift öffnet die Freundin und gibt an gefahren zu sein. Im Laufe der Unfallaufnahme und der Gesamtumstände ergeben sich erhebliche Zweifel an der Unfalldarstellung und Fahrereigenschaft. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) bittet um Hinweise. Hat jemand den Unfall beobachtet und/oder kann Angaben über die Insassen machen?

Unfallflucht

Nierstein, Obere Auflangenstraße

Eine 28-Jährige Fahrerin aus Nierstein parkte ihr Fahrzeug von Mittwoch, 12.08.20, 22:00 Uhr – Donnerstag, 13.08.20, 18:00 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Oberen Auflangenstraße. Als sie zum Fahrzeug zurück kommt, befindet sich ein massiver Schaden am Heck. Radkasten und Stoßstange hinten sind stark eingedrückt und zerkratzt. Der Fahrerspiegel ist nach vorne umgeklappt. Der Verursacher dürfte den Schaden beim Vorbeifahren in Richtung Weinberge versursacht haben. Anschließend ist er weitergefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem geparkten Pkw wird der Schaden auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim, Tel:06133-9330 entgegen.

Polizeibeamte beleidigt

Mainz-Altstadt – Mittwoch, 12.08.2020, 17:06 Uhr

Während einer Streifenfahrt am Mittwochnachmittag, beobachten zwei Beamte des

Mainzer Altstadtreviers, wie ein 45-järhiger Mann in der Flachsmarktstraße gegen

ein Werbeschild tritt. Das Schild wird hierbei beschädigt, worauf die

Polizeibeamten den Mann auf sein Fehlverhalten ansprechen. Anstatt sich für sein

Verhalten zu entschuldigen reagiert der 45-Jährige höchst aggressiv und

beleidigt die Beamten aufs schärfste. Der Mann lässt sich zunächst auch nicht

beruhigen und ist derart aggressiv, dass ihm für eine kurze Dauer die

Handschellen angelegt werden müssen. Der 45-Jährige muss sich nun wegen

Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Aggressiver Fahrgast

Mainz-Weisenau – Donnerstag, 13.08.2020, 19:09 Uhr

Als ein Busfahrer der Mainzerverkehrsgesellschaft am Donnerstagabend die

Endhaltestelle erreicht, ist noch ein Fahrgast im Bus verblieben. Als der

Busfahrer den 49-Jährigen Fahrgast anspricht und bittet den Bus zu verlassen,

reagiert dieser äußerst ungehalten und aggressiv und verlässt den Bus nur unter

lautem Protest. Nach Verlassen des Omnibusses reißt der 49-Jährige plötzlich

einen nahegelegenen Briefkasten an einem Zaun ab, drückt ihn in ein Fenster und

verbiegt danach das amtliche Kennzeichenschild des Linienbusses. Zudem führt der

Mann zwei Gartenscheren mit sich. Beim Eintreffen der Funkstreifen vom Mainzer

Altstadtrevier müssen dem 49-Jährigen Handschellen angelegt werden. Letztlich

muss der Mann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden und muss sich

strafrechtlich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Mann muss in Gewahrsam

Mainz-Altstadt – Donnerstag, 13.08.2020, 22:27 Uhr

Für einen 45-jährigen Mann endet der Donnerstagabend in der Gewahrsamszelle des

Altstadtreviers. Nachdem bei der Mainzer Polizei gegen 22:20 Uhr mehrere

Beschwerden über eine betrunkene und pöbelnde Person im Bereich Hopfengarten

eingehen, kann der 45-Jährige von einer Funkstreife angetroffen werden. Der Mann

wird mehrfach aufgefordert sich angemessen zu verhalten und er wird der

Örtlichkeit verwiesen. Dem Platzverweis leistet er keine Folge, sondern entblößt

sich zudem mitten in der Augustinerstraße. Hiernach nehmen die Beamten den Mann

in Gewahrsam.

Nieder-Olm, Störung einer Trauerfeier

Nieder-Olm – Donnerstag, 14.08.2020

Am Donnerstagmittag kommt es im Rahmen einer Trauerfeier zu einem unschönen

Zwischenfall auf dem Nieder-Olmer Friedhof.

Hierbei kommt es zum Streit zwischen einer 61-jährigen Frau und der Bestatterin.

Die Frau, die nicht der Trauergemeinde angehört, gerät in Streit mit der

Bestatterin und reißt dieser die Mund-Nasen-Maske herunter.

Im Anschluss verlässt sie den Friedhof.

Die 61-Jährige fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Störungen von

Trauerfeiern auf.

Mainz – Ebersheim, Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Ebersheim – Donnerstag, 13.08.2020

In Mainz-Ebersheim kommt es am Donnerstagvormittag zu einem Einbruch in ein

Einfamilienhaus.

Im Zeitraum zwischen 06:00 – 12:00 Uhr verschaffen sich der oder die unbekannten

Täter Zutritt zu dem Anwesen über eine verschlossene Kellertür. Alle Räume

werden im Anschluss durchwühlt und unter anderem zwei Tablets entwendet.

Gegen 12:00 Uhr mittags wird der Einbruch durch den heimkehrenden Eigentümer des

Hauses bemerkt und die Polizei verständigt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Ehrlicher Finder

Gau-Bickelheim – Der 13.08.2020 drohte zum Pechtag für einen Mann aus Köln

zu werden. Er hatte zum Kauf eines Autos eine größere Menge Bargeld abgehoben

und befand sich nach dem Autokauf bereits auf dem Rückweg nach Köln.

Bei einem Zwischenstopp am Autohof Gau-Bickelheim vergaß er sein Portemonnaie,

das nach dem Kauf des Autos mit noch etwa 1000 EUR sowie persönliche Dokumenten

gefüllt war, an einer Reifenluftladestation. Ein junger Mann aus Gau-Bickelheim

bemerkte die herrenlose Geldbörse und brachte sie umgehend zur

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Die Beamten konnten nach kurzer Nachschau

eine Visitenkarte mit einer Mobiltelefonnummer auffinden und riefen den

Verlierer an, der inzwischen an den Autohof zurückgekehrt war und dort mit

zunehmender Verzweiflung nach seiner Geldbörse suchte.

Auf der Wache konnte dem Kölner seine Geldbörse samt vollständigem Inhalt

übergeben werden. Der ehrliche Finder war noch vor Ort und konnte den Dank

persönlich entgegennehmen. Auf einen Finderlohn verzichtete er dankend, er habe

schließlich nur getan was sich gehört. Auf mehrfaches Bitten des Verlierers ließ

er sich dann aber doch darauf ein, sich zumindest den Kaufpreis seiner Pizza

erstatten zu lassen, die im Verlauf der Fundanzeigenaufnahme kalt geworden war!