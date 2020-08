Sicherheit auf dem Schulweg

Westpfalz (ots) – Mit dem Beginn des neuen Schuljahres starten nächste Woche in

der Westpfalz auch mehrere hundert Schulanfänger in einen neuen Lebensabschnitt.

Auf sie werden in den ersten Wochen jede Menge neuer Eindrücke und Erfahrungen

„einprasseln“. Dazu gehört auch, den Weg zur Schule sicher zu meistern, dabei

die Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

Vielbefahrene Straßen ohne Ampeln oder Fußgängerüberwege, schlecht einsehbare

Kurven und Ausfahrten sind da nur zwei der Gefahrenquellen, mit denen sich die

Kids auseinandersetzen müssen. Die Unaufmerksamkeit – sowohl bei den Autofahrern

als auch bei den kleinen Fußgängern – kommt als unberechenbare Komponente hinzu.

Ebenso die Tatsache, dass Kinder Verkehrssituationen und die Geschwindigkeiten

herannahender Fahrzeuge einfach noch nicht so gut einschätzen können und ihnen

zudem aufgrund ihrer Körpergröße schlichtweg der „Überblick“ fehlt.

Im vergangenen Jahr waren im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Westpfalz Kinder unter 14 Jahren in 149 Verkehrsunfälle verwickelt

(Rheinland-Pfalz: 1434). Bei 120 dieser Unfälle wurden Kinder verletzt

(Rheinland-Pfalz: 1248), einige davon schwer. Erfreulicherweise kam aber im

vergangenen Jahr in ganz Rheinland-Pfalz kein Kind durch einen Verkehrsunfall

ums Leben.

Von den 149 Verkehrsunfällen mit Kinder-Beteiligung wurden 15 als sogenannte

Schulweg-Unfälle registriert. Das klingt zwar nach „nicht viel“, doch für die

Polizei in der Westpfalz ist jeder Unfall einer zu viel. Deshalb wollen wir –

gemeinsam mit Ihnen – den Weg zur Schule für Kinder noch sicherer machen. Und

dafür benötigen wir Ihre Hilfe – jeden Tag, wenn Sie unterwegs sind:

Seien Sie immer bremsbereit und verringern Sie Ihre

Geschwindigkeit deutlich, sobald Sie Kinder am Straßenrand

sehen.

Durch das Verhalten „der Großen“ erlernen Kinder das richtige

und sichere Verhalten im Straßenverkehr.

Deshalb: Wählen Sie den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße

überqueren muss. Wenn doch, dann vorzugsweise an Kreuzungen und Einmündungen mit

Fußgängerampeln oder Zebrastreifen. – Am besten üben Sie mit Ihrem Kind den

Schulweg ein und besprechen mit ihm die Gefahrenstellen.

Auch wichtig: Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck und schicken Sie es auch

nicht zu früh auf den Weg.

Zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr tragen auch helle Kleidung und Reflektoren

bei – insbesondere in der „dunklen Jahreszeit“. Denn so werden die Kinder von

den anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen.

Nicht zu vergessen: Wer sein Kind immer mit dem Auto bis vors Schultor bringt,

tut ihm keinen Gefallen – im Gegenteil – und gefährdet mitunter andere Kinder.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat noch mehr Tipps und weiterführende

Links zusammengestellt, auf denen Sie sich informieren können:

https://s.rlp.de/43c62

Bei Fragen rund um das Thema Schulwegsicherheit und Verkehrsunfallprävention

hilft Ihnen auch das Polizeiliche Beratungszentrum des Polizeipräsidiums

Westpfalz gerne weiter. Kontakt: Sachbereich 15 – Zentrale Prävention, Telefon

0631 / 369 – 1444, beratungszentrum.westpfalz@polizei.rlp.de |cri

Illegal Cannabis angebaut

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Er steht im

Verdacht, mit Hilfe einer sogenannten Indoor-Anlage illegal Cannabis angebaut zu

haben.

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen

Drogenzüchters gebracht. Ihnen war aufgefallen, dass in den Werkstatträumen

eines ehemaligen Handwerkbetriebs auch nachts immer das Licht brannte. Als sie

nachschauten, entdeckten sie die Drogenplantage.

Als Mieter der Räumlichkeiten wurde der 53-jährige Mann ermittelt. Die

Durchsuchung der Räume und der Privatwohnung des Mannes wurde beantragt und

konnte am Donnerstag durchgeführt werden. Dabei stellten die Einsatzkräfte die

gesamte Indoor-Anlage mit mehreren Aufzuchtschränken, Belüftungs- und

Bewässerungssystem sowie 29 Cannabispflanzen in unterschiedlichen

Wachstumsstadien und mehrere Setzlinge sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern

an. |cri

Dieb im Stadtpark

Kaiserslautern (ots) – Das schöne Wetter in dieser Woche wollte eine junge Frau

am Dienstag im Stadtpark genießen. Etwa gegen 14 Uhr breitete die 25-Jährige auf

der Wiese eine Decke aus und machte es sich gemütlich. Einen Beutel, in dem sich

ihr Diensthandy, Arbeitsutensilien, eine Sonnenbrille und Ausweispapiere

befanden, legte sie auf der Decke ab.

Als die Frau den Stadtpark gegen 18 Uhr wieder verlassen wollte, stellte sie

fest, dass der Beutel samt Inhalt verschwunden ist. Hinweise auf den Dieb oder

die Tatzeit konnte die 25-Jährige nicht geben. Sie gab an, die Sachen nur für

eine kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Der Sachschaden liegt bei

insgesamt mehreren hundert Euro.

Bei dem gestohlenen Handy handelt es sich um ein Mobiltelefon der Marke

Motorola, Modell G2. Die gestohlene Sonnenbrille ist von der Marke „Ray Ban“.

Zeugen, die den Dieb gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter Telefon 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Polizei beruhigt Seniorin

Kaiserslautern (ots) – Einer Seniorin ist die Polizei in der Nacht zu Freitag zu

Hilfe gekommen. Die 83-Jährige hatte sich gegen halb 4 via Notruf gemeldet und

berichtet, dass sie ein lautes Geräusch gehört hatte. Die Dame befürchtete, dass

jemand die Tür eingetreten habe und sich nun im Haus befinde.

Die ausgerückte Streife suchte vor Ort alles ab, konnte aber weder eine

beschädigte Tür, noch einen „Einbrecher“ finden. Der mutmaßliche „Übeltäter“,

der das Geräusch verursacht haben dürfte, war ein Fenster im Hausflur, das offen

stand und vom Wind bewegt wurde.

Der Seniorin konnte Entwarnung gegeben werden, so dass sie hoffentlich

anschließend wieder beruhigt in den Schlaf fand… |cri

„Po-Grabscher“ geschnappt!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ist dem Mann auf die Schliche gekommen, der

in den vergangenen Wochen zahlreiche Frauen im Stadtgebiet sexuell belästigt

haben soll. Der 30-Jährige steht im Verdacht, seit Ende Juni mindestens 20

Frauen an den Po oder die Brust gegriffen zu haben (wir berichteten mehrfach).

In den angezeigten Fällen berichteten die betroffenen Frauen, dass ein Mann auf

einem Fahrrad sie im Vorbeifahren begrabscht hatte und teilweise noch frech

wurde, wenn sie ihm etwas hinterherriefen.

Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Täter vergangene Woche am frühen Morgen

bei einer weiteren „Grabsch-Attacke“ in der Innenstadt beobachtete, konnte der

tatverdächtige 30-Jährige ermittelt werden. Beim Anblick der Polizeibeamten

versuchte er zwar noch zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt

werden.

Bei seiner späteren Vernehmung räumte der 30-Jährige ein, ungefähr „20 bis 30

Frauen“ angefasst zu haben. Dem Mann wurde eine sogenannte Gefährderansprache

gehalten, und er versprach, die Frauen künftig in Ruhe zu lassen.

Insekten-Bekämpfung führt zu Feuer

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Beim Versuch, ein Insektennest zu

bekämpfen, hat ein Mann in Linden am Mittwoch einen Einsatz von Feuerwehr und

Polizei ausgelöst. Der Senior wollte nach eigenen Angaben ein Erdwespennest, das

sich an der Grenze seines Gartens befindet, mit Feuer entfernen. Dafür hielt er

einen kleinen Flammenwerfer in das Nest.

Aus der Aktion entwickelte sich allerdings ein Feuer, das außer Kontrolle

geriet, weil der Versuch, die Flammen mit dem Wasser aus einer Gießkanne zu

löschen, scheiterte. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand, der sich auf

einer Fläche von etwa fünf auf fünf Metern ausgebreitet hatte. Sachschaden

entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. |cri

Hilflos aber aggressiv

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer hilflosen Person ist die Polizei am frühen

Donnerstagabend in die Tirolfstraße gerufen worden. Wie die Rettungsleitstelle

mitteilte, verhalte sich der Mann aggressiv und beleidige die Rettungskräfte vor

Ort.

Auch als die Streife gegen 18.15 Uhr eintraf, wurden die Beamten von dem

41-Jährigen sofort angeschrien und mit Schimpfwörtern betitelt und beleidigt.

Nach seinen Personalien befragt, weigerte sich der Mann, Angaben zu machen.

Stattdessen baute er sich in drohender Haltung vor den Einsatzkräften auf. Er

wurde daraufhin gefesselt und durchsucht. Dabei kam unter anderem ein Jagdmesser

zum Vorschein.

Die Beleidigungs-Tirade setzte sich während des gesamten Einsatzes- auch während

der Fahrt im Streifenwagen und den Maßnahmen auf der Dienststelle fort. Weil der

Mann dabei auch versuchte, nach den Beamten zu spucken, wurde ihm die

Spuckschutzhaube angelegt.

Nachdem sich der 41-Jährige beruhigt und seine Personalien angegeben hatte,

wurde noch ein Atemtest durchgeführt; demnach hatte der Mann einen Alkoholpegel

von 2,69 Promille. Anschließend durfte der 41-Jährige gehen. Gegen ihn läuft

jetzt ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

|cri

Unverschlossenes Auto ist Einladung für Diebe

Kaiserslautern (ots) – Ein unverschlossenes Auto ist für Diebe fast so gut wie

ein Silbertablett, auf dem ihnen die Beute serviert wird. Am Donnerstagabend

nutzte ein unbekannter Täter diese „Einladung“ in der Straße „Am Stophelspfad“

aus und bediente sich.

Eine junge Frau beobachtete gegen 19.10 Uhr, wie sich ein unbekannter Mann am

Auto ihres Bruders zu schaffen machte. Der „Spuk“ dauerte nur wenige Minuten,

dann war der Unbekannte wieder verschwunden.

Der betroffene 20-Jährige meldete sich später bei der Polizei und gab an, dass

ihm aus seinem Pkw eine hochwertige Armbanduhr, sein Geldbeutel mit Bargeld und

diversen Dokumenten, sein Handy, ein Paar Apple-Ohrstöpsel sowie eine Zahnspange

gestohlen wurden. Gesamtschaden: mehrere tausend Euro.

Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht gefunden – vermutlich war er

unverschlossen.

Vom Täter ist derzeit nur bekannt, dass er etwa 1,75 Meter groß und blond ist

und einen Bart hat. Er lief nach der Tat in Richtung Mannheimer Straße davon

Weitere Zeugen, die den Täter eventuell beobachtet oder auf seinem Fluchtweg

gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Beim Rückwärtsfahren Radfahrer übersehen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er beim Rückwärtsfahren einen

Fahrradfahrer übersah, hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Otterbach

einen Unfall verursacht. Der Radfahrer wurde dabei verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der 39-jährige Autofahrer gegen 16 Uhr in

der Lauterhofstraße mit seinem VW Tiguan rückwärts aus einem Parkplatz

herausfahren. In diesem Moment kam ein Fahrradfahrer vorbei – er wurde von dem

Auto seitlich getroffen und stürzte zu Boden.

Bei dem Sturz brach sich der 50-Jährige ein Bein; zudem zog er sich – da er

keinen Helm trug – eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde von Rettungsdienst und

Notarzt vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand leichter Sachschaden am Heck. Die Höhe des Schadens ist nicht

bekannt. |cri

E-Scooter-Fahrer mit Drogen unterwegs

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er beim Anblick einer

Polizeistreife die Flucht ergriff, sind Polizeibeamte am Donnerstagmittag in

Fischbach einem E-Scooter-Fahrer gefolgt und haben ihn gestoppt. Als die Beamten

den Mann überprüfen wollten, gab er spontan an, am Vortag einen Joint geraucht

zu haben. Der 28-Jährige wurde daraufhin auch durchsucht – dabei kamen ein Joint

und zwei Behälter mit Cannabis zum Vorschein.

Die Drogen wurden sichergestellt und der Mann musste mir zur Dienststelle

kommen, um sich eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Gegen ihn wird jetzt wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

Frontalzusammenstoß auf Landesstraße 500

Trippstadt (ots) – Eine 51-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag mit ihrem

Suzuki vom Neuhof kommend in Richtung Johanniskreuz unterwegs. In einer schlecht

einsehbaren Linkskurve geriet sie aus noch ungeklärten Gründen zu weit nach

links und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie

in ein Krankenhaus. Der 36-jährige Fahrer des entgegenkommenden Audis blieb

unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn war die

Landesstraße 500 bis 18 Uhr voll gesperrt. |mhm

Strafvollstreckung zieht Anzeige nach sich

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, sind

Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in den nördlichen Landkreis ausgerückt.

Eine 35-jährige Frau sollte festgenommen werden, um eine achtmonatige

Freiheitsstrafe anzutreten.

An der gemeldeten Adresse öffnete der Lebensgefährte der Frau den Polizisten die

Tür. Er gab an, dass die 35-Jährige nicht zu Hause sei.

Weil die Beamten aber zuvor durch die noch geschlossene Tür eine Frauenstimme

gehört hatten, schauten sie nach und fanden die gesuchte Frau schließlich im

Badezimmer, wo sie sich versteckt hatte.

Die 35-Jährige wurde festgenommen und trat den Weg zur Justizvollzugsanstalt an.

Auf ihren Lebensgefährten kommt jetzt eine Strafanzeige wegen der versuchten

Vereitelung einer Strafvollstreckung zu. |cri

Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind

Unbekannte auf das Gelände einer Gaststätte in der Vogelwoogstraße gelangt.

Die Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag einen dort aufgestellten

Zigarettenautomaten auf und erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Es entstand ein

Schaden von etwa 3.000 Euro.

Bereits eine Woche zuvor war der Automat auf dem Gelände einer anderen

Gaststätte in der Vogelwoogstraße aufgebrochen worden (wir berichteten

https://s.rlp.de/4xWx0).

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der

Polizei zu melden. |mhm

Betrunken und ohne Führerschein auf nicht versichertem Roller

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen betrunkenen Rollerfahrer hat die

Polizei am Donnerstagnachmittag bei Mehlingen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann

war einer Streife auf dem Radweg aufgefallen.

Als die Beamten den Rollerfahrer stoppten, stellten sie fest, dass der Mann

stark alkoholisiert ist. Laut Atemtest hatte er einen „Pegel“ von 1,7 Promille.

Der 43-Jährige musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe

abgeben.

Wie sich bei den weiteren Überprüfungen herausstellte, besitzt der Mann weder

einen Führerschein noch einen Versicherungsschutz für den Roller. Weil auch die

genauen Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten, wurde der Roller

vorläufig sichergestellt. Auf den 43-Jährigen kommen jetzt Anzeigen wegen

Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz zu. |cri

Auto gerammt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Ein rücksichtsloser Autofahrer hat am späten

Donnerstagabend einen Unfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub

gemacht.

Der Pkw war auf der linken Spur im Opelkreisel unterwegs. Kurz vor der Abfahrt

Kaiserlautern-Einsiedlerhof scherte der unbekannte Fahrer plötzlich nach rechts

ein, und verließ den Kreisel in Richtung Opelwerk. Dabei kollidierte er mit

einem auf der rechten Spur fahrenden Toyota. Bei dem Unfall wurde der Toyota

gegen den rechten Bordstein geschleudert.

Der Unfallverursacher beschleunigte sein Auto und setzte seine Fahrt fort, ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 24-jährige Toyota-Fahrer folgte

dem anderen Fahrzeug bis sein rechter Vorderreifen platzte. Sein Pkw war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch

nicht fest.

Konkrete Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Es könnte

sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen

Fahrzeug geben können. Anrufer erreichen die Polizei unter der Telefonnummer

0631 369-2250. |mhm

Prügelei unter Kindern

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Mittwochnachmittag

zwischen 16.45 und 17.15 Uhr am Willy-Brandt-Platz aufgehalten haben. Hier kam

es in diesem Zeitraum zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei

Kindern.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde eine 13-Jährige von einem etwa

gleichaltrigen Jungen attackiert und erhielt Schläge ins Gesicht und Tritte

gegen den Oberkörper. Sie erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und Prellungen

und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Mutter zeigte den Vorfall am Donnerstag an. Über den Täter konnte sie nur

sagen, dass er ungefähr 1,80 Meter groß ist.

Zeugen, die von der Auseinandersetzung etwas mitbekommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu

melden. |cri

Randalierer sorgt für Unruhe

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Anwohner in der Pfaffenbergstraße haben in der

Nacht zum Freitag die Polizei alarmiert. Sie meldeten eine randalierende Person

im Hausflur eines Mehrfamilienhauses.

Als die Streife kurz nach Mitternacht dort eintraf, schlug und trat ein Mann

mehrfach gegen die Haustür. Der offenbar alkoholisierte 34-Jährige beleidigte

die Beamten und schrie herum. Er ließ sich durch gutes Zureden nicht beruhigen.

Die Polizei nahm ihn mit zur Dienststelle. Die Nacht verbrachte er im

Polizeigewahrsam. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. Ob durch

seine Aktion im Hausflur oder an der Tür ein Schaden entstanden ist steht noch

nicht fest. |mhm

Handy-Telefonierer und Gurtmuffel

Kaiserslautern (ots) – Knapp 90 Minuten lang haben Polizeibeamte am Donnerstag

am 11-Freunde-Kreisel eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei warfen sie

einen Blick in jedes vorbeikommende Auto, um zu sehen, ob die Insassen

angeschnallt sind, und ob der Fahrer möglicherweise das Handy am Ohr hat.

In dieser Zeit mussten acht Fahrzeuge herausgewunken werden, weil genau gegen

diese beiden Kontrollschwerpunkte verstoßen wurde. Sechs Fahrer, die während der

Fahrt ihr Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung nutzten, erhalten eine Anzeige

und müssen mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro sowie einem Punkt in der

„Verkehrssünderdatei“ rechnen. Zwei weitere Fahrer wurden kostenpflichtig

verwarnt, weil sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Die „Gurtmuffel“

mussten jeweils 30 Euro bezahlen. |cri

Seniorin lässt Trickdieb abblitzen

Kaiserslautern (ots) – Einen Trickbetrüger hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am

Donnerstag einfach abblitzen lassen. Wie die 74-Jährige mittags der Polizei

meldete, hatte sie gegen 11.40 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes

erhalten. Er behauptete, die Seniorin habe im Internet ein Abo abgeschlossen und

müsse nun drei Monatsraten à 69 Euro bezahlen – andernfalls würden deutlich

höhere Kosten auf sie zukommen.

Von welcher Firma der Mann anrief, und um welche Art von Abo es sich handelte,

sagte der Anrufer nicht. Weil der 74-Jährigen das komisch vorkam, ging sie nicht

auf die Forderung ein, sondern verständigte die Polizei. Das Fachkommissariat

für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri