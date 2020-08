Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 34. Kalenderwoche 2020 – Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

(mm) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfall- und Wildgefahrenstrecken sowie im Bereich von Kindergärten und Seniorenheimen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

17.08.2020: Gemarkung Bad Soden Salmünster, L 3178 (Unfall- und Wildunfallhäufungspunkt) Gemarkung Frankfurt, BAB 66 Ausbauende Bergen Enkheim (Geschwindigkeitsmessanhänger)

18.08.2020: Birstein, B 276 (Höhe eines Seniorenheimes) Gemarkung Frankfurt, BAB 66 Ausbauende Bergen Enkheim (Geschwindigkeitsmessanhänger)

19.08.2020: Gemarkung Brachttal, L 3443 (Höhe eines Kindergartens) Gemarkung Frankfurt, BAB 66 Ausbauende Bergen Enkheim (Geschwindigkeitsmessanhänger)

20.08.2020: Gemarkung Frankfurt, BAB 66 Ausbauende Bergen Enkheim (Geschwindigkeitsmessanhänger)

21.08.2020: Gemarkung Hanau, L 3268, Maintaler Straße (Geschwindigkeitsmessanhänger)

Bereich Offenbach

Personalwechsel beim Polizeiposten Gravenbuch

(mm) Polizeioberkommissarin Sandra Berker ist seit Anfang August die Schutzfrau für die Bewohner des Stadtteils Gravenbruch. Sie übernimmt somit die Aufgabe von POK Retzlaff, der in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. POK´in Berker dürfte dem ein oder anderen bereits bekannt sein, da sie bereits in den letzten Monaten gemeinsam mit ihrem Kollegen Udo Retzlaff ihr neues Betätigungsfeld erkundet hat. POK Retzlaff war acht Jahre lang der Ansprechpartner für die Bewohner von Gravenbruch. Frau Berker ist für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu den üblichen Geschäftszeiten über die Polizeistation Neu-Isenburg unter Telefonnummer 06102-29020 erreichbar. Nach telefonischen Terminabsprachen besucht Frau Berker auch gerne persönlich Gravenbrucher Bürgerinnen und Bürgern zu Hause, um sich ihren Anliegen anzunehmen. Aufgrund des Abrisses und des Neubaues der Verwaltungsstelle in Gravenbruch verfügt Frau Berker dort zurzeit über kein Büro. Die geplante feste Bürgersprechstunde der Polizei ist wegen der andauernden Corona-Pandemie derzeit ebenso nicht realisierbar. Allerdings ist POK´in Berker regelmäßig im Stadtteil auf Streife und somit für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild (Quelle: PP SOH) von POK´in Berker beigefügt.

Fahrradfahrerin schwer verletzt – Seligenstadt

(mm) Eine 58-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag nach einem Sturz schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Ehepaar hatte gegen 17.15 Uhr die Frau auf dem Diebweg, ein von der Landesstraße 2310 zwischen Froschhausen und der Landesstraße 3121 baulich abgetrennter Radweg auf dem Boden, neben ihrem Fahrrad liegend, angetroffen. Die Seligenstädterin war nicht ansprechbar, woraufhin die Eheleute aus Froschhausen sofort über den Notruf 112 Hilfe anforderten. Da derzeit nicht bekannt ist, wie es zu dem Unfall der Radfahrerin gekommen ist, bittet die Polizei dringend Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

„Falscher Polizeibeamter“ vorläufig festgenommen – Hanau

(mm) Richtig reagiert hat am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, ein Ehepaar nachdem sie von einem vermeintlichen Betrüger, der sich als Kriminaloberkommissar ausgab, angerufen wurde, um dann deren erspartes Geld abzuholen. Noch bevor ein weiterer Anruf einging, verständigte der Ehemann die Polizei. Dort nahm man sich sofort der Sache an und schickte Zivilkräfte als auch uniformierte Polizeibeamte zu der Wohnanschrift. Währenddessen hatte sich der mutmaßliche Betrüger erneut telefonisch gemeldet und die Geldübergabe besprochen. Als die Übergabe des „Geldpaketes“ gegen 23.45 Uhr erfolgte, klickten dann auch die Handschellen. Der Abholer, ein 21-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis, wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Ermittlungen wurde dieser nach Hause entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Größerer Polizeieinsatz in Kesselstadt – Hanau

(mm) Die Polizei am Freiheitsplatz ist am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, alarmiert worden, dass in der Selma-Lagerlöf-Straße ein Mann auf einem Balkon mit einer Waffe in der Hand stehen würde. Beamte der Polizeistation Hanau I sowie der umliegenden Stationen und Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei fuhren daraufhin unverzüglich zu dem Reihenhaus. Als die Person auf der Dachterrasse gesichtet worden war, wurde der 34-Jährige durch speziell geschulte Polizeibeamte angesprochen. Der Mann erwies sich als kooperativ und händigte den Einsatzkräften die Waffe, die sich als eine Softair-Maschinenpistole herausstellte, anstandslos aus. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er damit Vögel verjagen wollte. Die Waffe stellten die Polizisten sicher. Anschließend führte die Polizei noch eine Gefährderansprache mit dem Herrn durch. Der Einsatz war nach einer guten halben Stunde beendet. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Der Vorfall wird nun waffenrechtlich geprüft und ob der 34-Jährige für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss.

Wer beschädigte das Auto auf dem Parkplatz einer Metzgerei? – Bruchköbel

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete, Zeugen. Ein 37-Jähriger hatte seinen silbernen Peugeot 207 gegen 14.15 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Straße „Innerer Ring“ geparkt. Als er gegen 14.25 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Autofahrer seine linke hintere Stoßstange beschädigt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Aufmerksamer Paketbote stellt Betrüger – Gelnhausen

(as) Dank eines aufmerksamen Paketzustellers wurde am Donnerstagvormittag ein Betrug verhindert. Gegen 11.30 Uhr soll der vermeintliche Betrüger an einer Anschrift in der Gelnhäuser Straße ein Klebeschild mit einem anderen Namen über das original Klingelschild geklebt und vor dem Haus auf den Paketdienst gewartet haben, um das Paket abzufangen. Dem Paketboten fiel dies jedoch auf. Er verständigte die Polizei und hielt den 43-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Mann soll sich dann mit einem total gefälschten Bundespersonalausweis ausgewiesen haben. Er wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Warenkreditbetrugs zu.

Wer beschädigte das Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters? – Gelnhausen

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignete, Zeugen. Ein 52-Jähriger hatte seinen Skoda Fabia gegen 12.15 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Freigerichter Straße geparkt. Als er gegen 17.45 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Autofahrer seine linke hintere Fahrzeugtür beschädigt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Einbruch in Fahrradgeschäft – Gelnhausen

(mm) Aus einem Fahrradladen in Meerholz haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag fünf hochwertige Fahrräder gestohlen. Die Täter hatten zwischen 18 und 9.50 Uhr das Türschloss an der Hauteingangstür des Geschäfts in der Hanauer Landstraße aufgebohrt, um die Tür zu öffnen. Anschließend waren sie in die Räumlichkeiten vorgedrungen. Dort schnappten sich die Einbrecher fünf Bikes und verschwanden damit. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter einen Transporter oder Kleinlastwagen benutzt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.