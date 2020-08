Frankfurt: Westliche Stadtteile nach Starkregen betroffen

Frankfurt (ots) – Ein Starkregenereignis im Main-Taunus-Kreis hatte im Laufe des Nachmittags den “Liederbach” im Frankfurter Westen so stark anschwellen lassen, dass er über die Ufer trat und an mehreren Stellen für Überflutungen und vollgelaufene Keller sorgte.

Die Schwerpunkte lagen hauptsächlich im Stadtteil Unterliederbach aber auch in Höchst gab es vereinzelte Einsatzstellen, die von den ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehren abgearbeitet wurden. Es waren im Einzelnen die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterliederbach, Höchst, Nied, Sindlingen, Zeilsheim und Sossenheim von 17:45 bis ca. 19:00 damit beschäftigt, der Wassermassen Herr zu werden.

Etwa 60-70 Feuerwehrfrauen und -Männer arbeiteten an ca. 15 Einsatzstellen, schichteten Sandsäcke, entfernten Angeschwemmtes, pumpten Wasser aus Kellern und halfen den betroffenen Bewohnern der anliegenden Häuser. Verletzt wurde niemand, über die Höhe entstandener Schäden können keine näheren Angaben gemacht werden.

Frankfurt: Parksünder am Freibad abgeschleppt

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(dr) – 26 Abschleppungen, 52 Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten – Das ist die Bilanz des Verkehrsüberwachungsdienstes der Frankfurter Polizei vom vergangenen Wochenende, welcher Falschparker am Freibad im Stadtteil Eschersheim konsequent ahndete.

Bereits am Samstagnachmittag 08.08.2020 kam es zu den Maßnahmen am Alexander-Riese-Weg, nachdem in Gesprächen mit Bürgern sowie den sozialen Medien vermehrt Hinweise eingegangen waren, welche das widerrechtliche Abstellen von Kraftfahrzeugen im Bereich des Freibades zur Sprache brachten. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Beamte eine Vielzahl von Verstößen festgestellt werden, auf die Anzeigen und Abschleppungen folgten.

Insbesondere die Parkplätze für Gehbehinderte, Feuerwehrzufahren sowie Gehwege wurden in den Nachmittagsstunden durch die umfangreichen Abschleppmaßnahmen wieder freigeräumt.

Wegen der akuten Brandgefahr, welche aufgrund der vorausgegangenen Trockenheit durch Abwärme von Motoren und Abgasanlage von auf den Grasflächen abgestellten Fahrzeuge ausging, kam es zu weiteren Abschleppungen. Vorübergehend musste während der Maßnahmen die Zufahrt zum überfüllten Schwimmbadparkplatz gesperrt werden.

Auch am Folgetag 09.08.2020 war die Polizei wieder an Ort und Stelle, um erneut die Parkplatzsituation zu kontrollieren. Nach einer Durchsage im Schwimmbad hinsichtlich abermals falsch geparkter Fahrzeuge, wurden die noch verbliebenen Autos von den Beamten der Fahrradstaffel abgeschleppt.

Mit weiteren Kontrollen des Verkehrsüberwachungsdienstes kann auch in Zukunft gerechnet werden. Falschparker sollten nicht nur im Hinblick zu erwartender Bußgelder in Höhe von mindestens 55 Euro sowie möglicher Abschleppkosten beim nächsten Schwimmbadbesuch in Erwägung ziehen, auf das Rad umzusteigen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Frankfurt: Sicherer Schulweg – Polizei im Einsatz für mehr Sicherheit zum Schulbeginn

Frankfurt (ots)-(wie) – Am Montag 17.08.2020 beginnt das neue Schuljahr 2020/2021. Wie in jedem Jahr werden sich nach den Sommerferien viele Kinder erstmalig auf den Weg zur Schule machen. Sei es zu Fuß, mit dem Rad, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem “Eltern-Taxi”. Die Frankfurter Polizei möchte daher auf das Thema “Sicherer Schulweg” und “Eltern-Taxi” aufmerksam machen.

Um die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu gewährleisten, werden in der kommenden Woche durch die Frankfurter Polizei Geschwindigkeitsmessungen deutlich verstärkt und gezielte Kontrollen von “Eltern-Taxis”, präventive Gespräche und die Überwachung von Halteverboten vor allem im Bereich von Schulen und wichtigen Schulwegabschnitten durchgeführt.

Für über 7.500 Kinder in Frankfurt findet am Dienstag die Einschulung statt. Das bedeutet für Verkehrsteilnehmer besonderes Augenmerk und Vorsicht, denn Kinder nehmen Entfernungen anders wahr, sie verorten Geräusche woanders und schätzen Geschwindigkeiten anders ein, als es Erwachsene tun. Daraus können Gefahren entstehen. Daher greift die Grundregel aus dem Straßenverkehr – Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht – bei Kindern umso mehr.

Auch wenn die Gesamtzahl der Unfälle in Frankfurt rückläufig ist (-0,69 %, Verkehrsbericht 2019), ist leider ein Anstieg der Unfälle mit Beteiligung von Kindern (+7,18 %, Verkehrsbericht 2019) zu verzeichnen. Daher legt die Frankfurter Polizei zum Schulbeginn ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr.

Helfen Sie mit und fahren Sie vorsichtig! Die Sicherheit der Kleinsten in unserer Gesellschaft liegt auch in Ihrer Hand. Tipps, wie Ihr Kind sicher zu Schule kommt, finden Sie auf unserer Internetseite unter: https://k.polizei.hessen.de/1914108150.

Bundesautobahn 5 – Schwerer Alleinunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Donnerstagnachmittag, den 13.08.2020, ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 am Autobahnkreuz Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann mit seinem Leichtkraftrad stürzte und schwer verletzt wurde.

Ein 69 Jahre alter Mann war gegen 10:45 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf der BAB 5 in nördliche Richtung unterwegs. Am Autobahnkreuz Frankfurt fuhr dieser auf die parallel verlaufende Fahrbahn der Verbindung zur BAB 3 in Richtung Köln auf. In diesem Bereich des Autobahnkreuzes geriet der 69-Jährige ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein zweirädriges Kraftfahrzeug. Bei dem folgenden Sturz verletzte er sich schwer.

Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen waren schnell an der Unfallstelle, sodass die medizinische Erstversorgung des Mannes erfolgen konnte. Aufgrund der schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Verbindung zur BAB 3 war während der Maßnahmen an der Unfallstelle vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache dauern an.

Frankfurt: Betrunkener will 5-jähriges Kind mit Flasche niederschlagen – Zeugenaufruf

Frankfurt-Bornheim (ots)-(wie) – Am 13.08.2020 gegen 18:00 Uhr bedrohte ein alkoholisierter 46-Jähriger Mann auf der Berger Straße mindestens 2 unbekannte Passanten mit einer vollen Wodkaflasche. Mit dieser versuchte der 46-Jährige sogar ein 5-jähriges Kind zu schlagen.

Ein alkoholisierter Mann pöbelte auf der Berger Straße wahllos Passanten an, bis er auf eine Familie mit zwei Kindern (5 und 12 Jahre) in der Nähe aufmerksam wurde. Der 46-Jährige ergriff den 5-Jährigen am Kragen und holte mit der Wodkaflasche zum Schlag gegen den Kopf des Kindes aus. Durch das beherzte Eingreifen des 12-jährigen Bruders, der den 46-Jährigen anschrie, konnte Schlimmeres verhindert werden und der alkoholisierte Mann ließ von dem Jungen ab.

Der 46-Jährige konnte noch vor Ort von einer hinzugerufenen Polizeistreife festgenommen werden.

Er wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in eine Psychiatrie eingewiesen.

Die Ermittlungen wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang die weiteren Passanten, die mutmaßlich von dem Täter bedroht wurden, aber auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese richten Sie bitte an das 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10600 oder jede andere Dienststelle.

