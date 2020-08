Polizei Hessisch Lichtenau

Flugzeugabsturz bei Hessisch Lichtenau

Eschwege (ots) – Folgemeldung 1 – Wie jetzt feststeht, handelt es sich bei dem am Donnerstagnachmittag 13.08.2020 bei einem Flugzeugabsturz in Hessisch Lichtenau ums Leben gekommenen Piloten um einen 43-jährigen Mann aus Melsungen.

Der 43-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit einem Motorflugzeug einen Segelflieger mittels Schleppseil in die Luft gezogen, war dann aber aus unerfindlichen Gründen kurz nach dem Start nach links abgeknickt, kam in den Sinkflug und stürzte schließlich am Ende des Rollfeldes in einem Waldstück ab. Der 43-jährige Pilot kam bei dem Absturz ums Leben, der hochgezogene Segelflieger konnte unbeschadet landen.

Die Unglücksstelle wurde nach Eintreffen der Rettungskräfte, der Feuerwehr und Polizei weiträumig abgesperrt. Noch am späten Abend übernahmen Ermittler der zuständigen Behörde für Flugunfälle zusammen mit Beamten der Kripo Eschwege die weiteren Ermittlungen an der Unglücksstelle.

Die Untersuchungen, insbesondere an dem Flugzeugwrack, begannen noch am Donnerstagabend, wurden mit Einbruch der Dunkelheit zunächst aber abgebrochen. Im Laufe des heutigen Freitags wurden die Untersuchungen dann fortgesetzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Kassel hat darüber hinaus die Obduktion des Leichnams angeordnet.

Verkehrsunfall

(ots) – In der Tiefgarage des Steinwegcenters in Hessisch Lichtenau wurde am gestrigen Tag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, ein weißer Pkw Skoda im Heckbereich angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte aber ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 81-Jährigen aus Helsa.

Polizei Eschwege

Unwetter

Eschwege (ots) – Aufgrund der starken Regenfälle wurden der Polizei bislang zwei Ereignisse mitgeteilt. Zu Sachschäden kam es dadurch nicht.

So wurde am Donnerstagnachmittag 13.08.2020 in der Gemarkung von Unterrieden in der Straße “Im Bebenroth” oberhalb des Bahntunnels die Straße ausgespült, wodurch eine größere Menge Kies auf der Straße lag. Der Bauhof Witzenhausen wurde entsprechend informiert.

Um 05:15 Uhr wurde vergangene Nacht in der Gemarkung von Reichenbach in Richtung Wickersrode Geröll auf der Fahrbahn gemeldet, das durch den starken Regen auf die Fahrbahn gespült wurde. Zur Beseitigung wurde die zuständige Straßenmeisterei informiert.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – Am Donnerstag 13.08.2020 wurde im Danziger Weg in Eschwege ein silberner 3-er BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der BMW stand ordnungsgemäß im Danziger Weg geparkt und wurde im Bereich des linken vorderen Kotflügels und der Stoßstange beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Der Zeitraum des Unfalls wird eingegrenzt auf die Zeit von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nr. 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 07:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen die B 27 und musste an der Ampel am “Hoheneicher Rondell” anhalten. Als die Ampel auf “grün” umsprang, musste der 34-Jährige wegen eines anderen vorausfahrenden Fahrzeuges noch kurz warten und konnte somit nicht sofort losfahren. Der nachfolgende 19-Jährige aus den Niederlanden erkannte dies nicht sofort und fuhr auf. Sachschaden: ca. 400 EUR.

(ots) – Beim Ausparken auf dem Parkplatzgelände des Nikolaiplatzes in Eschwege rollte gestern Mittag, um 13:04 Uhr, der Pkw einer 77-Jährigen ein Stück nach vorne auf den dort geparkten VW Golf. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der die L 3239 in Richtung Kammerbach befuhr. Das Tier lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl eines Fahrrades

(ots) – Zwischen dem 08.08.20 und dem 13.08.20, 20:00 Uhr, wurde in der “Neustadt” in Eschwege ein weißes Mountainbike der Marke “Scott” entwendet. Das Rad war mittels eines Gliederschlosses im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Der Schaden wird mit 2.870 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

(ots) – Eine 48-Jährige aus Eschwege steht im Verdacht am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr mit ihrem Pkw unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Eine Überprüfung am Wohnort ergab einen Wert von

ca. 1,8 Promille, was zur Folge hatte, dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Ebenso wurde der Führerschein sichergestellt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 07:30 Uhr fuhr heute Morgen ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Herleshausen rückwärts von einem Parkplatz in der Straße “Hainertor” in Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 77-Jährigen aus Gerstungen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Einbruch in Vereinsheim

Zwischen dem 12.08.20, 16:00 Uhr und dem 13.08.20, 11:00 Uhr wurde in das Vereinsheim des Taubenzuchtvereins im Schützenweg in Sontra eingebrochen. Unbekannte Täter zerstörten eine Fensterscheibe des Vereinsheimes und drangen auf diesem Weg in das Gebäude ein. Dort durchsuchte man die Räumlichkeiten nach Wertsachen, die dort aber nicht aufbewahrt werden.

Letztlich nahmen der/ die Täter einen PC-Bildschirm im Wert von 50 EUR mit.

Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

