Marburg (ots) – Folgemeldung – Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Beschuldigten Fatih S. war erfolgreich. Die Polizei nahm ihn am Donnerstag 13.08.2020 nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in einer Stadt in Baden-Württemberg fest.

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen den 55-jährigen Beschuldigten wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung.

Aufgrund der Ergebnisse der ersten Ermittlungen nach dem Brand einer Doppelhaushälfte in der Brüder-Grimm-Straße in Marburg am Dienstagabend 11.08.2020 besteht der Verdacht, dass der Gesuchte das Haus vorsätzlich in Brand setzte und dabei zumindest billigend den Tod von Menschen in Kauf nahm. Dank rechtzeitiger Entdeckung gab es keine Verletzten.

Erstmeldung

