Neustadt: Infostand zum Fahrradvermietsystem VRNnextbike und kostenfreies Probefahren am 15. August 2020

Neustadt an der Weinstraße – Zur Eröffnung des Fahrradvermietsystems VRNnextbike in der Stadt Neustadt an der Weinstraße möchte die Verkehrsabteilung der Stadt Neustadt Sie herzlich zum Infostand am Samstag, 15.08.2020 ab 10:00 Uhr einladen.

Der Infostand steht am Juliusplatz in Neustadt an der Weinstraße.

Sie erhalten Informationen zur Registrierung bis hin zu den Kosten und Tarifen. Zusätzlich dürfen Sie sie sich auf eine kostenfreie Probefahrt mit den VRNnextbike Fahrrädern freuen.

