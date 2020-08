Rhein-Neckar-Kreis: Amt für Nahverkehr des Rhein-Neckar-Kreises zieht nach Rohrbach-Süd um

Heidelberg – Nach dem Amt für Schulen, Kultur und Sport zieht nun auch das Amt für Nahverkehr des Rhein-Neckar-Kreises nach Rohrbach-Süd um.

Ab dem 24. August 2020 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr im Hauptgebäude des Landratsamts in der Heidelberger Kurfürsten-Anlage zu finden, sondern in der Haberstraße 3 (Office Port I) in 69126 Heidelberg-Rohrbach. Das Gebäude in der Nähe des „Famila-Centers“ verfügt über eine gute ÖPNV-Verbindung.

An den Umzugstagen am Freitag, 21. August, und Montag, 24. August 2020, ist das Amt für Nahverkehr nicht bzw. nur eingeschränkt erreichbar.

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.