Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Gossersweiler-Stein (ots) – Am Mittwochnachmittag 12.08.2020 kam es in Höhe der Frühmesser GmbH-Tankstelle in Gossersweiler-Stein zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Leichtkraftradfahrer. Ersten Ermittlungen zufolge prallte der 17-Jährige aus Silz aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf das Heck eines vorausfahrenden Pkw und kam hierbei zu Fall.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Zweiradfahrer wurde leichtverletzt, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich.

Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Hainfeld (ots) – Am 12.08.2020, gegen 20:45 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann, welcher gerade in der Weinstraße in seinen Pkw gestiegen und losgefahren sei. Die Beamten konnten den 76-Jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich Zweibrücken noch vor Ort antreffen.

Da bei dem Herrn Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,23 Promille. Dem Herrn wurde erklärt, dass er zwecks Blutentnahme zu hiesiger Dienststelle verbracht werden muss. Hiergegen verweigerte sich der Mann, sodass er zwangsweise aus dem Auto geholt und in den Streifenwagen verbracht werden musste. Gegen den Mann wurden diverse Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Fahrraddiebstahl

Kirrweiler (ots) – Am 12.08.2020, zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr, entwendeten Unbekannte das Fahrrad einer 47-Jährigen aus dem Bereich der VG Maikammer. Die Geschädigte stellte ihr Mountainbike, im genannten Zeitraum, verschlossen am Bahnhof ab. Als sie gegen 15:30 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehren wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.deentgegen.