Landau: Die Polizei-News

Schwerer Verkehrsunfall

B10/Landau (ots) Am Donnerstag 13.08.2020 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B10, Fahrtrichtung Pirmasens, im Bereich der Anschlussstelle Landau-Mitte/K13. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 75-Jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich der VG Annweiler die Anschlussstelle und wollte auf die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens auffahren. Hierbei kollidierte er beim Spurwechsel aus noch unbekannter Ursache mit einem Lkw, welcher die B10 in Richtung Pirmasens befuhr.

Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die B10 für eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Der Verletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu den Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, allerdings war der Motorradfahrer ansprechbar.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt.

Einbruch in Gaststätte im Schillerpark

Landau (ots) – Am Donnerstag 13.08.2020, brachen zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr bislang unbekannte Täter in die Gaststätte im Landauer Schillerpark ein. Über aufgehebelte Türen auf der Gebäuderückseite gelangten die Täter ins Innere und entwendeten dort hauptsächlich Bargeld aus Automaten und Geldkassetten in noch unbekannter Höhe.

Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.