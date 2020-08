Andreas Frank neuer Leiter der Polizeiwache Maxdorf (siehe Foto)

(ots) – Am Donnerstag 13.08.2020 wurde der neue Leiter der Polizeiwache Maxdorf, Polizeihauptkommissar Andreas Frank, von Polizeipräsident Thomas Ebling offiziell in sein Amt eingeführt. Gleichzeitig wurde die vorherige Leiterin, Polizeihauptkommissarin Katja Bauer, verabschiedet. Sie hat mittlerweile die Funktion der persönlichen Mitarbeiterin von Thomas Ebling übernommen.

Andreas Frank ist 34 Jahre alt und wohnt in Haßloch. Zuvor war er persönlicher Mitarbeiter des Inspekteurs der Polizei Rheinland-Pfalz Jürgen Schmitt im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz. Im Polizeipräsidium Rheinpfalz ist er jedoch kein Unbekannter. Bis zum Wechsel nach Mainz wurde er von 2010 bis 2015 bei den Polizeiinspektionen in Frankenthal und Neustadt sowie bei der Kriminalinspektion Ludwigshafen eingesetzt.

In einer, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, eingeschränkten Feierstunde bedankte sich Polizeipräsident Thomas Ebling bei Katja Bauer für die geleistete Arbeit und wünschte Andreas Frank viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiwache Maxdorf gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion Frankenthal und ist für die Verbandsgemeinde Maxdorf und die Ortsgemeinde Lambsheim mit rund 20.000 Einwohnern zuständig

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Altrip (ots) – Am Dienstag 11.08.2020 zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ist in der Friedensstraße ein geparktes Fahrzeug von einem vorbeifahrenden Pkw beschädigt worden. Ein noch unbekannter Zeuge scheint den Vorfall beobachtet zu haben, da die Halterin des beschädigten Wagens einen Zettel in ihrem Briefkasten vorfand, auf dem das Kennzeichen des Unfallverursachers geschrieben stand.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet diesen Zeugen nun, sich unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.