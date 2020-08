Ludwigshafen-Mundenheim: Verkehrsunfall PKW mit Straßenbahn

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am Donnerstag 13.08.20.20 um 09:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW in die Rheingönheimer Straße nach Mundenheim gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein PKW zwischen einem Verkehrsschild und einer Straßenbahn eingeklemmt. Die drei Insassen waren bereits außerhalb des PKW und wurden vom Rettungsdienst betreut. Vorsorglich wurden sie zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Ein beschädigtes Verkehrsschild wurde gerade gebogen und die Verkehrstechnik informiert.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen, die Polizei, der Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, und der Notfallmanager der RNV.

Ludwigshafen-Oppau: Mehrere Autos beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 11.08.2020, 22 Uhr, und dem 12.08.2020, 20:30 Uhr, wurden mindestens 18 Autos durch Unbekannte beschädigt. Die Fahrzeuge waren im Bereich Klosterstraße und in der Rheinstraße abgestellt. Eine Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Wir bitten Zeugen der Tat sowie weitere Betroffene, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfallflucht dank eines Zeugenhinweises geklärt

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 10.08.2020 gegen 20:30 Uhr bis zum 11.08.2020 gegen 15:40 Uhr wurde ein geparktes Auto in der Wegelnburgstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Dank eines Zeugenhinweises konnte ein 64-jähriger Ludwigshafener als möglicher Unfallverursacher ermittelt werden.

Fahrraddiebe gestellt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch 12.08.2020 auf Donnerstag 13.08.2020 gegen 2 Uhr wurden der Polizei Ludwigshafen zwei verdächtige Personen gemeldet, welche sich in der Jaegerstraße an Fahrrädern zu schaffen machten. Die zwei Personen flüchteten dann jeweils mit einem Fahrrad. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Verdächtiger am Friedenspark gestellt werden. Dieser streifte bei seiner Flucht einen stehenden Streifenwagen und stürzte, er verletzte sich jedoch nicht.

Der gestellte Verdächtige, ein 19-jähriger Ludwigshafener, war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,23 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe, wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, entnommen.

Der zweite Verdächtige konnte ebenfalls während der Fahndung kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann aus Ludwigshafen. Dieser war ebenfalls alkoholisiert. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille. Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Es handelt sich um ein blau-weißes und ein gelb-schwarzes Mountainbike. Die Polizei sucht nun die Besitzer der Fahrräder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Einer 63-Jährigen wurde am 12.08.2020 gegen 14:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße der Geldbeutel gestohlen. Sie hatte die Geldbörse nebst ihrer Handtasche im Auto abgestellt und dann ihre Einkäufe in den Kofferraum eingeladen. Dabei war ihr Geldbeutel kurzzeitig unbeobachtet. Als sie schließlich losfahren wollte, musste sie den Diebstahl feststellen.

Wir suchen Zeugen, die beobachtet haben, wie die bislang unbekannte Person den Geldbeutel stahl. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem/der Täter*in geben kann, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de, wenden.

Die Polizei rät: Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeobachtet.