Darmstadt

Anzeige gegen rücksichtslosen Radfahrer

Darmstadt (ots) – Am Mittwochmorgen (12.08.) bemerkte ein Motorradpolizist an der Einmündung Schloßgraben/Alexanderstraße einen Fahrradfahrer, der das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete.

Der Radfahrer reagierte anschließend weder auf die mündliche Aufforderung des Beamten anzuhalten, noch beachtete er die Anhaltesignale sowie Martinshorn und Blaulicht. Ganz im Gegenteil versuchte der Radler sich der Kontrolle durch mehrfaches Überqueren der Fahrbahnen in der Zeughausstraße und Benutzung des Gehweges unter Gefährdung der Fußgänger zu entziehen.

Der 32 Jahre alte Darmstädter konnte schlussendlich in der Schleiermacherstraße gestoppt werden, als er zwischen geparkten Fahrzeugen wieder auf den Gehweg fuhr und ihm hierbei offenbar die Fahrradkette heruntersprang.

Den 32-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Darmstadt-Dieburg

Auto überschlägt sich und landet im Graben

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots) – Am Donnerstagmorgen (13.8.) ereignete sich auf der Wolfsgartenallee ein Unfall, bei dem sich ein Wagen überschlug und im Graben landete.

Gegen 9.35 Uhr fuhren nach derzeitigem Kenntnisstand ein Traktor, ein schwarzer Volkswagen und ein schwarzer Opel hintereinander von Erzhausen nach Darmstadt. Kurz nachdem der 27 Jahre alte Fahrer des hintersten Fahrzeuges den Wagen und den Traktor vor sich überholen wollte, kam es zum Unfallgeschehen. Auch die 35-jährige Fahrerin im zweiten Wagen der Reihe setzte zum Überholen des Traktors an. Daraufhin steuerten beide Wagenlenker ihre Fahrzeuge in andere Richtungen, um einen Aufprall zu verhindern. Vermutlich durch das ruckartige Lenken, kam der schwarze Opel mit seinen fünf Insassen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem daneben befindlichen Wasserlauf.

Sofort begaben sich Feuerwehr, Rettungskräfte und eine Polizeistreife zum Unfallort. Neben dem 27-Jährigen Fahrer befanden sich die 25-jährige Beifahrerin sowie drei Kinder im Alter von 1-6 Jahren im Opel. Alle Insassen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Vorsorglich begaben sie sich dennoch mit Rettungswägen in ein umliegendes Krankenhaus. Auch die Fahrerin des Volkswagens blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Der im Wasserlauf gelandete Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwischenzeitlich voll gesperrt.

Auf Fahrräder abgesehen? – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Kriminelle verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend (12.8.) und Donnerstagmorgen (13.8.) Zugang zu einer Tiefgarage in der Darmstädter Straße und hatten es hier möglicherweise auf Fahrräder abgesehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten die Unbekannten einen Teil des dortigen Fahrradkäfigs und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ob sie etwas entwendeten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/63300 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Im Zeitraum vom 12.08.2020 zwischen 17:00 und 18:05 Uhr wurde auf einem öffentlichen Parkplatz in der Darmstädter Straße Höhe der Hausnummer 57 in 64380 Roßdorf ein geparkter grauer PKW Kombi Opel Astra beschädigt.

Beschädigungen waren im Bereich der rechten Fahrzeugseite in einer Höhe von 87 cm – 99,50 cm vorzufinden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Tel.: 06154 6330-0.

Groß-Gerau

Unverschlossene Fahrzeuge im Visier – Polizei nimmt 16-jährigen Tatverdächtigen fest

Kelsterbach (ots) – Mehrere Unbekannte, beobachtete ein Zeuge in der Nacht zum Mittwoch (12.08.), gegen 2.20 Uhr, in der Friedhofstraße. Die Personen prüften offenbar zunächst, ob geparkte Autos unverschlossen abgestellt wurden und entwendeten anschließend Gegenstände aus den Innenräumen der Fahrzeuge.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen, gelang es den Ordnungshütern anschließend einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Während der Flucht entledigten sich die Verdächtigen mehrerer zuvor aus den Autos erbeuteter Gegenstände. Bezüglich zwei weiteren Begleitern des 16-Jährigen, denen zunächst die Flucht gelang, dauern die polizeilichen Ermittlungen an.

Insgesamt wurden bislang sieben Straftaten in diesem Zusammenhang bei der Polizei angezeigt. Die Tatorte befinden sich in der Friedhofstraße, Schulstraße, Schwanheimer Straße, Mainstraße, Mainblick und im Parkhaus Otto-Esser-Straße. Entwendet wurden aus den Fahrzeugen unter anderem Tankkarten, elektronische Kleinartikel sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei prüfen nun, ob die Gruppierung noch für weitere gleichgelagerte Delikte in der Umgebung in Betracht kommt.

Gleichzeitig appelliert die Polizei aber auch an Auto- und Hausbesitzer Fahrzeuge, Garagen und Kellerräume immer sorgfältig zu verschließen, um Langfingern erst gar keine Gelegenheit für einen Diebstahl zu ermöglichen!

Polizeipräsident Bernhard Lammel unterstützt Aktionsplan der Stadt Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots) – Mit Freude und Anerkennung hat das Polizeipräsidium Südhessen die Pläne des Magistrats in Rüsselsheim aufgenommen, dass es noch in diesem Jahr zur Umsetzung des Aktionsplans sichere Innenstadt im Rahmen des Kompass-Programms durch Oberbürgermeister Udo Bausch kommen soll. Für dieses Vorhaben unterstützt Polizeipräsident Bernhard Lammel, im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister, gerne auch die geplante Innenstadtwache der Stadtpolizei.

“Wir von der Landespolizei”, so Bernhard Lammel, “werden mit Polizeibeamten, sogenannten Schutzleuten vor Ort, dort regelmäßig temporär vertreten sein und die Arbeit der Stadtpolizei unterstützen”. Abschließend bedauert der Polizeipräsident jedoch, dass auf die Videoüberwachung und den freiwilligen Polizeidienst verzichtet wird.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Abtsteinach (ots) – Am Mittwochnachmittag (12.08.) kam es gegen 16:30 Uhr auf der Hauptstraße im Ortsteil Unter-Absteinach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein 83-jähriger Autofahrer aus Absteinach, welcher aus Richtung Heiligenkreuzsteinach kam, prallte mit seinem VW Polo kurz nach der Einmündung zur Weinheimer Straße gegen eine dortige Verkehrsinsel und die dort aufgestellten Verkehrszeichen. Durch den Aufprall wurde er schwerst verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen werden, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag.

Die Hauptstraße war während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Bus gerät in Brand / Hoher Sachschaden

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch (12.08.) geriet gegen 22.45 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Busunternehmens in der Klärwerkstraße ein abgestellter Bus aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Brand brach im Motorraum aus und breitete sich über das gesamte Fahrzeug aus. Aufgrund der Hitzeeinwirkung geriet ein daneben abgestellter Bus ebenfalls in Brand.

Die Fahrzeuge wurden durch die freiwillige Feuerwehr Lampertheim gelöscht. Personenschäden sind nicht zu verzeichnen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Polizei untersagt Weiterfahrt von Autokran

Lorsch (ots) – Eine Kranfirma aus dem Rhein-Main-Gebiet, der von der Polizei bereits am 24.Juni im Odenwaldkreis wegen fehlender Erlaubnis die Weiterfahrt untersagt wurde (wir haben berichtet), fiel Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen nun am Mittwochmittag (12.08.), auf der A 67 erneut negativ auf.

Die Ordnungshüter stellten rasch fest, dass für die Fahrtstrecke keine Erlaubnis vorlag und somit keine Ausnahmegenehmigung für den Mobilkran bestand. Die Weiterfahrt wurde daher von der Polizei bis zur Vorlage einer gültigen Erlaubnis an Ort und Stelle untersagt. Die Erteilung eines solchen Nachweises kann erfahrungsgemäß bis zu 14 Tage beanspruchen. Den Verantwortlichen drohen nun zudem empfindliche Bußgelder.

Odenwaldkreis

Schneller Ermittlungserfolg – Polizei schnappt Räuber

Michelstadt (ots) – Der Räuber, der am letzten Samstag (8.8.) einer Frau 500 Euro am Geldautomaten gestohlen hat (wir haben berichtet), wurde nach nur wenigen Tagen von den Ermittlern des Kommissariats 10 geschnappt.

Nach Zeugenaussagen und Auswertung des Filmmaterials aus der Überwachungskamera der Bank in der Frankfurter Straße, führte die heiße Spur zu einem 21 Jahre alten Mann, der in Kelsterbach wohnt. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss ist die Wohnanschrift in Kelsterbach sowie die elterliche Wohnung in der fränkischen Gemeinde Kirchzell am Donnerstag (13.8.) durchsucht worden.

Die Tatkleidung sowie das Messer, mit der die 59-jährigen Frau bedroht wurde, wurden aufgefunden und sichergestellt. Zu der Tat machte der junge Mann erst einmal keine Angaben. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Vollsperrung der B 45 nach Frontalzusammenstoß

Erbach (ots) – Nachdem die B 45 zwischen Hetzbach und Erbach durch einen Kfz.-Führer im Bereich einer scharfen Linkskurve stark ölverschmutzt wurde, befuhr eine 26-jährige Frau aus dem Odenwaldkreis mit ihrem Pkw den Streckenabschnitt. Im Bereich der Kurve verlor die Fahrerin auf der spiegelglatten, öligen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in den Gegenverkehr. Dort näherte sich ein 50-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Odenwaldkreis, und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Mit hoher Wucht prallte er gegen die rechte Fzg.-Seite des schleudernden Pkw´s.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt. Die beiden weiblichen Mitinsassen im Pkw der Frau blieben unverletzt. Der Verlierer des Kraftstoffs setzte zuvor seine Fahrt fort, ohne sich um die drohende Gefahr für die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer zu kümmern.

Zeugen, die den Ölverlust eines Fahrzeuges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Durch die Vollsperrung entstanden erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen