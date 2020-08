Mutmaßlicher Drogenhändler nach Rauschgiftfunden in Untersuchungshaft

(PF/Enzkreis/LB) Pforzheim/Enzkreis/Ludwigsburg

Pforzheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Amphetamin, Kokain, Marihuana, Haschisch, Hanfpflanzen und eine größere

Bargeldmenge, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt beschlagnahmten

Polizeibeamte am Dienstag im Rahmen einer großangelegten Durchsuchungsaktion bei

mutmaßlichen Drogenhändlern in Pforzheim, im Enzkreis und in Vaihingen. Gegen

einen 36-jährigen Beschuldigten erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Zweigstelle Pforzheim am Mittwochmittag beim zuständigen Amtsgericht einen

Haftbefehl.

Ab 07.00 Uhr durchsuchten über 100 Beamte der Polizeipräsidien Karlsruhe und

Einsatz in Pforzheim, Keltern, Mönsheim, Illingen, Wurmberg, Birkenfeld und

Vaihingen Wohnungen und Lagerräume von sieben Beschuldigten im Alter zwischen 26

und 36 Jahren. Dabei fanden die Ermittler nahezu 23 Kilogramm Amphetamin, 3,5

Kilogramm Marihuana, 250 Gramm Haschisch und geringe Mengen Kokain. Daneben

beschlagnahmten die Polizisten auch 80 Hanfpflanzen aus einer professionell

betriebenen Marihuana-Aufzuchtanlage und knapp 30.000 Euro Bargeld. Der

Tatverdacht des Drogenhandels erhärtete sich insbesondere auch deshalb, weil bei

den Beschuldigten eine Vielzahl von Verpackungs- und Versandutensilien für die

Drogen aufgefunden wurde.

Am gestrigen Mittwoch wurde der 36-jährige Tatverdächtige auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe Zweigstelle Pforzheim dem Haftrichter vorgeführt,

der gegen den Beschuldigten den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Sämtliche Beschuldigte gelten bis zu einer etwaigen Verurteilung durch ein

Gericht als unschuldig.

Forst – Autofahrerin gibt Hinweis auf betrunkenen Fahrzeugführer und ist dann selbst alkoholbedingt fahruntüchtig.

Forst – Eine 38 Jahre alte Frau meldete sich am frühen Donnerstagmorgen

gegen 01.30 Uhr über den Notruf bei der Polizei. Sie gab an, dass sich ein vor

ihr auf der Autobahn A5 fahrendes Auto in Schlangenlinien bewegen würde. Eine

Polizeistreife konnte auf dem Rasthof bei Bruchsal beide Pkw anhalten und einer

Kontrolle unterziehen. Kurioserweise war der angezeigte Fahrzeugführer nicht zu

beanstanden. Vielmehr nahmen die Polizisten bei der 38-Jährigen Opel-Fahrerin

starken Alkoholgeruch wahr. Tatsächlich brachte ein Atemalkoholtest ein Ergebnis

von 1,32 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der

Führerschein beschlagnahmt.

Karlsruhe – Nicht angeleinter Hund verletzt zwei Frauen. Polizei fahndet nach flüchtigem Hundehalter.

Karlsruhe – Nachdem am Mittwochmittag ein nicht angeleinter Hund in

Daxlanden zwei Frauen angegriffen und durch Bisse verletzt hat, flüchtete der

Hundehalter unerkannt. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber, die zur Ermittlung

des beschuldigten Hundeführers beitragen können.

Mutter und Tochter im Alter von 47 und 22 Jahren waren gegen 13.40 Uhr in der

Kastanienallee Nahe der Kreuzung Panoramaweg unterwegs als sie unerwartet von

einem großen braun-schwarzen Hund angegriffen wurden. Dieser wurde von seinem

Hundehalter unangeleint an der Straße geführt. Der Hund biss sofort zu und

brachte die 47-Jährige dadurch zu Fall. Als die Tochter eingreifen wollte, wurde

sie ebenso von dem Tier angegriffen. Erst als der Halter seinen Hund zurückrief,

ließ dieser von den Frauen ab und lief zu seinem Besitzer zurück. Trotz Rufen

der Geschädigten, stehen zu bleiben, rannte der Mann mit seinem Hund in Richtung

Rheinstrandsiedlung davon.

Beide Frauen mussten sich aufgrund von Biss- und Risswunden an Händen und

Unterarm in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und sucht

nach dem flüchtigen Hundehalter. Dieser wird mit einer Größe von 175 cm

geschätzt. Er war schlank und hatte kurze schwarze Haare. Er trug ein

dunkelgrünes T-Shirt, kurze schwarze Hosen und Badeschuhe von Adidas. Der Hund

war groß und hatte kurzes brauen-schwarzes Fell. Über den Augen was das Fell

hellbraun.

Hinweise zum beschriebenen Hundehalter und Hund nimmt das Polizeirevier

Karlsruhe-West unter Telefon 0721 666-3611 entgegen.

Karlsruhe – Exhibitionist vorläufig festgenommen

Karlsruhe – Einen 63-Jährigen konnte die Polizei am Mittwochmittag vor dem

Haupteingang des Zoos vorläufig festnehmen. Der Mann saß gegen 11.30 Uhr auf

einer Bank beim Brunnen, hatte die Hose nach unten gezogen und exhibierte sich.

Zu diesem Zeitpunkt standen mehrere Familien mit Kindern in der Schlange vor dem

Zoo um diesen zu besuchen. Durch verständigte Zoomitarbeiter wurde die Polizei

gerufen. Der Mann wurde zur Wache gebracht. Nach Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Karlsruhe – Bei Ingewahrsamnahme Widerstand geleistet

Karlsruhe – Bei seiner Ingewahrsamnahme am frühen Donnerstagmorgen

leistete ein 58-Jähriger Widerstand. Der Mann und seine 54-jährige Begleiterin

wurden gegen 04.30 Uhr auf dem Stephanplatz von einer Streife kontrolliert. Sie

hatten dort größere Mengen Alkohol konsumiert und ihren Müll und Abfall dort

liegen lassen. Der 54-Jährige gab zunächst falsche Personalien an und verhielt

sich unkooperativ. Zum Zwecke der Personalienfeststellung sollte er auf die

Wache gebracht werden. Er widersetzte sich der Maßnahme und trat gegen einen

Polizeibeamten, der leicht verletzt wurde. Trotz massivem Widerstand konnten dem

Mann schließlich Handschließen angelegt werden. Nach der Feststellung seiner

Personalien wurde er in Gewahrsam genommen.

Karlsruhe – Alkoholisierte Frau geht mit Messer auf Lebensgefährten los und tritt Polizistin in den Bauch

Karlsruhe – Am Mittwochabend geriet ein Paar aus Daxlanden in der

gemeinsamen Wohnung in Streit, wobei die 41-jährige Frau ihren 39-jährigen

Lebensgefährten mit einem Küchenmesser verletzte. Später trat sie einer

Polizeibeamtin in den Bauch und musste in einer Gewahrsamszelle untergebracht

werden.

Nachdem die Beschuldigte und ihr Freund schon seit den Nachmittagsstunden

erhebliche Mengen Alkohol getrunken hatten, eskalierte gegen 19.20 Uhr ein

Streit zwischen den beiden. Die 41-Jährige griff nach einem Küchenmesser und

fügte ihrem Lebensgefährten Schnittwunden an Unterarm und Hals zu. Der

39-Jährige floh aus der gemeinsamen Wohnung in der Krämerstraße und bat einen

Passanten, die Polizei zu verständigen.

Wenig später nahmen die hinzugeeilten Polizeibeamten die Tatverdächtige unter

Einsatz eines Schutzschildes beim Verlassen ihrer Wohnung vorläufig fest.

Anschließend wurde sie in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht, wo die 41-Jährige

einer Polizistin in den Bauch trat. Dank ihrer Schutzweste erlitt die Beamtin

dabei keine Verletzungen. Während der Einsatzmaßnahmen beleidigte die Frau die

Beamten fortwährend und aufs Übelste.

Die Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung

rechnen.

Malsch – Gewitterfront und Gefahrunfall beschäftigen die Feuerwehren

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Nach Tagen mit großer Hitze überzog am späten Mittwochnachmittag ein Gewitter die Stadt Karlsruhe und den südlichen Landkreis. Begleitet von heftigen Stürmen entlud sich das Unwetter mit Blitzen und Starkregen über der Region. Umstürzende Bäume blockierten Bahnstrecken und Straßen, überflutete Straßen, vollgelaufene Unterführungen und Keller erforderten den Einsatz der Feuerwehren. Teilweise war auch die Autobahn A 5 im Bereich des Karlsruher Dreiecks für den Verkehr gesperrt. Mit den Schwerpunkten Karlsruhe und Ettlingen waren die Feuerwehren mit den Auswirkungen an über 60 Einsatzstellen gefordert und beschäftigt. Einzelne Einsätze gab es noch in Stutensee-Staffort und in Marxzell.

Noch während die Auswirkungen des Unwetter zu beseitigen waren, ereignete sich in Malsch ein Gefahrgutunfall. Ein mit kleinen Gebinden von Gefahrgut beladener Sattelzug musste an einer Straßenkreuzung verkehrsbedingt stark abbremsen. Die Auswirkungen dieser Vollbremsung zeigten sich erst beim Entladen der Ladung bei einer Spedition im Malscher Gewerbegebiet. Einzelne Gebinde waren beschädigt und verunreinigten die gesamte Ladefläche. Ein hinzugezogener Lagerarbeiter atmete vermutlich gefährliche Dämpfe ein. Er wurde mit einer leichten Atemwegsreizung durch den Rettungsdienst in eine Karlsruher Klinik zur weiteren Behandlung eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Malsch war unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Gernot Schneider mit neun Feuerwehrfahrzeugen und 37 Einsatzkräften aus allen Abteilungen im Einsatz. Erste Trupps erkundeten die Stoffdaten und sperrten den Bereich ab.

Die weiteren Maßnahmen wurden durch den ebenfalls alarmierten Gefahrgutzug Karlsruhe-Land Süd mit 21 Kräften aus Ettlingen und Rheinstetten eingeleitet. Chemiefachberater Dr. Olaf Häßler erkundete und beurteilte das Schadensausmaß. Er empfahl die gesamte Ladung des Fahrzeuges zu überprüfen und beschädigte Gebinde in bereitstehenden Auffangbehältern zu sichern.

Mehre mit Schutzkleidung ausgerüstete Feuerwehrangehörigen entluden mit einem Stapler die gesamt Landung des Sattelzuges und separierten die havarierte Ladung nach beschädigten und unbeschädigten Teilen. Hierbei konnte die Feuerwehr neun beschädigte Gebinde feststellen und sichern. Von der leicht ätzenden Flüssigkeit sind 60 l ausgetreten. Diese wurden mit Chemikalienbindemittel gebunden und in bereitgestellten Behältern gesichert. Der Gefahrgutzug wurde von Zugführer Oliver Haunschild geleitet. Ergänzend zum Gefahrgutzug wurde auch das ABC-Erkundungsfahrzeug aus Bretten zur Einsatzstelle beordert.

Die Polizei war mit zwei Streifenwagenbesatzungen an der Einsatzstelle. Ein Bild über das Ausmaß des Schadens und über die Arbeit der eingesetzten Kräfte machte sich auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Dominik Wolf. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und der Bereitschaft Malsch mit insgesamt 11 Kräften unter der Leitung des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst Matthias Eitel im Einsatz.