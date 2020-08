Stadt Mannheim warnt vor illegalem Welpenhandel

Stadt Mannheim

Die Stadt Mannheim warnt erneut vor illegalem Welpenhandel, der sich mittlerweile zu einem der Probleme des Tierschutzes entwickelt hat. Über das Netz insbesondere soziale Medien und Verkaufsbörsen, in Zeitungsanzeigen oder auf Parkplätzen werden Welpen angeboten, die aus Zuchtfabriken aus Osteuropa stammen und leider immer wieder Käuferinnen oder Käufer finden, oftmals auch aus purem Mitleid. Dabei schafft Nachfrage immer wieder neues Angebot und damit Tierleid.

Tierfreunde sollten deshalb bei einem Hundekauf insbesondere darauf achten, dass ein seriöser Verkauf in der Regel beim Züchter zu Hause erfolgt – nicht jedoch im Internet, auf Märkten oder aus dem Kofferraum heraus. Interessenten sollten sich vor dem Kauf das Muttertier zeigen lassen, da sich die Mutter bei einem seriösen Züchter immer in der Nähe der Welpen befindet. Auch darf der Welpe nicht jünger als acht Wochen alt sein, wenn es sich um ein Tier aus Deutschland handelt. Tiere aus dem EU-Ausland bzw. aus gelisteten Drittländern müssen mindestens 15 Wochen, Hunde und Katzen aus einem nichtgelisteten Drittland sogar mindestens sieben Monate alt sein. Hinterfragt werden sollte ebenfalls, ob der Welpe gesund ist und ob die Papiere vollständig sind. Bei Tieren aus Deutschland muss ein Impfpass vorliegen, wobei die Impfdaten zum Alter des Tieres passen müssen. Tiere aus einem EU-Staat benötigen den EU-Heimtierausweis und ein tierärztliches Gesundheitszeugnis. Zudem muss das Tier gegen Tollwut geimpft sein und einen Mikrochip tragen.

Die Stadt rät dazu, sich im Zweifel an das örtliche Tierheim zu wenden und dort untergebrachten Tieren die Chance auf ein neues Zuhause zu geben. Sollten verdächtige Tiere angeboten werden, sollten Tierfreunde auf jeden Fall die Polizei und die Veterinärbehörde unter 31Tierschutz@mannheim.de verständigen.

Weitere Informationen finden Sie in einer Pressemitteilung des Deutschen Tierschutzbundes vom 26. Juni 2020, in der Tierfreunde davor gewarnt werden, auf die Versprechen dubioser Tierverkäufer insbesondere aus dem Ausland hereinzufallen. Auch die Mannheimer ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte weist eindringlich darauf hin, von derartigen Käufen dringend Abstand zu nehmen (vgl. www.mannheim.de/illegalerwelpenhandel)

Mannheim: Roter Trolley mit wichtigen Medikamenten in Straßenbahn vergessen; Finder bitte melden

Mannheim – Ein 53-jähriger Mann vergaß am späten Donnerstagvormittag beim

Aussteigen aus der Straßenbahn der Linie 1 am Paradeplatz (Fahrtstrecke

Neckarau, Voltastraße-Innenstadt, Paradeplatz), gegen 11.21 Uhr, seinen roten

Trolley mit schwarzem Griff. In diesem Trolley befanden sich neben mehreren

Schlüsseln auch für den 53-Jährigen wichtige Medikamente, die bei unsachgemäßer

sowie unberechtigter Einnahme gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen

können.

Der Finder wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Innenstadt, Tel.:

0621/1258-0 oder jeder Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Rheinau: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau – Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 08:20 Uhr

kam es in der Straße „Am Geheugraben“ zu einem Verkehrsunfall bei dem der

Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter

Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Volvo XC60 und

entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt rund

3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW

Mannheim-Neckarstadt – Am Mittwoch war gegen 13:00 Uhr eine 47-jährige

Fahrerin eines Opels in der Max-Joseph-Straße in Fahrtrichtung Neuer Messplatz

unterwegs. An der Einmündung zur Maybachstraße übersah sie beim links abbiegen

eine 32-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin

wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in eine umliegende

Klink gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Mannheim-Neckarau: Einbruch in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drang ein

bislang unbekannter Täter durch ein Fenster in eines der Gebäude, das sogenannte

„Kaffeehaus“, im Gartenverein in der Mallaustraße ein. Es wurde eine

originalverpackte Einbauspüle, sowie einen Bosch Akkuschrauber samt Koffer

entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden liegt bei über 1.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckarau, unter der Telefonnummer 06201-833970, zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Brand in Seniorenheim geht glimpflich aus

Mannheim-Innenstadt – Am Mittwochmorgen wurde gegen 11:30 Uhr ein Brand in

einem Seniorenheim im L Quadrat gemeldet.

Feuerwehr und Rettungskräfte fuhren mit einem Großaufgebot an die Örtlichkeit.

Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Zimmer eine Matratze in Brand geraten

war, der rasch gelöscht werden konnte. Möglicherweise war eine Zigarette für das

Feuer ursächlich. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung konnten nicht

erlangt werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. Vier Personen wurden

vorsorglich medizinisch untersucht.