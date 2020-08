Unwetter verursacht Schäden im Rhein-Neckar-Kreis – Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis – Das Unwetter, das am frühen Abend über den

südwestlichen Teil des Rhein-Neckar-Kreises und den Süden Mannheims zog, sorgte

beim Polizeipräsidium Mannheim bislang für 33 Polizeieinsätze. Der Schwerpunkt

lag hierbei im Bereich Brühl, Schwetzingen und Mannheim-Rheinau. Neben mehreren

umgestürzten Bäumen und Verkehrsschildern, die auf die Straße oder auf Fahrzeuge

fielen, wurde bei einem Seniorenheim in Brühl das Dach abgedeckt und das Gebäude

hierbei so schwer beschädigt, dass für einen Teil Einsturzgefahr besteht.

Derzeit evakuiert die Feuerwehr betroffene Bewohner in andere Gebäudeteile.

Verletzt wurde niemand. Die Mannheimer Straße in Brühl ist derzeit aufgrund der

Einsatzmaßnahmen gesperrt. Am Rheinauer See wurde ein 27-Jähriger von einem

herabfallenden Ast am Kopf getroffen und hierbei lebensgefährlich verletzt. Er

wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Angelbachtal, B 39 (Rhein-Neckar-Kreis): Abgelenkt durch ein Insekt, PKW überschlägt sich, zwei leicht verletzte Personen

Angelbachtal – Am Mittwochabend, gegen 17.50 Uhr, befand sich ein

41-jähriger VW-Fahrer auf der B 39 von Angelbachtal in Fahrtrichtung Mühlhausen.

Abgelenkt durch ein im Fahrzeuginneren befindliches Insekt, kam er in einer

Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen ab. Hierbei touchierte er das

Heck eines ihm in Fahrtrichtung Angelbachtal entgegenkommenden Suzuki Swift. Die

56-jährige Fahrerin drehte sich hierdurch um ihre eigene Achse und kam mittig

der Fahrbahn zum Stehen. Der VW Golf kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn

ab, fuhr in eine am Fahrbahnrand befindliche Böschung und überschlug sich. Durch

den Unfall wurden beide Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt und

kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine umliegende Klinik. Die

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW

Golf entstand ein Schaden von ca. 20.000 EUR, am Suzuki Swift von 4.000 EUR. Der

Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, zu größeren

Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Sinsheim/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 292 – derzeit voll gesperrt / Pressemitteilung Nr. 1

Sinsheim/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagmorgen kam es zu

einem Verkehrsunfall auf der B 292 zwischen Sinsheim und Waibstadt. Die B 292

ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Ein

Rettungshubschraiber ist ebenfalls eingesetzt. Über den Unfallhergang und

mögliche verletzte Personen liegen bislang keine Informationen vor.

Sinsheim/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 292 / zwei Personen schwer verletzt / Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim/Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Bei dem Verkehrsunfall auf der B

292 zwischen Sinsheim und Waibstadt, der sich am Donnerstagmorgen gegen 08:30

Uhr ereignet hat, wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein Lkw, der auf der

linken der beiden Fahrspuren in Richtung Waibstadt unterwegs war, wechselte auf

die rechte Fahrspur und übersah hierbei einen dort fahrenden Pkw. Wie die

Ermittlungen des Verkehrsdienst Heidelberg ergeben haben, kam es dabei zu einer

Berührung zwischen Lkw und Pkw, wonach der Pkw nach rechts von der Fahrbahn

abkam, sich mehrfach überschlug und schließlich auf der Fahrbahn auf dem Dach

zum Liegen kam.

Der 53-jährige Beifahrer konnte selbständig aus dem Pkw klettern, zog sich aber

dennoch schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein

Krankenhaus transportiert. Die 49-jährige Fahrerin wurde in dem Pkw eingeklemmt

und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen

Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der

Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Die B 292 war durch die

Unfallaufnahme für etwa eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt und konnte

danach teilweise wieder freigegeben werden. Es kam zu größeren

Verkehrsbehinderungen. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen noch.

Hockenheim/ BAB 6: Schwerpunktontrollen Ferienreiseverkehr und Gütertransport mit Kleintransportern

Hockenheim/ BAB 6 – Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion

führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch, 12.08.2020 auf der A 6 bei

Hockenheim großangelegte Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des

Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen durch. Hierzu wurden in der Zeit zwischen

6.30 Uhr und 12.00 Uhr auf der Autobahnraststätten Hockenheim-West eine

Kontrollstelle eingerichtet und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der

Überwachung des Ferienreiseverkehrs mit Wohnmobilen und Wohnwagengespannen sowie

der Kontrolle des gewerblichen Gütertransports mit Kleintransportern. Zur

Unterstützung waren Kräfte des Bundesamts für Güterverkehr (BAG) an der

Kontrollstelle eingesetzt.

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation verzichten derzeit viele Menschen auf

einen Urlaubsaufenthalt im Ausland und sehen eine geeignete Alternative im

Camping-Urlaub. Die Neuzulassungen von Wohnwagen und Wohnmobilen sind seit

Jahresbeginn stark angestiegen. Hierdurch sind viele „Camping-Neulinge“ auf den

Straßen unterwegs, die über wenig oder keine Erfahrung im Umgang mit Wohnmobilen

und Wohnwagen haben. Hauptaugenmerk lag daher darin, diese „Neulinge“

hinsichtlich der zu beachtenden Regelungen wie Ladung, Überladung,

Ladungssicherung und Lastenverteilung zu sensibilisieren. Auch die

führerscheinrechtlichen Voraussetzungen wurden den Verkehrsteilnehmern durch die

eingesetzten Beamten erläutert. Die Maßnahmen fanden bei den Betroffenen

positiven Zuspruch.

Mit rund 50 Einsatzkräften von Polizei und BAG wurden insgesamt 61 Fahrzeuge

(darunter 9 Wohnmobile, 14 Wohnwagengespanne und 38 Kleintransporter überprüft.

87 Personen wurden einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt:

Wohnmobile und Wohnwagen:

bei vier Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen wurde eine

Überladung festgestellt. In keinem Fall konnte eine Überladung

von mehr als 20 Prozent festgestellt werden.

zwei Fahrer waren nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis. Die Fahrt konnte jeweils mit einem anderen

Fahrer, der die entsprechende Fahrerlaubnis besitzt, fortgesetzt

werden.

Kleintransporter:

20 Fahrzeuge mussten beanstandet werden

bei acht Fahrzeugen hatte der Fahrer die Ladung nicht

vorschriftsmäßig gesichert. Darunter ein Fahrzeug, das Gefahrgut

geladen hatte

mangelhafter Bereifung und bei zwei Anhängern war die

Auflaufbremse defekt.

ein Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung

mit der Abgabenordnung.

erhoben

Das Ergebnis der Kleintransporter-Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit

solcher Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese zur Steigerung der

Verkehrssicherheit regelmäßig fortgesetzt werden.

Ladenburg: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus; ca. 100.000.- Euro Schaden; keine Verletzte

Ladenburg – Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt eines

Kühlschranks dafür verantwortliche sein, dass es am späten Mittwochabend, gegen

23.30 Uhr, zum Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Eintrachtstraße kam.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ladenburg und Heddesheim konnten den Brand

schnell löschen und ein Ausbreiten auf.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Fünf

Bewohner aus anderen Wohnungen konnten unverletzt das Haus verlassen.

Nach einer ersten Schätzung beträgt der Sachschaden rund 100.000.- Euro.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen – alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es

am Mittwoch kurz vor 16:00 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße/Speyerer

Straße. Nachdem die Ampel an der Kreuzung ausgefallen war, übersah ein

47-jähriger Audi-Fahrer den 55-jährigen Fahrer eines Opels, nahm ihm die

Vorfahrt und kollidierte mit ihm. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest und

eine anschließende Blutentnahme ergaben einen Wert von 1,3 Promille. Sein

Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden beträgt über 4.000EUR.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Einbruch in die Friedrichschule

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch,

07:30 Uhr, wurde erneut in die Friedrichschule in der Bergstraße eingebrochen.

Die Unbekannten Täter drangen durch ein vergittertes Kellerfenster in die Schule

ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde ist

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: An der Kreuzung zusammenstoßen – Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag in Brühl. Eine 28-jährige Frau war

gegen 13.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Mannheimer Landstraße in Richtung

Autobahn unterwegs. An der Kreuzung zur L599 wollte Sie nach links auf die B 36

in Richtung Schwetzingen abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 43-jährigen

Nissan-Fahrerin zusammen, die ihr auf der Mannheimer Landstraße entgegenkam,

zusammen. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt

werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Während

der Unfallaufnahme musste durch Polizeikräfte der Verkehr geregelt. Werden.

Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Schilderungen des Unfallablaufs

abgaben, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.