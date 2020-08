Unwetterschäden

Kirchheimbolanden

Durch Unwetter am 12.08.20 in den frühen Abendstunden stürzten Bäume auf der L385/L404 zwischen Gerbach und Kirchheimbolanden um und große Mengen an Schlamm wurden auf die Fahrbahn geschwemmt. Ebenso wurden Äste auf die B 47 zwischen Eisenberg und Göllheim geweht.

Brand einer Jagdhütte

Waldgebiet Gemarkung Kirnsulzbach

Am 12.08.2020 gegen 18:00 Uhr wurde durch eine Anwohnerin von Kirnsulzbach eine Rauchsäule im Waldgebiet zwischen ihrem Wohnort und Bergen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass eine Jagdhütte in genanntem Waldgebiet in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand mit 14 Kräften ablöschen. Personen wurden nicht geschädigt. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben getätigt werden. Naheliegend ging der Brand jedoch vom örtlichen Sturmgeschehen aus.