Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-Finthen – Donnerstag, 13.08.2020 11:50-12:00 Uhr

Am Donnerstagmittag befährt eine 75-jährige Autofahrerin die Poststraße und

biegt an der Einmündung zur Waldthausenstraße nach rechts ab. Bei ihrem

Abbiegevorgang touchiert die Fahrerin einen am Straßenrand in Höhe der Apotheke

geparkten PKW. Aufgrund von starkem Verkehrsaufkommen, fährt die 75-Jährige

einige Meter weiter. Als sie zur Unfallstelle zurückkommt, ist das geparkte Auto

nicht mehr vor Ort.

Bei dem PKW soll es sich um eine dunkle Limousine, vermutlich der Marke BMW,

handeln. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt.

Zwecks vollständiger Unfallaufnahme sucht die Polizeiinspektion Mainz 3 nach dem

Fahrer des geparkten Fahrzeugs.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Essenheim- Vandalismus in der Domherrenhalle

Essenheim – Sonntag, 09.08.2020 – Montag, 10.08.2020

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zum Einbruch in die Domherrenhalle in

Essenheim. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich hierbei Zutritt zur

Sporthalle, in dem sie mehrere Türen aufhebeln.

Das Innere der Halle wird verwüstet, unter anderem werden Mülleimer und Plakate

von den Wänden gerissen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht

bekannt.

Die Polizeiinspektion vom Mainzer Lerchenberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Durch Zeugen konnten in der Nacht zwei Personengruppen im Bereich des Sport –

und Bolzplatzes festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Schulwegsicherheit

Mainz – Das neue Schuljahr heißt für zahlreiche Kinder in Rheinland-Pfalz,

die Gefahren eines neuen Schulweges zu erkennen und zu vermeiden. Vielbefahrene

Straßen ohne Ampeln, schlecht einsehbare Ausfahrten und Unaufmerksamkeit sind

nur einige dieser Gefahrenquellen. Im vergangenen Jahr waren Kinder unter 14

Jahren in 1434 Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz verwickelt. Dabei wurden im

vergangenen Jahr 1248 Kinder verletzt, davon 183 schwer. Erfreulicherweise kam

2019 in Rheinland-Pfalz kein Kind durch einen Verkehrsunfall ums Leben.

Um den Weg zur Schule für Kinder möglichst sicher zu machen, können Eltern,

Schüler und Lehrende einige wichtige Tipps beachten.

Die Polizei Rheinland-Pfalz empfiehlt:

Seien Sie immer bremsbereit und verringern Sie Ihre

Geschwindigkeit deutlich, sobald Sie Kinder am Straßenrand

sehen.

Geschwindigkeit deutlich, sobald Sie Kinder am Straßenrand sehen. Denken Sie immer daran: Erwachsene haben eine Vorbildfunktion.

Durch das Verhalten erlernen Kinder das richtige und sichere

Verhalten im Straßenverkehr.

Durch das Verhalten erlernen Kinder das richtige und sichere Verhalten im Straßenverkehr. Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der sicherste.

Wählen Sie den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße überqueren

muss. Wenn doch, dann vorzugsweise an Kreuzungen und Einmündungen mit

Fußgängerampeln oder Zebrastreifen. -Üben Sie mit Ihrem Kind rechtzeitig den

Schulweg ein und besprechen Sie die Gefahrenstellen.

Setzen Sie Ihr Kind nicht unter Zeitdruck und schicken Sie es nicht zu früh auf

den Weg.

Zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr tragen auch helle Kleidung und Reflektoren

bei – insbesondere in der „dunklen Jahreszeit“. Denn so werden die Kinder von

den anderen Verkehrsteilnehmenden besser wahrgenommen.

Weitere Hilfestellungen und Tipps für Eltern und Lehrende zum Thema finden Sie

unter:

https://verkehrserziehung.bildung-rp.de/

https://www.adac.de/verkehr/verkehrssicherheit/kindersicherheit/schulweg/

http://www.landesverkehrswacht-rheinland-pfalz.de/

https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Publikationen/Medien/Schulweg/schulwegplan.html

Dieser Leitfaden richtet sich an Eltern, Schulen, Kommunen, Polizei und alle,

die einen Schulwegplan fertigen wollen. Er enthält wichtige Informationen und

nützliche Quellen, um einen guten Schulwegplan mit vertretbarem Aufwand selbst

erstellen zu können. Er soll helfen, den Weg zur Schule für Kinder sicherer zu

gestalten.

Bei Fragen rund um das Thema Schulwegsicherheit und Verkehrsunfallprävention

wenden Sie sich an ihre örtlichen Beratungszentren: https://www.polizei.rlp.de/d

e/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/einbruchschutz/wer-hilft-mir/polizeil

iche-beratung/

oder an:

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz Valenciaplatz 1-7 Leitungsstab 3,

Verkehrsunfallprävention 55118 Mainz Tel: 06131/65-2361 oder 2037 E-Mail:

lka.ls3.ma@polizei.rlp.de

Ober-Ingelheim – Blitzeinschlag

Ingelheim – Mittwoch, 12.08.2020, 19:51 Uhr

Nach einem Blitzschlag in eine Tanne in Ober-Ingelheim kam es am Mittwochabend

zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Anwohner beobachten gegen 19:51 Uhr

einen Blitzeinschlag in eine ca. 15 Meter hohe Tanne, die auf einem privaten

Grundstück steht. Hierbei geraten das trockene Geäst und das Unterholz der Tanne

in Brand, darüber hinaus drohen trockene Sträucher und weitere Bäume im

unmittelbaren Umfeld Feuer zu fangen. Von den alarmierten Funkstreifen der

Ingelheimer Polizeiinspektion kann der Brandherd zunächst mittels Feuerlöschern

eingedämmt werden, bis die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Freiwilligen

Feuerwehr Ingelheim den Brand vollständig löschen und so eine weitere

Ausbreitung schnell verhindern können. Auch die Tanne übersteht den

Blitzeinschlag augenscheinlich sehr gut.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin – Zeugen gesucht

Mainz – Mittwoch, 12.08.2020 13:20-13:25 Uhr

Am Mittwochnachmittag kommt es auf der Binger Straße in Mainz zu einem

Zusammenstoß zwischen einem 24-jährigen Radfahrer und einer 20-jährigen

Fußgängerin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt der Fahrradfahrer die Binger Straße in

Fahrtrichtung Saarstraße. An einer Ampel in Höhe des „Conrad Electronic“

überfährt er gelbes Licht und kollidiert mit der gerade den Fußgängerweg

überquerenden Fußgängerin. Beide Beteiligten werden durch den Zusammenstoß

leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.