Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms – Am Mittwoch, den 12.08.2020 gegen 16:15 Uhr kam es in der

Gutenbergstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht

verletzt wurde. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Worms übersah beim Öffnen der

Fahrertür ihres geparkten Fahrzeugs den vorbeifahrenden, bevorrechtigten

37-jährigen Radfahrer aus Worms, der in Fahrtrichtung Gewerbeschulstraße die

Gutenbergstraße befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und zog

sich leichte Verletzungen an seiner Hand zu.

Der 37-jährige Radfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht.