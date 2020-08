Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: Exhibitionist im Stadtwald

(ots) – Im Butzbacher Stadtwald hat sich am Donnerstagabend 06.08.2020 ein Fremder vor einem Jogger entblößt und offenbar an seinem erigierten Glied manipuliert.

Gegen 19.45 Uhr hatte der Läufer an einer Schutzhütte in der Verlängerung der Taunusstraße angehalten, um sich zu dehnen. Dort traf er dann auf einen Unbekannten, der hektisch seine Hose hochzog. Zunächst dachte sich der Jogger dabei nichts weiter und begann mit seinem Stretching. Plötzlich habe der Fremde dann mit seinem Geschlechtsteil in der Hand vor dem 43-jährigen Butzbacher gestanden und sich selbst befriedigt.

Als der Geschädigte den Exhibitionisten erschrocken ansprach, habe dieser seine Hose schließlich wieder heraufgezogen und sei davon gelaufen.

Täterbeschreibung:

etwa 50 Jahre alten, 1,85 m großen Mann mit hellem Teint und weiß-rötlichen Haaren. Bekleidet sei dieser gewesen mit einer bunten kurzen Hose (ähnlich Swim-Shorts), Sportschuhen und einem nicht näher beschriebenen Oberteil. Das Outfit erinnerte demnach an einen Tennis-Dress aus den 80er Jahren.

Nun ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter 06031/6010. Die Ermittler fragen: Ist die beschriebene Person bereits an anderer Stelle aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes geben? Konnte dessen Handeln gar durch weitere Zeugen beobachtet werden?

Gedern: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Am Dienstagabend kam es auf dem Parkplatz des Am Alten Bahnhof in Gedern zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes Am Alten Bahnhof. Zwischen 20.30 Uhr und 20.45 Uhr hatte ein anderer Autofahrer offenbar beim Ein- oder Ausparken den roten Ford Focus gestreift und so einige Hundert Euro Schaden an dessen Fahrzeugheck hinterlassen.

Zeugen melden sich bitte unter 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen.

Rosbach: Einbrecher im Straßheimer Weg

In ein Einfamilienhaus im Straßheimer Weg in Ober-Rosbach sind Einbrecher am Dienstag (11. August) eingestiegen. Die Ganoven hatten zwischen 17 Uhr und 19 Uhr eine Kellertür aufgebrochen und waren so in das Gebäude gelangt. Dieses durchsuchten sie nach Brauchbarem und nahmen schließlich Werkzeuge und Schmuck mit. Die Ermittler fragen nun: Wem sind zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Straßheimer Weg aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Gedern: Brand in der Amthofstraße

Gedern (ots) – Folgemeldung – Nachdem es am Dienstagabend (11. August) in der Amthofstraße in Wenings zu einem Brand gekommen war, hatten Polizisten einen Mann vorläufig festgenommen. Dieser wurde noch am selben Abend wieder entlassen. Bei der männlichen Person handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Gedern, der kurz vor dem Ausbruch des Feuers in räumlicher Nähe des Brandortes gesehen worden war.

Am Mittwoch (12. August) untersuchten Brandursachenermittler den Ort des Geschehens.

Bislang steht nicht fest, warum es zu dem Ausbruch der Flammen gekommen war.

Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

In diesem Zusammenhang bittet die Friedberger Kriminalpolizei dringend um Hinweise.

Die Ermittler fragen: Sind kurz vor dem Brand weitere Personen dort gesehen worden?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

