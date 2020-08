Gesuchter Dieb muss hinter Gitter – Haftbefehl vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Für einen 23-Jährigen aus Italien endete die Reise gestern Vormittag (12.8.) hinter Gitter. Der Mann fiel während der Zugfahrt von Frankfurt am Main nach Gießen ohne Fahrschein auf. Der entlarvte Schwarzfahrer musste bei der Ankunft in Gießen die verständigten Bundespolizisten zur Wache begleiten.

Bei der Identitätsüberprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass der 23-Jährige von der Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht wurde. Wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls war der Italiener zu einer Geldstrafe in Höhe von rund 600 Euro verurteilt worden. Da er den Geldbetrag nicht entrichten konnte, musste er ersatzweise die 50-tägige Freiheitsstrafe antreten.

Beamte des Bundespolizeireviers Gießen brachten den 23-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld.

Gießen: Einbrecher mit dunklem Backenbart gesucht

Ein etwa 30 Jahre alter Mann mit heller Hautfarbe hat am späten Mittwochabend versucht, in ein Handygeschäft in der Gießener Neustadt einzubrechen. Der Unbekannte hebelte an der Tür und flüchtete, noch bevor er in den Laden eindringen konnte, in unbekannte Richtung.

Er soll blaue Turnschuhe, eine zerrissene Jeans, eine dunkle Jacke und eine Basecap getragen haben. Auffällig an ihm soll sein dunkler Backenbart sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Sprayer mit Sturmhaube

Ein Mann mit Sturmhaube und nacktem Oberkörper hat am Mittwoch 12.08.2020 gegen 21.40 Uhr, in Rodheim-Bieber offenbar mehrere sogenannter Tags an einer Hauswand hinterlassen. Der Unbekannte hatte in der Gießener Straße, im Bereich einer Bushaltestelle an der Pfarrgasse Schmierereien hinterlassen und damit einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterlassen. Er soll dann gegen 21.40 Uhr in Richtung Feldgemarkung Talweg geflüchtet sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Polizei fahndet nach Verkehrsrowdy

Nach einem Verkehrsrowdy fahndet die Polizei nach einem Vorfall am frühen Donnerstagmorgen in der Marburger Straße in Gießen. Offenbar war der Fahrer eines schwarzen Golf 5 oder Golf 6 stadtauswärts auf der Gegenfahrspur unterwegs. Eine 25-Jährige die mit ihrem PKW in Richtung Stadtmitte unterwegs war, musste auf einen Parkstreifen ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Der Unbekannte fuhr dann mit sehr hoher Geschwindigkeit stadtauswärts davon.

Das Manöver ereignete sich in Höhe einer Verkehrsinsel, in Höhe der Hausnummer 85. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 00.30 Uhr etwas von der Tat mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Beifahrerseite zerkratzt

Im Pfarrgarten haben Unbekannte zwischen Freitag und Montag an einem Audi A 6 einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Unbekannten hatten die Beifahrerseite und die Motorhaube durch Kratzer beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Reiskirchen: Feld abgebrannt

In der Flurgemarkung bei Ettingshausen kam es am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr, zu einem Brand auf einem Korn-Feld. Der Besitzer des Feldes, das sich in der Nähe der Flugplatzstraße befindet, hatte den Bereich am Vormittag noch abgedroschen. Am Nachmittag stellten Zeugen dann den Brand fest.

Von dem etwa sieben Hektar großen Feld brannte etwa ein Drittel ab. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Rabenau: Vorsicht bei dubiosen Firmen

(ots) – Geld kassiert und keine Leistung erbracht: So erging es Bewohnern eines Hauses in Geilshausen. Die Bewohner hatten ein Wespennest an ihrem Haus gefunden und dann über das Internet eine Firma beauftragt. Zwei Mitarbeiter der Firma kamen dann und sprühten vor wenigen Tagen ein unbekanntes Mittel auf das Nest. Anschließend verschwanden die Täter mit dem Bargeld in Höhe von 200 Euro. Eine Wirkung zeigte das Mittel jedoch nicht. Offenbar handelte es sich bei den Personen um Betrüger. Die Kriminalpolizei warnt vor unseriösen Firmen und geben Tipps, wie man sich am besten schützen kann

Rufen Sie mehrere Anbieter an und vergleichen Sie die Angebote.

Ziehen Sie einen Nachbarn, Verwandten oder Freund hinzu.

Holen Sie Sich Rat ein bei der nächstgelegenen in Frage kommenden Firma.

Sollte Ihnen eine Rechnung zu hoch vorkommen, leisten Sie nur eine Teilzahlung. Lassen Sie Sich nicht einschüchtern und rufen Sie bei Bedarf die Polizei an.

Informationen gibt es auch beim Verbraucherschutz. Vereinbaren Sie einen verbindlichen Preis.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Mann kracht betrunken in geparkte Autos

In Rodheim-Bieber ist am Mittwochabend ein betrunkener Autofahrer in geparkte Autos gekracht.

Am Bornberg war der 52-jährige Biebertaler mit seinem grauen Audi zuerst gegen einen Ford Focus gestoßen, der wiederum gegen einen Dacia Sandero gedrückt wurde.

Polizisten stellten kurz darauf fest, dass der Mann betrunken war. Er pustete über 1,5 Promille.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Radfahrer von Auto erfasst

In der Ludwigstraße ist am Mittwochabend ein 20-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst worden. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Gegen 21.30 Uhr kam es an der Kreuzung zur Liebigstraße zu dem folgenschweren Zusammenstoß.

Nach bisherigem Kenntnisstand war die 22-jährige Fahrerin eines Mazda auf der Ludwigstraße unterwegs, als es in Höhe der Liebigstraße dann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Radfahrer aus Gießen kam. Der Radfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Mit der Nach momentanem Ermittlungsstand geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Autofahrerin in die Liebigstraße hatte einbiegen wollen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen, Tel. 0641/7006-3555.

Wetternberg: Punto beschädigt

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg an einem in Höhe der 90er-Hausnummern abgestellten, grauen Kleinwagen von Fiat. Der Punto stand zwischen Samstag (8. August), 12 Uhr und Dienstag (11. August), 14 Uhr auf dem dortigen Parkplatz hinter einem Haus. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Gießen Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Kühlergrill touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Walltorstraße touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr einen am dortigen Straßenrand abgestellten Audi A5. Der Besitzer stellte bei seiner Rückkehr mehrere Kratzer und Risse im Kühlergrill fest.

Die Unfallstelle befindet sich im Bereich der 30er-Hausnummern. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die Polizeistation Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ? *

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen