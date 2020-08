Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen und geflüchtet – Fahrer ermittelt!

Lauterbach – Bereits am Samstag (08.08.), gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Kreuzung „An der Münz“ /Hainigstraße /Karlstraße und wollte auf der Karlstraße weiterfahren. Durch die tiefstehende Sonne wurde er geblendet, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Ford Ka einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher in der Karlstraße in Höhe der Hausnummer 1 geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden. Da er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen – Unfallverursacher flüchtet

Herbstein – In der Zeit von Sonntag (09.08.) bis Montag (10.08.) Uhr befuhr ein Fahrzeug die Hessenstraße in Richtung Altenschlirf. Kurz vor der Tankstelle verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die dort befindliche Verkehrsinsel und beschädigte zwei au der Verkehrsinsel befindliche Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. An den Verkehrszeichen und der Verkehrsinsel entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Reisezugwagen mit Farbe besprüht

Fulda (Hessen) (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen

im Bahnhof Fulda abgestellten Reisezugwagen mit Farbe besprüht. Der Wagen wurde

auf einer Fläche von 30 Quadratmeter verunreinigt. Es ist ein Schaden in Höhe

von ca. 2500 Euro entstanden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die

Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter

www.bundespolizei.de erbeten.

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen und der Stadt Schotten

Polizeiposten Schotten jetzt rund um die Uhr besetzt: Mehr Sicherheit im südlichen Vogelsbergkreis

Schotten – Seit dem 03. August 2020 ist der Polizeiposten Schotten rund um die Uhr besetzt. Damit erhöht das Polizeipräsidium Osthessen die Präsenz im südlichen Vogelsbergkreis und stärkt das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Bislang wurde der Südkreis außerhalb der Öffnungszeiten von der Polizeistation Lauterbach betreut.

„Ein rund um die Uhr besetzter Polizeiposten in Schotten ist ein weiterer Schwerpunkt in der Sicherheitsarchitektur des Polizeipräsidiums Osthessen, den wir dank zusätzlicher Stellen aus den Sicherheitspaketen der hessischen Landesregierung umsetzen konnten“, betonte Polizeipräsident Günther Voß im Rahmen der symbolischen Entsendung einer ersten „Südstreife“.

Der Polizeiposten Schotten ist zuständig für die Stadt Schotten mit ihren 15 Stadtteilen und sorgt für die Sicherheit von rund 10.000 Bürgerinnen und Bürgern. Mit 480 Straftaten für das Jahr 2019 wurden in Schotten 47 Fälle mehr als noch im Vorjahr erfasst. Die Aufklärungsquote liegt bei 79,6 Prozent. Der Anstieg der Fallzahlen konnte auf zwei Gruppierungen von Jugendlichen und Heranwachsenden zurückgeführt werden, denen die Vogelsberger Polizei im Zuge von umfangreichen Ermittlungen und einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe mehr als 80 Straftaten nachweisen konnte.

Bereits seit April dieses Jahres wurde die Präsenzzeit im Polizeiposten Schotten merklich erhöht und eine Streife der Polizeistation Lauterbach in den Abend- und Nachtstunden fest im Südkreis eingesetzt. Mit den Stellenzuweisungen versehen nunmehr elf Beamte fest am Polizeiposten Schotten ihren Dienst und sorgen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. „Durch die personelle Stärkung des Polizeipostens Schotten verfügen wir nicht nur rund um die Uhr über eine polizeiliche Präsenz im südlichen Vogelsbergkreis, sondern verbessern auch die Einsatz- und Reaktionszeit der Lauterbacher Polizeistation“, so der Polizeipräsident.

Bürgermeisterin Susanne Schaab fügt hinzu: „Es ist eine sehr gute Nachricht für die gesamte Großgemeinde, dass unser Polizeiposten jetzt rund um die Uhr besetzt ist. Die langen Anfahrtswege und langsamen Reaktionszeiten in der Vergangenheit haben der Schottener Politik oft Kopfzerbrechen bereitet. Deshalb möchte ich ausdrücklich allen danken, die sich mit uns für dieses wichtige Anliegen eingesetzt haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem verstärkten Team!“

Der Vogelsberg stellt mit rund 1.460 Quadratkilometern den flächenmäßig größten Landkreis im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen dar. Allein die Polizeistation Lauterbach – mit ihren Polizeiposten Schlitz und Schotten – ist für eine Fläche von knapp 775 Quadratkilometern zuständig und sorgt für die Sicherheit von rund 56.000 Menschen.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Philippsthal – Am Mittwoch (12.08.), gegen 16:00 Uhr, wollte ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen aus der Parklücke eines Einkaufmarktes in der Ulsterstraße rückwärts herausfahren. Einige Meter hinter den Parklücken befindet sich eine Imbissbude, direkt an der Hauswand des Edeka Marktes. Hierbei übersah er einen 56jährigen Fußgänger aus Philippsthal, der an dem Imbisswagen stand. Dieser wurde leicht am Fuß verletzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kirchheim – Am Mittwoch (12.08.), gegen 16:45 Uhr, wollte ein 56-jähriger Fahrer eines VW Passat aus Schkeudiz den Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Industriestraße verlassen, als ein 57-jähriger Fahrer eines Ford aus Reinhardshagen aus einer Parklücke fuhr und es zum Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.400 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Fulda – Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag (11.08.) und Mittwochmorgen (12.08.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-HF 1981 von einem weißen Opel Movaro Transporter gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Bellingerstraße, auf dem Parkplatz einer Firma. Der Schaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Top-Info Ihrer Polizei Osthessen!

Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell viele Anrufe durch falsche Verwandte im Landkreis Fulda

Unbekannte melden sich am Telefon als Verwandte oder Neffen und geben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Vorsicht, es handelt sich um eine Falle!

Aktuell kommt es im Landkreis Fulda zu Anrufen von solchen Betrügern. Hallo Oma, oder hallo Opa, rate mal wer am Telefon ist? So oder so ähnlich ist oftmals der Einstieg in ein Telefonat. Lassen Sie sich nicht täuschen!

Informieren Sie ihre Familien und warnen Sie sie vor der Masche!

Tipps Ihrer Polizei

Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein und legen Sie sofort

auf

auf Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis

Verhältnissen preis Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

E-Bike gestohlen

Rotenburg – Unbekannte haben zwischen Dienstagabend (11.08.) und Mittwochmorgen (12.08.) ein schwarzgrünes Stevens E-Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad war in der Straße „Unterm Höberück“, unter einer Feuertreppe nahe des Altenwohnheims abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 4.200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Misslungener Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld – Zwischen Montagnacht (10.08.) und Dienstagmittag (11.08.) versuchten sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnkomplex in der Lambertstraße zu verschaffen. Als sich die Eingangstür des Mehrfamilienhauses nicht aufhebeln ließ, flüchteten die Täter. Durch das Beschädigen der Tür entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld – Unbekannte versuchten zwischen Dienstagnachmittag (11.08.) und Mittwochmorgen (12.08.) in ein Mehrfamilienhaus in der Meisebacherstraße einzudringen. Als sich die Eingangstür des Wohnhauses nicht aufhebeln ließ, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Durch das Demolieren der Tür entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unbekannte stehlen Handtasche aus Fahrzeug

Kirchheim – Am Mittwochabend (12.08.) schlugen Unbekannte das Beifahrerfenster eines blauen VW Polos ein und entwendeten eine Handtasche, inklusive Geldbörse. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Industriestraße, gegenüber einem Schnellrestaurant abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Hünfeld / Mackenzell – Heute Morgen (13.08.), gegen 05:00 Uhr, kam es aus bisher nicht näher bekannten Gründen zu einem Brand in einem Kellerraum innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Kreuz“. Als die Hausbewohner das Feuer bemerkten alarmierten sie sofort Feuerwehr und Polizei und brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Das Kellergeschoss wurde durch den Brand beschädigt. Nach jetzigem Stand wird von einem Schaden von rund 50.000 Euro ausgegangen. Sechs Hausbewohner wurden vorsorglich zur ärztlichen Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und führt im Laufe des Tages weitere Ermittlungen zur Brandursache durch.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de