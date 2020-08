Geparkter Audi zerkratzt, Löhnberg, Wetzlarer Straße, 11.08.2020, 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Dienstag in Löhnberg einen geparkten Audi A4 zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Der betroffene Pkw war zwischen 16.30 Uhr und 23.00 Uhr in der Wetzlarer Straße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Seitenscheibe eingeschlagen, Beselich, Heckholzhausen, Akazienweg, 11.08.2020, 18.00 Uhr bis 12.08.2020, 11.00 Uhr,

(pl)Im Akazienweg in Heckholzhausen wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag die hintere, linke Fensterscheibe eines geparkten Audi A6 eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.