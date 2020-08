Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 13.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Geld aus Spendenglas gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein zunächst unbekannter Mann nahm bereits am 11.08.2020 gegen 20:20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Neustadt ein vor dem Kassenbereich aufgestelltes Spendenglas für ein Kinderhospiz und öffnete es im hinteren Bereich des Marktes. Er zerschlug das Glas und entnahm Kleingeld im unteren zweitstelligen Bereich. Am darauffolgenden Tag bemerkte der Filialleiter das zerbrochene Glas und meldete sich bei der Polizei. Aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte ein polizeibekannter 49-jähriger Mann aus Neustadt ermittelt werden.

Iggelbach: Mit Motorrad zu schnell in Kurve

Elmstein / Iggelbach (ots) – Am 12.08.2020 gegen 11 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die K17 zwischen Iggelbach und Johanniskreuz in Fahrtrichtung Iggelbach.

In einer langgezogenen scharfen Kurve verlor der Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr ca. 40 Meter in den Wald. Dort stürzte er. Er wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Unterschenkelbruch ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird mit ca. 2500 Euro angegeben.

Ellerstadt: Brand an Lagerhalle

Ellerstadt (ots) – Am 13.08.2020 gegen 12:00 Uhr kam es zum Ausbruch eines Brandes an einer Lagerhalle in der Ellerstadter Bruchstraße. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass hinter der Halle gelagerte Gegenstände in Brand geraten waren. Der Brand konnte durch die im Einsatz befindliche Feuerwehr gelöscht werden – verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR.

Bad Dürkheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 12.08.2020, parkte ein Autofahrer um 11.30 Uhr seinen schwarzen VW Golf auf dem Parkplatz der Winzergenossenschaft in der Limburgstraße. Als er kurz darauf zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass seine linke hintere Fahrzeugseite beschädigt worden war. Bei dem Verursacher könnte es sich um den Fahrer eines schwarzen Renault handeln, der neben dem VW Golf geparkt hatte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Auto machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 12.08.2020 um 11.50 Uhr fuhr eine 50-jährige Autofahrerin von einer Ausfahrt einer Fabrik auf die B 37 ein. Hierbei tastete sie sich langsam vor, da ihr ein geparkter Pkw die Sicht versperrte. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine Gruppe von Radfahrern den Radweg. Der Radfahrer an der Spitze erkannte rechtzeitig den einfahrenden Pkw und bremste ab, so dass ein Zusammenstoß mit dem Auto vermieden werden konnte. Jedoch erkannte dies der hinter ihm fahrende 70-Jährige zu spät und stieß mit seinem Rad gegen das Rad seines Vordermanns, wodurch er zu Boden stürzte und sich hierbei Prellungen und Schürfwunden zuzog.

Bad Dürkheim: Kontrollen des gewerblichen Personenverkehrs – Personenbeförderung ohne Konzession, Zulassung und Versicherungsschutz

Bad Dürkheim (ots) – Spezialisierte Polizeibeamte der zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz führten in Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am 13.08.2020 Kontrollen des gewerblichen Personenverkehrs in Bad Dürkheim durch. Hierbei stellten sie ein Fahrzeug bei einer gewerblichen Fahrt fest, obwohl das Personenbeförderungsunternehmen bereits im Herbst 2019 die Konzession verloren hatte. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unternehmer seinen Betrieb trotz fehlender Konzession fortführte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das zur Beförderung verwendete Fahrzeug nicht zur Personenbeförderung zugelassen, noch zu diesem Zweck versichert war. Den betroffenen Fahrer und das betroffene Unternehmen erwartet nun ein Bußgeldverfahren, dass mit einem Bußgeld bis zu 20.000 Euro geahndet werden kann.