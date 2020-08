Korbach: Die Polizei-News

Diemelstadt-Rhoden: Unbekannte randalieren am Schloss

(ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag randalierten Unbekannte am Schloss in Diemelstadt-Rhoden. Sie zerstörten ein Kellerfenster, rissen einen Bewegungsmelder mit Lichtstrahler von der Wand und beschädigten Mülleimer.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizeistation Bad Arolsen sucht Zeugen, Hinweise bitte an Tel. 05691-97990.

Korbach-Waldeck: Autofahrer hat keinen Führerschein, aber Drogen dabei

(ots) – Am Montagabend 10.08.2020 kontrollierten Zivilbeamte der Kriminalpolizei Korbach einen 24-Jährigen Autofahrer in Korbach. Sie hatten den richtigen Riecher: Der Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis, führte aber geringe Mengen Drogen mit. Es folgte die Festnahme der Tatverdächtigen sowie eine Durchsuchung seiner Wohnung in Waldeck.

Die Polizisten kontrollierten den Fahrer eines weißen Kleinwagens am Montagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Frankenberger Landstraße in Korbach. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten geringe Mengen Rauschgift. Es folgte die Festnahme, bei der Beamte der Polizeistation Korbach unterstützten. Da der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss gefahren war, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Da sich außerdem der Verdacht ergab, dass er weitere Drogen in seiner Wohnung in Waldeck haben könnte, ordnete das Amtsgericht Kassel eine Wohnungsdurchsuchung an. In der Wohnung fanden die Beamten der Kriminalpolizei und der Polizeistation Korbach weitere Drogen, die beschlagnahmt wurden. Es handelte sich um etwa 100 Gramm Amphetamin und etwa 150 Gramm Marihuana.

Der schon vorbestrafte Tatverdächtige wurde festgenommen. Am Dienstag beantragte die Staatsanwaltschaft Kassel einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Der Haftrichter folgte dem Antrag, der 24-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

