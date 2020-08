Exhibitionist entblößt sich in Restaurant und randaliert – Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Kassel-Mitte (ots) – Einen unter Alkoholeinfluss stehenden Exhibitionisten nahmen Beamte des Polizeireviers Mitte am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt fest. Der 27-Jährige hatte sich zuvor in einem Restaurant vor den Gästen entblößt und randaliert. Gegen den im Landkreis Darmstadt-Dieburg wohnenden Tatverdächtigen wird nun wegen “Exhibitionistischer Handlungen” ermittelt.

Mehrere Gäste des Restaurants am Friedrichsplatz hatten gegen 22:30 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, da sich der Mann in dem Lokal vor ihnen entblößt hatte und im weiteren Verlauf Gläser zerschlug. Zwei 17-jährige weibliche Jugendliche aus dem Landkreis Kassel hatte er durch sein unsittliches Verhalten im Gastraum besonders belästigt.

Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Mitte hatte der Exhibitionist das Restaurant bereits verlassen. Die beiden Opfer konnten den Polizisten jedoch den Täter zeigen, der noch auf einer Mauer in der Nähe des Lokals saß.

Den festgenommenen 27-Jährigen, der erheblich alkoholisiert war, brachten die Beamten zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an und werden von dem Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo geführt.

Raubüberfall mit Messer auf Getränkemarkt – 43-jähriger Verdächtiger gesteht Tat

Kassel-Rothenditmold – (ots) – Ein Ermittlungserfolg gelang den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nach einem Raubüberfall mit Messer auf einen Getränkemarkt im Kasseler Stadtteil Rothenditmold, der sich am vergangenen Donnerstagnachmittag 06.08.2020 ereignete. Ein zunächst unbekannter und maskierter Täter hatte das Geschäft in der Wolfhager Straße, nahe der Naumburger Straße, gegen 14 Uhr betreten und die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Die verängstigte Frau war aus dem Kassenbereich geflüchtet, woraufhin der Maskierte vergeblich versucht hatte, selbst die Kasse zu öffnen. Zeitgleich war der Marktleiter auf den Mann aufmerksam geworden, der sich an der Kasse zu schaffen machte. Er nahm den Täter in den Schwitzkasten und riss ihn zu Boden. Hierbei entdeckte er erst das Messer in der Hand des Maskierten und ließ sofort von ihm ab. Nachdem der Räuber zunächst noch den Marktleiter im Geschäft verfolgt hatte, trat er schließlich die Gegenrichtung an und flüchtete ohne Beute aus dem Geschäft.

Die nach Mitteilung über den Raubüberfall sofort durch die Beamten des K 35 angestellten intensiven Ermittlungen und Zeugenbefragungen führten schon kurze Zeit später auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der während des Überfalls von Überwachungskameras erfasst worden war.

Der 43-jährige Tatverdächtige aus Kassel ist bereits polizeibekannt. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Kassel ein Durchsuchungsbeschluss bei Gericht erwirkt worden war, konnten die Kriminalbeamten den Tatverdächtigen zwischenzeitlich in seiner Wohnung festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Beweismaterial, was nun ausgewertet wird.

Der 43-Jährige hat in seiner Vernehmung den Raubüberfall gestanden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt.

Kabeldiebe dank aufmerksamer Zeugin auf frischer Tat geschnappt

Kassel-Mitte (ots) – Dank der Mitteilung einer aufmerksamen Zeugin und dem schnellen Einsatz einer Streife des Polizeireviers Mitte konnten am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt zwei Kabeldiebe auf frischer Tat festgenommen werden. In der Tragentasche des Pärchens fanden die Polizeibeamten 11 Kilogramm Buntmetallkabel, die sie zuvor auf einer Baustelle gestohlen hatten. Der 41-jährige Mann und die 42-jährige Frau müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Die aufmerksame Zeugin hatte das verdächtige Pärchen um 22:10 Uhr am Scheidemannplatz beobachtet und sofort die Polizei gerufen. Wie die Anruferin berichtete, steckten die beiden Täter auf der Baustelle abgelegte Kabelreste in eine große Tragetasche.

Nur drei Minuten später traf die hinzugeeilte Streife des Innenstadtreviers ein und entdeckte das Pärchen mit ihrer vollbeladenden Tasche im Bereich der Schomburgstraße. Die in Kassel wohnenden Tatverdächtigen nahmen die Polizisten mit auf das Revier.

Wie die bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Festgenommenen behaupteten, hätten sie angenommen, es handele sich bei den Kabelresten auf der Baustelle um Abfall. Das Diebesgut stellten die Polizeibeamten sicher. Die Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen