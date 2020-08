Frankfurt: Festnahme einer Bande von Crack-Dealern

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) – Am 12.08.2020 gegen 14:00 Uhr gelang Zivilbeamten in der Taunusstraße die Festnahme einer dreiköpfigen Bande, die mit Crack handelten. Zivilbeamte der Frankfurter Polizei konnten in der Taunusstraße 43 beobachten, wie ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger, beides mutmaßliche Crack-Dealer, einem 49-Jährigen Drogen verkauften. Kurz darauf konnten alle Beteiligten festgenommen werden.

Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass die mutmaßlichen Crack-Dealer in einem in der Nähe gelegenen Hotel ihren Standort hatten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein weiterer mutmaßlicher Dealer (24 Jahre) festgenommen werden.

Insgesamt wurden 14,5 Gramm Crack, über 850 Euro Bargeld, neun Mobiltelefone, eine Schreckschußwaffe mit Munition, ein Schlagstock und ein Pfefferspray sichergestellt.

Gegen den 19-Jährigen, den 21-Jährigen und den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Illegalen Handelns mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Sie werden heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Der 49-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Zusammenstoß mit fünf Fahrzeugen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ne) – Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend um 19:00 Uhr auf der Mörfelder Landstraße sind fünf Pkw zusammengestoßen. Sechs Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Ein Audi A3, ein Audi A4, ein BMW Mini und ein Skoda Superb waren in dieser Reihenfolge hintereinander auf der Mörfelder Landstraße in Richtung Oppenheimer Landstraße unterwegs. An der Einmündung zur Breslauer Straße hielten alle an der roten Ampel an. Plötzlich kam von hinten der 60-jährige Fahrer eines Audi A3 und prallte in das Heck des Skoda. Alles Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls ineinander geschoben und dabei stark beschädigt. Der 60-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die insgesamt fünf Insassen der anderen Pkw wurden leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße bis 21:10 Uhr für die Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Vier Autos wurden abgeschleppt, bei zwei Fahrzeugen mussten die ausgelaufenen Betriebsstoffe durch die FES beseitigt werden. Wie es zu dem Unfall kam, muss nun untersucht werden.

Frankfurt: Festnahme eines PKW-Aufbrechers

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(wie) – Am 13.08.2020 gegen 03:15 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Cranachstraße 23, wie ein Mann die Scheibe eines Mercedes einschlug und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendete.

Der mutmaßliche PKW-Aufbrecher, ein 23-Jähriger, flüchtete zunächst von der Cranachstraße in Richtung Otto-Hahn-Platz. Dort konnte er durch zwei Streifen des 8. Reviers festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen konnten ein mobiles Navi und zwei Ladekabel aufgefunden werden. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Navi und die Ladekabel zweifelsfrei aus dem aufgebrochenen Mercedes stammten. Sie konnten dem Eigentümer des Autos wieder ausgehändigt werden.

Der 23-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

17.August 2020 Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

18.August 2020 Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße

19.August 2020 Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Mainzer Landstraße

20.August 2020 Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck

21.August 2020 Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

