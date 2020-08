Neustadt: Sieben Bewerberinnen machen sich fit für die Wahl der Deutschen Weinkönigin

Neustadt an der Weinstraße – In Vorbereitung zur diesjährigen 72. Wahl der Deutschen Weinkönigin hat das Deutsche Weininstitut (DWI) alle Bewerberinnen vom 11. bis 13. August 2020 zu einem Vorbereitungsseminar nach Neustadt an der Weinstraße eingeladen. In diesem Jahr treten Kandidatinnen aus sieben der 13 Anbaugebieten zur Wahl an. Die übrigen sechs amtierenden Gebietsweinköniginnen verlängern coronabedingt ihre Amtszeit um ein Jahr.

Zentraler Bestandteil des dreitägigen Workshops ist ein Medien- und Kommunikations-Training, in dem die jungen Fachfrauen Tipps für ihre Bühnenauftritte erhalten, die von den SWR-Fernsehzuschauern live an den Bildschirmen daheim mitverfolgt werden können.

Stilberatung und ein Fotoshooting

Auch eine Stilberatung und ein Fotoshooting stehen auf dem Programm. Ein Crashkurs „English for Winequeens“ frischt am letzten Tag insbesondere die fachbezogenen Englisch­kenntnisse der Kandidatinnen auf. Schließlich sind die Antworten auf die englischen Fragen alljährlich ein wichtiges Kriterium für die Bewertung der Jury.

Das SWR Fernsehen nutzte am ersten Tag des Workshops die Gelegenheit, um über das besondere Sendekonzept der diesjährigen Wahlveranstaltungen zu informieren. Zudem gab die amtierende Deutsche Weinkönigin Angelina Vogt hilfreiche Anregungen und Tipps für die anstehende Wahl. SWR-Moderator Holger Wienpahl, der erneut die Kandidatinnen durch die Wahlveranstaltungen begleiten wird, freute sich ebenfalls, die Kandidatinnen vorab persönlich kennen zu lernen.

Die sieben Bewerberinnen für die 72. Wahl zur Deutschen Weinkönigin im Überblick: