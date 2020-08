Wofür wird eine Immobilien Bewertung benötigt?

Heutzutage sind Immobilien eine der beliebtesten Geldanlagen in Europa, welches insbesondere damit zusammenhängt, dass die Zinsen im Euro Raum derart niedrig sind, dass man bei klassischen Geldanlagen unter Berücksichtigung der Inflation viel Geld verlieren würde.

Um dieses zu vermeiden, sind Immobilien eine Alternative, um langfristig eine Rendite abzuschöpfen. Gleichermaßen dienen selbstverständlich Wohnungen oder Häuser auch als Wohnraum und erfüllen somit häufig gleich mehrere Zwecke. Um möglichst eine maximale Sicherheit beim Kauf bzw. Verkauf einer Immobilie zu haben, gibt es verschiedene Anbieter, die eine Immobilienbewertung des entsprechenden Objektes durchführen. Auf diese Art und Weise hat man eine gewisse Sicherheit über den Wert des entsprechenden Objektes. Eine Immobilienbewertung von ImmoWertReal ist beispielsweise eine Möglichkeit, um einen Orientierungswert beim Kauf bzw. Verkauf der Immobilie zu haben. Der nachfolgende Artikel befasst sich mit der Immobilienbewertung im Allgemeinen und was dabei beachtet werden muss.

Was ist eine Immobilienbewertung?

Unter einer Immobilienbewertung versteht sich die Wertermittlung einer Immobilie durch einen unabhängigen Gutachter. Dieser begeht das Haus oder die Wohnung und macht sich dabei Notizen zum Zustand, Infrastruktur, Lage, Ausstattung usw. und kommt dann am Ende zu einer Bewertung in Form eines Marktwertes, die die Immobilie Wert ist. Dieser Wert wird immer stichtagbezogen erstellt.

Die Immobilienbewertung geschieht dabei in der Regel komplett unabhängig. D.h. es werden keine individuellen Aspekte mit in die Bewertung einbezogen. Eine solche Bewertung sorgt dafür, dass der Wert mit einer großen Sicherheit stimmt und man somit auf der sicheren Seite ist. Hierbei muss beachtet werden, dass der abgegebene Marktwert des Objektes ausschließlich auf den Bewertungstag ausgerichtet ist, sprich Stichtagbezogen ist. Auf dem sehr volatilen Immobilienmarkt kann der Wert in sechs Monaten schon wieder anders aussehen.

Für wen eignet sich eine Immobilienbewertung?

Eine Immobilienbewertung ist für all diejenigen geeignet, die entweder über eine eigene Immobilie verfügen und den aktuellen Verkehrswert erfahren möchten. Auch für Immobilienbesitzer, die in den nächsten Jahren ihre Immobilen verkaufen wollen, ist eine Wertermittlung natürlich für die Festlegung des Verkehrswertes von entscheidender Bedeutung. Abschließend eignet sich eine Immobilienbewertung für all diejenigen, die ein Objekt käuflich erwerben möchten und den Kaufpreis von einem unabhängigen Gutachter kotrollieren möchten. Auf diese Art und Weise kann man nämlich als zukünftiger Hausbesitzer viel Geld sparen und die Kosten für den Gutachter kommen auf diesem Wege schnell wieder herein.

Wie teuer ist eine Immobilienbewertung?

Generell hängt der Wert für eine Immobilienbewertung immer von der Größe und des Wertes der entsprechenden Immobilie ab. Ein teures Haus mit einer großen Fläche und einem großen Außengrundstück dauert natürlich länger in der Immobilienbewertung als eine Zwei Zimmerwohnung. Generell gilt die Faustregel, dass ca. 1% des Objektwertes für die Bewertung des Gutachters berechnet werden. D.h. bei einem Objektwert von 150.000 EUR würde der Gutachter um die 1500 EUR kosten. Diese Kosten sehen auf dem ersten Blick erstmal hoch aus, aber doch ist es in den meisten Fälle eine lohnenswerte Investition. Dieses hängt einfach damit zusammen, dass bei einem Hausverkauf ein Laie den Marktwert häufig zu niedrig einschätzt bzw. den Wert völlig falsch einschätzt, welches bei einem Verkauf sehr teuer werden kann, wenn man das entsprechende Objekt zu einem Schnäppchen Preis verkauft. Zudem ist es bei den Preisverhandlungen ein Mittel, um dem potenziellen Käufer zu belegen, dass das Haus wirklich so viel wert ist.

Insbesondere in Großstädten sind Preise für Wohnungen und Häuser derart angestiegen, dass man als Laie gar nicht so schnell den Preis ermitteln kann.

Anbieter auf dem Markt für Immobilienbewertungen

Auf dem Markt gibt es zahlreiche Anbieter in ganz Deutschland, die Immobilienbewertungen anbieten. Darunter befinden sich einerseits viele kleine Selbständige Sachverständiger mit gar keinen oder nur wenigen Mitarbeitern. Auf der anderen Seite gibt es große Unternehmen, die sich auf Immobilienbewertungen von verschiedenen Objekten spezialisiert haben. Häufig übernehmen auch Makler oder Makler Unternehmen die Immobilienbewertungen. Auf jeden Fall gibt es überall in Deutschland eine große Auswahl an Anbietern für kleine und große Objekte.

Kauf und Miete: Bewertungen

Eine Immobilienbewertung eignet sich sowohl beim Kauf und Verkauf als auch bei der Miete. Für alle Fragen rund um Immobilien, Immobilienbewertungen und die aktuellen Immobilienpreise wenden Sie sich am besten direkt an ihr örtliches Maklerbüro. Diese wissen meistens am besten, welche neuen Informationen rund um Immobilien wichtig sind und können auch kurzfristig Ihre Immobilie bzw. die Immobilie, die Sie in Zukunft kaufen möchten, genauer bewerten. Häufig wird dabei auch der Unterschied gemacht, ob Sie das Immobilienobjekt als Geldanlage oder doch eher als Wohnobjekt nutzen möchten.

Somit lässt sich abschließend sagen, dass Immobilien und das Thema Bewertungen durchaus ein relevantes Thema sind, dass es beim Immobilienkauf bzw. Verkauf zu beachten gilt. Daher sollte man sich immer an einen örtlichen Makler wenden und das weitere Vorgehen sprechen. Ein Schnellschuss beim Kauf eines Objektes kann schnell nach hinten los gehen. Wenn Sie Käufer sind, geben Sie ohne Bewertung meistens für das Objekt zu viel Geld aus. Wenn Sie hingegen Verkäufer sind und keine Bewertung machen, tappen Sie häufig im Dunklen und wissen gar nicht zu welchem Preis Sie verkaufen soll. Das Geld in eine Immobilienbewertung ist daher einerseits für den Käufer, anderseits aber auch für den Verkäufer eine gute Investition.