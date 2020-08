Pokern wie ein Profi – Tipps und Tricks

Inzwischen gehört Poker zu den beliebtesten Glücksspielen. Nicht nur in einer Spielbank oder zuhause mit guten Kollegen, werden die Karten ausgepackt und eine Runde Poker wird um einen kleinen Einsatz gespielt.

Auch im Internet lassen sich inzwischen zahlreiche Poker-Portale finden, die einen Echtgeldeinsatz ermöglichen und somit auch eine Gewinnchance bieten. Die Anzahl der Plattform wächst dabei rasant an, sodass man sich vor einer Anmeldung erst einmal auf www.erfahrungen.com über die Anbieter informieren sollte, damit man nicht an ein unseriöses Portal gerät, bei dem keinerlei Auszahlungschancen bestehen.

#Viele Neueinsteiger oder Interessenten ziehen oftmals die Aussagen von Bekannten an. Gerne wird über die enormen Gewinnmöglichkeiten gesprochen, die bei einem Pokerturnier auf die Teilnehmer warten. So kommen häufig völlig unterschiedliche Arten von Menschen auf eine Runde Poker zusammen und haben ihren Spaß. Genau dies sollte immer auch im Vordergrund stehen, sodass Sie niemals mit einem Guthaben spielen sollten, welches Sie unbedingt für lebensnotwendige Dinge benötigen.

Wir haben uns einen Einblick auf die besten Tipps und Tricks der Profis gemacht und wollen Ihnen diese aufzeigen.

Was bedeutet es eigentlich Poker Profi zu sein?

Ein Poker Profi wird dann geboren, wenn er zahlreiche Turniere gut abschneiden kann und von dem Gewinn leben kann. Ein Profi zu sein heißt vor allem, eine eiserne Disziplin zu haben, viel Zeit zu investieren und sein Gegenüber einschätzen zu können. Auch Geduld ist eine Eigenschaft, an denen viele Pokerspieler scheitern. So ist es beispielsweise wichtig, nicht alle Hände zu spielen, sondern auf seine Chance zu warten. Auch das Bluffen muss gelernt sein.

Im Grunde genommen bedeutet Poker Profi, einem Job nachzukommen. Verschiedene Trainingseinheiten, Spielsitzungen und viele weitere Faktoren lassen auch hier schnell eine 40-Stunden-Woche zusammenkommen, sodass ein Poker Profi ebenfalls arbeiten muss, um sein Geld verdienen zu können.

Inzwischen ist es zudem deutlich schwerer geworden, zu der Elite dazustoßen zu können. Dadurch das mittlerweile auch im Internet sehr häufig gespielt wird, ist die Szene rasant angewachsen und es gibt zahlreiche Konkurrenten. Auch dies sollten Sie bei Ihrem Traum, ein Poker Profi zu werden, unbedingt beachten, damit Sie nicht nach wenigen Tagen oder Wochen bereits die Segel streichen müssen, weil Ihnen das Online-Poker keinen Spaß bereitet.

Tipps und Tricks, um ein Poker Profi zu werden

Die Frage „Was muss ein Poker Profi eigentlich können?“, werden sich sicherlich nun einige Leser stellen. Das allerwichtigste ist natürlich, dass ein Spieler die Grundregeln kennt. Oftmals unterscheiden sich die Pokervarianten auch, sodass gleich mehrere Spielregeln gekannt werden sollten.

Auch unzählige Strategien und Spielweisen sollten kein Fremdwort für einen angehenden Poker Profi sein. Sofern man sich in diesen Themengebieten gut auskennt, kann man nicht selten auch die Konkurrenten besser einschätzen und schneidet deshalb natürlich auch besser ab. Der Satz „Erfahrung sammeln und so oft wie möglich spielen“, trifft vor allem in diesem Bereich des Glücksspiels zu. Nur wer über ausreichend Erfahrung gesammelt hat, wird irgendwann den großen Wurf erreichen können.

Zu einer Pokerpartie gehören auch komplexe Themen wie Mathematik, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten. Genau aus diesem Grund sollten Ihnen Begriffe wie Outs, Odds, Pot-Odds, Implied Odds, Reverse Implied Odds, Equity und Expected Value vertraut vorkommen und Sie sollten diese berechnen können, bevor Sie sich an einen großen Tisch setzen und mit den erfahrenen Profis spielen.

Welche Eigenschaften sollte ein Poker-Profi noch mitbringen?

Wie bereits zu Beginn erwähnt, spielt auch der Game-Plan eine entscheidende Rolle. So werden Sie kaum einen Poker Profi finden, der alles auf eine Karte setzen wird. Wer geduldig mitspielt, kann nach einem gewissen Zeitraum seine Konkurrenz besser einschätzen, seinen Game-Plan verfolgen und so deutlich erfolgreicher abschneiden.

Auch Profis im Pokerbereich greifen auf verschiedene Software zu, um ihr eigenes Spiel stetig verbessern zu können. Inzwischen gibt es auch hier zahlreiche Programme, die einem während des Spiels bereits helfen können. Da wahre Profis zumeist nicht nur an einem Tisch spielen, da hier schlichtweg zu wenig Guthaben verdient werden könnte, sind viele Spieler auf die Software angewiesen und lassen sich von den Programmen helfen, eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen.

Ein entscheidender Tipp zum Schluss. Pokern sollte vor allem Spaß machen. Entscheidend für den Spaß ist dabei immer auch der Einsatz. Setzen Sie niemals zu viel Guthaben in einen Tisch ein, da immer ein Verlust eingeplant werden sollte. Spielen Sie mit Ihrem gesamten Guthaben an nur einem Tisch und verlieren dabei, bleibt keine weitere Chance auf den großen Gewinn. Geduld zahlt sich auch hier aus.